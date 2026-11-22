Listarea la bursă a companiei Anthropic, dezvoltatorul Claude, ar putea marca o schimbare profundă pentru industria tehnologică și piața muncii, consideră economistul Radu Georgescu. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta atrage atenția asupra evaluării de 1.500 de miliarde de dolari și asupra consecințelor pe care automatizarea le-ar putea avea pentru angajați. Economistul discută și despre competiția dintre Statele Unite și China, într-un moment în care industria americană a inteligenței artificiale este afectată de scandalul fostului director Nvidia, Jensen Huang.

Economistul Radu Georgescu a analizat listarea Anthropic, compania americană care dezvoltă asistentul de inteligență artificială Claude.

Compania s-a listat la bursă în noiembrie 2026, într-o ofertă publică inițială care a atras 81,3 miliarde de dolari.

Evaluarea sa a ajuns la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, incluzând opțiuni și alte instrumente financiare.

Georgescu consideră că dimensiunea operațiunii arată cât de mari sunt așteptările investitorilor privind dezvoltarea inteligenței artificiale.

Într-o postare pe Facebook, acesta a comparat interesul pentru eveniment cu atenția acordată divertismentului în România.

„Anthropic a împărțit România în 2. În bula mea, toată lumea vorbește despre listarea Claude de săptămâna aceasta. Este de departe cea mai mare listare la bursă din istoria planetei Pământ. Totuși, cea mai mare audiență TV în România o are Insula Iubirii. De departe”, a scris economistul.

În analiza sa, Radu Georgescu atrage atenția asupra diferenței dintre evaluarea Anthropic și cea a unor companii consacrate din industria software.

Economistul face referire la SAP, unul dintre principalii producători europeni de software pentru companii, și la UiPath, companie cunoscută pentru soluțiile de automatizare a proceselor.

„Anthropic s-a listat la o evaluare de 1,5 trilioane de dolari. Adică o valoare de 6 ori mai mare decât SAP, cea mai mare firmă europeană dupa capitalizare bursiera. Pentru cei care nu știu ce face SAP: este tot o firmă de soft. Iar valoarea Claude este de 160 de ori mai mare decât valoarea UiPath. UiPath ar fi concurent direct cu Claude”, a explicat Radu Georgescu.

Una dintre principalele teme abordate de economist este efectul automatizării asupra angajaților și companiilor.

Radu Georgescu consideră că succesul financiar anticipat pentru Anthropic presupune o transformare majoră a activităților realizate în prezent de oameni.

În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale poate pune presiune asupra industriei IT și asupra altor domenii economice.

„Pe scurt, Claude este o mare poziție short pe toată industria IT și pe toată piața muncii de pe planeta Pământ. Pentru cei care nu știu: short înseamnă să pariezi că un activ va scădea în viitor. Claude automatizează activitățile umane din companii”, a transmis economistul.

Radu Georgescu analizează și relația dintre evaluarea bursieră a Anthropic și veniturile pe care compania ar trebui să le obțină în viitor.

El susține că valoarea atribuită companiei presupune așteptări foarte ridicate privind dezvoltarea afacerii.

„Ca Anthropic să ajungă la un P/E (în câți ani îți recuperezi banii) ca al SAP sau al UiPath, va trebui să aibă venituri anuale în jur de 300 de miliarde de dolari. Adică de vreo 6 ori veniturile SAP și UiPath luate împreună”, afirmă Georgescu.

Indicatorul P/E reprezintă raportul dintre prețul unei acțiuni și profitul pe acțiune. Acesta este utilizat pentru a evalua cât sunt dispuși investitorii să plătească pentru profiturile unei companii.

Calculul nu trebuie confundat cu raportul dintre capitalizarea bursieră și venituri.

Pentru a calcula un P/E, este necesară estimarea profitului, nu doar a veniturilor. Din acest motiv, cifra de 300 de miliarde de dolari prezentată de economist trebuie tratată ca parte a scenariului său, nu ca un prag financiar demonstrat.

Radu Georgescu merge mai departe și leagă performanțele financiare viitoare ale Anthropic de posibile schimbări pe piața muncii.

„Dacă Anthropic va ajunge la un P/E de 30, înseamnă că deja mulți IT-iști și-au pierdut jobul. Multe firme au dispărut. Și sunt mult mai puțini angajați pe planeta Pământ”, susține acesta.

Scenariul exprimă perspectiva economistului asupra impactului automatizării. Un anumit nivel al indicatorului P/E nu demonstrează însă, de unul singur, dispariția locurilor de muncă.

O altă temă abordată de Radu Georgescu este competiția tehnologică dintre Statele Unite și China.

Economistul susține că strategia Chinei privind dezvoltarea modelelor de inteligență artificială open-source poate pune presiune asupra companiilor americane.

Modelele open-source permit, în diferite condiții de licențiere, accesul la componentele tehnologiei și adaptarea acestora.

Acest model poate reduce costurile de utilizare și poate încuraja dezvoltarea unor produse concurente.

„Cel mai mare competitor al lui Claude, și al inteligenței artificiale din SUA în general, este o țară de pe planeta Pământ. Această țară se numește China. China are o abordare total diferită. Pentru a lovi în America și în capitalul american, China investește imens în inteligență artificială open source, gratuită”, a scris Georgescu.

Economistul consideră că extinderea alternativelor gratuite poate afecta capacitatea companiilor americane de a obține venituri și profituri.

El formulează inclusiv un scenariu extrem, în care succesul strategiei chineze ar putea duce la prăbușirea evaluărilor companiilor americane de inteligență artificială.

„Dacă le va ieși, toate companiile americane de inteligență artificială vor valora zero. Și se va prăbuși toată economia SUA”, afirmă Radu Georgescu.

Această afirmație reprezintă o predicție a economistului, nu o evoluție economică demonstrată.

Companiile americane dezvoltă, la rândul lor, modele și servicii cu strategii comerciale diferite. Impactul concurenței depinde de costuri, performanță, cererea clienților și capacitatea de monetizare.

Radu Georgescu aduce în discuție și scandalul care a dus la plecarea lui Jensen Huang din funcția de director general al Nvidia.

Demisia a avut loc în noiembrie 2026, după apariția unor informații privind relații extraconjugale și presupuse legături ale unei femei cu serviciile chineze de informații.

Nvidia a anunțat anterior o investigație privind posibilitatea ca fostul său director să fi fost vizat de o operațiune de informații străină.

Potrivit relatărilor Reuters, autoritățile americane analizau natura legăturilor dintre femeia respectivă și serviciile chineze.

Informațiile privind presupusa activitate de spionaj nu trebuie tratate drept o concluzie definitivă a anchetelor.

În postarea sa, Georgescu folosește cazul pentru a ironiza inclusiv serviciile românești de informații.