Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 noiembrie 2026, două atenționări nowcasting de cod galben pentru intensificări ale vântului. Avertizările vizează numeroase localități din județele Arad și Timiș, inclusiv municipiile Arad și Timișoara. Meteorologii anunță rafale care pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineață, la ora 07:50, o atenționare nowcasting de cod galben. Aceasta este valabilă până la ora 10:00 și vizează zonele joase din județele Arad și Timiș.

Potrivit meteorologilor, vântul va prezenta intensificări locale, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h.

În județul Arad, avertizarea vizează municipiul Arad și localitățile Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești și Șiștarovăț.

În județul Timiș, codul galben include municipiul Timișoara și localitățile Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara și Secaș.

Anterior, meteorologii au emis o altă atenționare nowcasting de cod galben pentru cele două județe.

Aceasta a fost emisă la ora 06:14 și este valabilă în intervalul 06:15-09:00, tot pentru intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h în localitățile vizate.

În județul Arad, prima atenționare a inclus Nădlac, Șeitin și Peregu Mare.

În județul Timiș, au fost vizate Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche și Valcani.

Ulterior, atenționarea emisă la ora 07:50 a extins aria vizată, incluzând numeroase alte localități din cele două județe.

Atenționările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase imediate și au o valabilitate de maximum șase ore.

Acestea vizează zone delimitate și sunt actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

ANM precizează că avertizările și atenționările meteorologice pot fi modificate în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate.

Cele două atenționări de cod galben au fost emise de Centrul Național de Prognoză Meteo, în dimineața zilei de luni, 23 noiembrie 2026.