Banca Națională a României (BNR) estimează că inflația va ajunge la 7,4% la sfârșitul anului 2026, urmând să coboare la 3,7% în decembrie 2027. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu a anunțat luni, 23 noiembrie, că banca centrală ar putea relua reducerea dobânzii de politică monetară spre mijlocul anului viitor. Oficialul a avertizat și asupra efectelor deficitelor bugetare, pe care le consideră responsabile pentru menținerea unei inflații ridicate în România.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a prezentat perspectivele economice ale României în cadrul celei de-a VII-a ediții a conferinței ROINVEST, organizată de News.ro.

Oficialul a explicat că România se confruntă cu două provocări importante. Prima este reducerea durabilă a inflației, iar a doua privește reluarea creșterii economice.

Potrivit acestuia, politica monetară trebuie să contribuie la stabilitatea prețurilor, fără să accentueze dificultățile economiei.

„Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesităţi: revenirea fermă şi durabilă pe culoarul dezinflaţiei, pe de o parte şi reluarea sustenabilă a creşterii economice, pe de altă parte, depăşind cert riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când BNR generează încredere în ceea ce priveşte calitatea deciziei şi capacitatea de a reduce inflaţia, asigurând stabilitatea preţurilor”, a declarat Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul a precizat că prognozele privind inflația au fost revizuite în creștere de mai multe ori în acest an.

Una dintre principalele cauze indicate este majorarea prețurilor produselor energetice, care a amplificat presiunile asupra prețurilor de consum.

BNR estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 7,4% în decembrie 2026. Pentru sfârșitul anului 2027, prognoza indică o reducere până la 3,7%.

Această evoluție ar apropia inflația de ținta urmărită de banca centrală.

Cosmin Marinescu a anunțat că BNR estimează reluarea ciclului de reducere a dobânzii de politică monetară spre mijlocul anului viitor.

O asemenea decizie ar depinde de evoluția inflației și de confirmarea unei tendințe descendente.

Potrivit oficialului, reducerea presiunilor asupra prețurilor ar putea crea condițiile necesare pentru relaxarea politicii monetare.

„În acest an, am revizuit prognoza de inflaţie de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creşterea preţurilor produselor energetice. Ne aşteptăm la o reintensificare a inflaţiei pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acţiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflaţia să coboare spre sfârşitul anului la 3,7%, aşa arată estimările noastre, adică în preajma ţintei. Estimăm, deci, să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflaţia reintră convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a afirmat Cosmin Marinescu.

În prezent, dobânda-cheie a BNR este de 6,50% pe an. Nivelul a fost menținut și la ședința de politică monetară din 12 noiembrie 2026.

O eventuală reducere a dobânzii de referință ar putea influența treptat costurile finanțării pentru populație și companii.

Totuși, modificările ratelor la credite nu se produc automat. Acestea depind de tipul dobânzii, de indicele de referință și de condițiile contractuale.

Declarația viceguvernatorului reprezintă o estimare privind direcția viitoare a politicii monetare, nu o decizie deja adoptată.

Viceguvernatorul BNR a prezentat și o comparație între România și alte state din Europa Centrală și de Est.

Oficialul a amintit că România a adoptat strategia de țintire a inflației în urmă cu 21 de ani.

În această perioadă, rata inflației s-a situat peste țintă în 12 ani, potrivit datelor prezentate de Marinescu.

În Cehia, aceeași situație a fost înregistrată în cinci ani, iar în Polonia, în șase ani.

Ungaria a avut inflația peste țintă în zece ani.

„Din acest motiv, este important să ne referim totuşi şi la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menţionez un bilanţ elementar, din perspectivă regională, al eficienţei politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de ţintire a inflaţiei, în 12 ani inflaţia a rămas deasupra ţintei. Comparativ, inflaţia s-a plasat deasupra ţintei în doar cinci ani în Cehia, în şase ani în Polonia şi în zece ani în Ungaria”, a explicat viceguvernatorul BNR.

Comparația evidențiază dificultățile persistente ale României în menținerea stabilității prețurilor.

Cosmin Marinescu a atras atenția și asupra legăturii dintre politica fiscală și evoluția inflației.

Oficialul consideră că banca centrală nu poate fi responsabilizată exclusiv pentru perioadele îndelungate în care prețurile au crescut puternic.

Potrivit acestuia, deficitele bugetare mari și repetate au contribuit la menținerea presiunilor inflaționiste.

Viceguvernatorul susține că România are un istoric inflaționist mai dificil decât alte economii din regiune.

„Ştim deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută şi, din păcate, dureroasă tradiţie inflaţionistă din regiune şi, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample şi recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflaţiei înalte, care împovărează societatea”, a transmis viceguvernatorul BNR.

Declarațiile vin într-un moment în care România pregătește bugetul pentru 2027 și continuă procesul de consolidare fiscală.

În acest context, reducerea dezechilibrelor bugetare rămâne importantă pentru temperarea inflației și stabilitatea economică.

Cosmin Marinescu a vorbit și despre strategia de politică monetară aplicată de banca centrală.

Oficialul a explicat că BNR a urmărit să răspundă cu prudență șocurilor economice succesive din ultimii ani.

Potrivit acestuia, politica monetară trebuie să evite amplificarea dezechilibrelor economice.

Viceguvernatorul a făcut referire la riscul prociclicității, care apare atunci când deciziile economice accentuează evoluțiile deja existente.

În opinia sa, o politică monetară prea relaxată în perioade de expansiune poate amplifica presiunile inflaționiste.

În schimb, menținerea unor condiții monetare prea restrictive într-o perioadă de slăbiciune economică poate agrava dificultățile.

„Politica monetară are spaţiu de eficientizare. În acest sens, prospectiv, am conceput o analiză a strategiei de politică monetară. Este esenţial să evităm capcana prociclicităţii. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, aşa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescenţă bugetară şi electorală, aş putea spune, totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, aşa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluţiile economice cu caracter recesionist. Astfel, Banca Centrală manifestă precauţie în privinţa reacţiilor la şocurile actuale care afectează economia. Politica monetară staţionară a BNR din ultimii doi ani şi jumătate a căutat să întâmpine şocurile succesive cu prudenţă şi predictibilitate. Uneori, a interveni mai puţin poate însemna mai bine pe termen lung”, a mai declarat Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul a subliniat astfel importanța unei abordări prudente, adaptate situației economice.

Perspectivele privind reducerea dobânzilor în 2027 depind de confirmarea estimărilor privind inflația.

Până atunci, BNR urmărește menținerea stabilității prețurilor, în paralel cu evitarea unor măsuri care ar putea accentua riscurile pentru activitatea economică.