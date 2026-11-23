Prețurile carburanților au înregistrat ușoare creșteri luni, 23 noiembrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard a ajuns la o medie națională de 9,09 lei pe litru, în timp ce motorina standard se vinde, în medie, cu 10,54 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețul mediu național a rămas neschimbat, la 4,84 lei pe litru.

Datele centralizate de PretCarburant pentru 23 noiembrie arată că benzina standard s-a scumpit cu un ban pe litru față de ziua precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de 0,1%. Prețul mediu național a ajuns astfel la 9,09 lei pe litru, în condițiile în care valorile afișate la stațiile monitorizate variază între 8,99 și 9,30 lei pe litru.

Comparativ cu nivelul înregistrat la 30 iunie 2026, benzina standard este mai scumpă cu 43 de bani pe litru, respectiv cu 5%.

Motorina standard a înregistrat o evoluție similară în raport cu ziua precedentă. Prețul mediu național a crescut cu un ban pe litru, echivalentul unei majorări de 0,1%, ajungând la 10,54 lei pe litru. La nivelul stațiilor monitorizate, prețurile se situează între 10,39 și 10,68 lei pe litru.

Față de 30 iunie, motorina standard este mai scumpă cu 1,32 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 14,3%.

În ceea ce privește GPL-ul, prețul mediu național a rămas la 4,84 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, carburantul este însă mai scump cu 29 de bani pe litru, respectiv cu 6,4%. Prețurile înregistrate la cele 329 de stații monitorizate variază între 4,63 și 5,01 lei pe litru.

Situația centralizată pentru cele trei tipuri de carburant arată astfel:

Carburant Preț mediu național Interval de preț Evoluție față de ieri Evoluție față de 30 iunie Benzină standard 9,09 lei/l 8,99-9,30 lei/l +1 ban (+0,1%) +43 bani (+5%) Motorină standard 10,54 lei/l 10,39-10,68 lei/l +1 ban (+0,1%) +1,32 lei (+14,3%) GPL 4,84 lei/l 4,63-5,01 lei/l Neschimbat +29 bani (+6,4%)

Pentru benzina și motorina standard, monitorizarea a inclus câte 1.357 de stații, în timp ce pentru GPL au fost luate în calcul 329 de stații.

Șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri la pompă pot găsi luni, 23 noiembrie, benzină standard la 8,99 lei pe litru la stația DHR din Gherla, județul Cluj.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț identificat este de 10,39 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Pentru GPL, cel mai avantajos preț este de 4,63 lei pe litru, la o stație Mol din Craiova, județul Dolj.

Acestea sunt cele mai mici valori identificate în datele centralizate pentru ziua de luni.

Diferențele dintre prețurile medii ale carburanților în marile orașe ale României sunt relativ reduse luni, 23 noiembrie.

În București, benzina standard costă în medie 9,09 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,54 lei pe litru.

În Cluj-Napoca și Timișoara, prețurile medii sunt ușor mai mari. Benzina se vinde cu 9,10 lei pe litru, iar motorina cu 10,55 lei pe litru.

În Iași, șoferii găsesc aceleași medii ca în Capitală, respectiv 9,09 lei pe litru pentru benzină și 10,54 lei pe litru pentru motorină. Situația este identică și în Constanța și Craiova.

La Brașov, benzina standard costă în medie 9,09 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,55 lei pe litru.

Oradea înregistrează cele mai ridicate medii dintre orașele incluse în comparație. Aici, benzina standard costă 9,11 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,56 lei pe litru.

Situația prețurilor medii în cele opt orașe este următoarea:

Oraș Benzină standard Motorină standard București 9,09 lei/l 10,54 lei/l Cluj-Napoca 9,10 lei/l 10,55 lei/l Timișoara 9,10 lei/l 10,55 lei/l Iași 9,09 lei/l 10,54 lei/l Constanța 9,09 lei/l 10,54 lei/l Brașov 9,09 lei/l 10,55 lei/l Craiova 9,09 lei/l 10,54 lei/l Oradea 9,11 lei/l 10,56 lei/l

La nivel județean, cele mai mici și cele mai mari prețuri medii diferă în funcție de tipul de carburant.

Pentru benzina standard, cea mai mică medie națională este înregistrată în județul Botoșani, unde un litru costă 9,07 lei. La polul opus se află județul Bihor, cu o medie de 9,10 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, județul Tulcea înregistrează cea mai mică medie, de 10,52 lei pe litru. Cea mai ridicată medie se regăsește în județul Ilfov, unde motorina costă 10,55 lei pe litru.

Prin urmare, diferențele dintre mediile județene sunt mici, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 92,56 dolari pe baril, potrivit valorii din 20 noiembrie, aferente contractului cu livrare în ianuarie 2027.

Cotația a crescut cu 0,58 dolari față de valoarea precedentă. Comparativ cu nivelul de la 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea ajunge la 39,7%.

Procentul este calculat pe baza seriei contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

Evoluția cotației petrolului reprezintă un reper important pentru piața carburanților, însă prețurile de la pompă sunt influențate și de alți factori.

Prețurile prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiune și momentul actualizării. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful afișat la pompă înainte de alimentare.