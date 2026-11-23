Analiza campaniei militare a URSS

Colecția CULISELE ISTORIEI de la Editura Corint aduce la chioșcurile de presă un nou titlu extrem de valoros – Războiul Uniunii Sovietice. Dezastru și triumf, 1941–1945 –, o analiză imparțială a campaniei militare a URSS-ului și a mobilizării rușilor în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Reputatul istoric britanic Richard James Overy, care a studiat și a scris multe cărți despre evenimentele din cel de-Al Doilea Război Mondial, prezintă strădaniile sovietice într-un mod echilibrat și nepărtinitor. Autorul aduce în prim-plan întrebări esențiale, al căror punct de plecare se află în conflagrația de acum opt decenii. Chiar a fost Stalin un geniu militar? S-a datorat, într-adevăr, victoria sovietică în Marele Război pentru Apărarea Patriei doar uriașei mase de tehnică de luptă și de combatanți implicate în acerbele ostilități – ori, poate, au mai existat și alte elemente care au contribuit decisiv? Nu cumva sufletul și elanul patriotic al rusului de rând au înclinat decisiv balanța războiului în favoarea Aliaților?

Cert este că, demarat cu scopul de a învinge puterile invadatoare ale Axei, efortul de război al Uniunii Sovietice a cunoscut o dimensiune fără precedent în istorie. Marile bătălii purtate s-au soldat, în cele din urmă, cu un triumf înfiorător de scump plătit: peste 25 de milioane de morți, militari și civili, și estul URSS complet devastat.

„Un volum impresionant”

Lansarea cărții a fost însoțită de recenzii extrem de pozitive. „Un volum impresionant și plin de compasiune despre cel mai mare efort de război din istorie”, scria The New York Times Book Review. „Marele merit al acestui volum este dat de caracterul imparțial și argumentat al informației. Overy ajunge acolo unde îl conduc dovezile și nu se încadrează într-un tipar fixat a priori, așa cum fac alți istorici occidentali […]. Overy este un mare specialist în diplomație și în relațiile politice la nivel înalt […], astfel că avem o carte plină de informații și de o mare acuratețe a cercetării,” se afirma în The Herald, în timp ce Evening Standard considera că „Overy oferă o abordare admirabil de echilibrată asupra lui Stalin și a regimului său”.

Prin colecția „CULISELE ISTORIEI”, titluri atent selecționate și impecabil traduse ale Editurii Corint ajung mai aproape de cititori. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara. Zece cărți pe care le puteți aduna, una câte una, pentru a vă construi propria colecție Corint Istorie.

La chioșcuri, începând de marți, 24 noiembrie, cartea Războiul Uniunii Sovietice. Dezastru și triumf, 1941–1945, la prețul de 59.99 lei!

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