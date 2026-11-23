Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 23 noiembrie 2026, că persoanele vulnerabile vor beneficia de sprijin și anul viitor, în contextul prețurilor ridicate la energie. Liderul social-democrat susține prelungirea ajutorului de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la electricitate. Acesta nu a confirmat însă o eventuală majorare a sumei, precizând că sunt așteptate mai multe analize și discuțiile privind bugetul pentru 2027.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili, după ședința Biroului Politic Național al partidului.

Liderul social-democrat a fost întrebat dacă PSD va susține prelungirea ajutorului de 50 de lei lunar, destinat achitării facturilor la energia electrică.

Întrebarea a venit în contextul în care unii furnizori au început să transmită consumatorilor oferte cu prețuri de până la 2 lei/kWh.

Grindeanu a răspuns afirmativ, indicând că formațiunea susține menținerea măsurii și în anul 2027.

„Evident, evident”, a declarat președintele PSD, întrebat dacă va susține continuarea ajutorului.

Acesta a subliniat că persoanele cu venituri reduse trebuie să beneficieze în continuare de măsuri de protecție.

„Evident că persoanele vulnerabile vor fi ajutate”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Declarațiile reprezintă o confirmare a poziției politice a PSD. Prelungirea efectivă a mecanismului de sprijin va necesita însă adoptarea măsurilor legale și bugetare corespunzătoare.

Sorin Grindeanu nu a oferit un răspuns concret în privința unei eventuale majorări a voucherelor pentru energie.

În prezent, sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili este de 50 de lei pe lună.

Președintele PSD a explicat că o decizie privind valoarea ajutorului trebuie analizată după prezentarea raportului referitor la situația energetică.

De asemenea, autoritățile așteaptă clarificările privind rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

„Nu mă duc în această zonă atâta timp cât aștept raport, aștept rectificare și așteptăm să discutăm despre buget”, a declarat Sorin Grindeanu.

Prin urmare, nu a fost anunțată o nouă valoare a sprijinului financiar.

Rămâne de stabilit dacă ajutorul va continua la nivelul actual sau dacă Executivul va propune modificarea cuantumului.

Mecanismul de sprijin pentru consumatorii vulnerabili prevede acordarea unui tichet de energie în valoare de 50 de lei lunar.

Acesta este destinat persoanelor și familiilor cu venituri reduse și poate fi utilizat pentru plata facturilor la energia electrică.

Potrivit reglementărilor actuale, facilitatea se acordă persoanelor singure cu venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei.

În cazul familiilor, plafonul este de 1.784 de lei venit net lunar pentru fiecare membru.

Sprijinul este acordat pentru un singur loc de consum și nu reprezintă o sumă care poate fi utilizată pentru alte cheltuieli.

Mecanismul este reglementat prin OUG nr. 35/2025, cu modificările ulterioare, și este valabil până la 31 decembrie 2026.

Autoritățile au analizat deja posibilitatea continuării schemei și după această dată.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat anterior că sprijinul pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi prelungit în 2027. <Cite ref=”turn611708search0″/>

În acest context, declarațiile lui Sorin Grindeanu confirmă susținerea PSD pentru menținerea unei forme de ajutor.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre discuțiile purtate cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Potrivit președintelui PSD, întâlnirea a avut loc săptămâna trecută și a vizat situația prețurilor la energie.

Grindeanu a precizat că i-a solicitat ministrului să prezinte premierului Luca Niculescu un plan coerent pentru sectorul energetic.

Documentul ar trebui să urmărească identificarea unor soluții privind costurile energiei pentru populație și economie.

„Eu i-am cerut (lui Chisăliță – n.r.) să-i prezinte domnului Luca Niculescu un plan cât se poate de coerent, un plan de țară, din perspectiva prețului, dacă vreți, la energie. Am mai spus aceste lucruri. Eu cred că asta e prima prioritate pe care trebuie să o avem ca țară”, a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a insistat că energia la prețuri accesibile reprezintă o condiție importantă pentru relansarea economiei românești.

Acesta s-a declarat optimist că ministrul Energiei va prezenta un plan în această direcție.

Declarațiile președintelui PSD vin într-o perioadă în care Guvernul pregătește bugetul pentru anul viitor.

Autoritățile trebuie să stabilească atât cheltuielile necesare continuării programelor de sprijin, cât și resursele disponibile pentru finanțarea acestora.

În cazul voucherelor pentru energie, una dintre principalele întrebări privește menținerea cuantumului de 50 de lei sau introducerea unui sprijin mai mare.

Deocamdată, Sorin Grindeanu nu a anunțat o decizie privind majorarea ajutorului și nici o nouă formulă de calcul.

Președintele PSD a confirmat doar susținerea politică pentru continuarea măsurilor destinate persoanelor vulnerabile.

Până la adoptarea unor noi reglementări, schema actuală rămâne valabilă până la 31 decembrie 2026.