SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB) - Bursa de Valori București (BVB)

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o scădere a capitalizării de 18,4 miliarde de lei, echivalentul unui declin de 2,58%, în săptămâna 16–20 noiembrie 2026. În aceeași perioadă, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni s-a redus cu aproape 88 de milioane de lei, respectiv 31,65%. Datele publicate de BVB și consultate de AGERPRES arată că indicele principal BET a încheiat săptămâna la 34.101,01 puncte.

Capitalizarea bursieră a companiilor listate la Bursa de Valori București a scăzut în perioada 16–20 noiembrie 2026.

Valoarea totală a ajuns la 692,81 miliarde de lei, față de 711,22 miliarde de lei în săptămâna precedentă, 9–13 noiembrie.

Diferența reprezintă o reducere de aproximativ 18,4 miliarde de lei, echivalentul unui declin de 2,58%.

Capitalizarea bursieră reflectă valoarea de piață a companiilor listate, calculată pe baza prețului acțiunilor și a numărului acestora.

Scăderea capitalizării indică diminuarea valorii de piață, fără să însemne că suma respectivă a fost retrasă efectiv de investitori.

În paralel, activitatea de tranzacționare a înregistrat o reducere semnificativă față de săptămâna anterioară.

Potrivit datelor BVB, tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj total de 189,82 milioane de lei în săptămâna analizată.

În perioada 9–13 noiembrie, valoarea schimburilor fusese de 277,72 milioane de lei.

Astfel, rulajul a scăzut cu aproximativ 87,9 milioane de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 31,65%.

Cea mai activă ședință de tranzacționare a fost cea de luni, 16 noiembrie.

În acea zi, investitorii au realizat tranzacții în valoare totală de 45 de milioane de lei.

La polul opus s-a situat ședința de joi, 19 noiembrie, când valoarea tranzacțiilor a fost de 30,56 milioane de lei.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii eligibile de pe piața principală a BVB, a încheiat săptămâna la 34.101,01 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au ocupat primul loc în clasamentul lichidității pe piața principală a Bursei de Valori București.

Tranzacțiile cu aceste titluri au însumat 42,19 milioane de lei în perioada 16–20 noiembrie.

În același interval, cotația acțiunilor Băncii Transilvania a scăzut cu 0,27%.

Pe poziția a doua s-a situat OMV Petrom, cu un rulaj de 18,49 milioane de lei.

Acțiunile companiei petroliere au înregistrat o depreciere de 0,38% în săptămâna analizată.

Romgaz a ocupat locul al treilea, cu tranzacții în valoare totală de 16,64 milioane de lei.

Cotația companiei a scăzut cu 1,36%.

Cele trei companii au cumulat tranzacții de 77,32 milioane de lei, reprezentând peste 40% din rulajul total al acțiunilor.

Deși au fost cele mai tranzacționate titluri, toate cele trei au încheiat săptămâna cu scăderi ale cotațiilor.

În ciuda declinului capitalizării totale, unele companii listate au înregistrat aprecieri importante ale acțiunilor.

Cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată de Armătura.

Titlurile companiei s-au apreciat cu 31,13% în perioada analizată.

Pe locul al doilea s-a situat Rompetrol Rafinare, ale cărei acțiuni au crescut cu 17,76%.

Mecanica Ceahlău a completat clasamentul celor mai importante aprecieri, cu un avans de 14,71%.

Aceste evoluții arată că, deși valoarea totală a pieței a scăzut, anumite acțiuni au avut performanțe pozitive.

La polul opus, trei companii au înregistrat deprecieri importante în săptămâna 16–20 noiembrie.

Cea mai mare scădere a fost consemnată de Condmag, ale cărei acțiuni au pierdut 16,46% din valoare.

SMTL Group a înregistrat un declin de 12,40%, situându-se pe poziția a doua în clasamentul scăderilor.

Acțiunile Artego s-au depreciat cu 8,88%.

Evoluțiile individuale au fost astfel diferite, într-o săptămână caracterizată de reducerea capitalizării bursiere și a valorii tranzacțiilor.

Datele BVB arată că piața a încheiat perioada cu o capitalizare de 692,81 miliarde de lei și un rulaj al acțiunilor de 189,82 milioane de lei.