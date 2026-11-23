Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul se află în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027. Acesta va urmări susținerea investițiilor, relansarea economiei și îmbunătățirea colectării veniturilor. Șeful Executivului a confirmat și măsurile pregătite pentru mediul de afaceri, printre care eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, reorganizarea schemelor de sprijin pentru investiții și cercetare-dezvoltare și pregătirea Fondului RoBOOST.

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj reprezentanților mediului de afaceri, în cadrul celei de-a VII-a ediții a evenimentului ROINVEST, organizat de News.ro.

Șeful Guvernului a recunoscut că economia României traversează o perioadă dificilă, marcată de presiuni bugetare și o activitate economică sub așteptări.

Potrivit acestuia, prioritățile Executivului sunt stabilizarea finanțelor publice și crearea condițiilor necesare pentru reluarea creșterii economice.

Premierul consideră că investițiile, digitalizarea și energia reprezintă trei domenii esențiale pentru dezvoltarea României.

„Am remarcat temele pe care le-aţi ales pentru dezbaterile din acest an: finanţarea investiţiilor, digitalizarea şi energia. Sunt trei domenii esenţiale pentru dezvoltarea economiei româneşti, sunt trei dintre preocupările importante ale Guvernului. Economia României traversează, într-adevăr, o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare şi de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit, iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanţele publice şi în acelaşi timp să creeze condiţii pentru reluarea creşterii economice. Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiţii, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, iar pentru asta statul şi mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism şi indică revenirea economiei pe creştere”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că revenirea economiei trebuie susținută atât prin disciplină bugetară, cât și prin investiții care generează locuri de muncă mai bine plătite.

Luca Niculescu a anunțat că Executivul lucrează la finalizarea bugetului de stat pentru anul viitor.

Potrivit premierului, documentul va fi construit astfel încât să susțină investițiile și revenirea economiei, fără a renunța la obiectivele de consolidare a finanțelor publice.

Guvernul urmărește îmbunătățirea colectării veniturilor și utilizarea mai eficientă a banilor publici.

Șeful Executivului a explicat că investitorii au nevoie în primul rând de stabilitate și predictibilitate.

El a amintit că primea întrebări despre stabilitatea regulilor economice și în perioada în care ocupa funcția de ambasador.

Potrivit acestuia, companiile sunt interesate nu doar de stimulentele oferite de stat, ci și de respectarea angajamentelor asumate de autorități.

„Este o întrebare cât se poate de legitimă, investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care îşi respectă angajamentele şi sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru şi dialog. Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027 şi va fi un buget construit cu reponsabilitate, care să susţină investiţiile şi revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor şi o utilizare mai eficientă a banilor publici”, a afirmat premierul.

Declarațiile vin în contextul pregătirii principalelor măsuri economice și fiscale pentru anul 2027.

Una dintre principalele măsuri anunțate de Luca Niculescu privește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Premierul a reconfirmat că Guvernul intenționează să renunțe la acest impozit începând cu anul 2027.

Măsura face parte din angajamentele Executivului pentru susținerea mediului de afaceri și stimularea investițiilor.

Pe lângă modificarea fiscală, autoritățile pregătesc o mai bună orientare a schemelor de sprijin destinate investițiilor.

Sunt vizate și programele pentru cercetare-dezvoltare, considerate importante pentru creșterea competitivității economiei.

Un alt obiectiv anunțat de premier este pregătirea Fondului RoBOOST.

Acesta se numără printre instrumentele pe care Guvernul intenționează să le utilizeze pentru sprijinirea dezvoltării economice.

Totodată, Executivul urmărește consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Premierul a explicat că resursele publice trebuie utilizate astfel încât să atragă un volum mai mare de finanțare privată.

Guvernul pregătește și atragerea de fonduri europene din viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Aceste direcții sunt incluse în planurile pentru susținerea investițiilor și îmbunătățirea accesului companiilor la finanțare.

Un alt domeniu asupra căruia premierul a insistat este energia.

Luca Niculescu consideră că România trebuie să valorifice mai eficient resursele energetice de care dispune.

În opinia sa, investițiile în capacitățile de producție și în rețelele energetice sunt esențiale pentru dezvoltarea industriei românești.

Obiectivul Guvernului este ca firmele să beneficieze de energie la prețuri competitive.

Pentru identificarea soluțiilor necesare, la nivelul Executivului a fost înființat un comitet interministerial.

Acesta are rolul de a analiza modalitățile prin care potențialul energetic al României poate susține economia și consumatorii.

„Investiţiile în producţie şi în reţele sunt esenţiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la preţuri competitive şi acesta este şi obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înfiinţat la Guvern: să identificăm soluţii concrete pentru ca potenţialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie şi pentru cetăţeni”, a declarat prim-ministrul.

Digitalizarea reprezintă, de asemenea, una dintre prioritățile Guvernului.

Premierul a inclus acest domeniu printre direcțiile importante pentru modernizarea economiei și dezvoltarea activității companiilor.

Premierul a vorbit și despre discuțiile purtate cu reprezentanții mediului de afaceri în prima lună de mandat.

Potrivit acestuia, întâlnirile cu antreprenori și investitori români și străini au confirmat necesitatea unor reguli economice predictibile.

Șeful Guvernului susține că firmele nu așteaptă soluții miraculoase din partea statului, ci decizii coerente și proceduri mai simple.

El consideră că administrația trebuie să elimine obstacolele care îngreunează activitatea economică.

În același timp, responsabilitatea dezvoltării investițiilor și creării locurilor de muncă revine companiilor, iar statul trebuie să le ofere condiții favorabile.

„Statul are datoria să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investiţiile, dar fabricile, liniile de producţie, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiţi dumneavoastră, iar noi trebuie să vă fim parteneri şi nu să vă complicăm munca. (…) Atunci când companiile româneşti şi investitorii din România reuşesc, atunci câştigăm cu toţii”, le-a transmis Luca Niculescu reprezentanților mediului de afaceri.

Premierul a subliniat că dezvoltarea economică depinde de colaborarea dintre autorități și sectorul privat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului ROINVEST, ediția a VII-a, organizat de agenția de presă News.ro, cu sprijinul Team Innovation Media și Plurivox.