Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, intenționează să prelungească plafonarea prețurilor la gaze naturale până la sfârșitul anului 2027. Actuala legislație este valabilă până la 31 martie 2027, însă oficialul avertizează că liberalizarea pieței în aprilie ar putea aduce facturi mai mari. Ministrul consideră că sunt necesare cel puțin 12 luni pentru pregătirea trecerii la prețuri libere. Totodată, acesta a anunțat că românii vulnerabili vor beneficia de măsuri de sprijin în această iarnă.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vrea să obțină acordul Guvernului pentru continuarea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

Mecanismul actual este valabil până la 31 martie 2027. Ministrul consideră însă că eliminarea acestuia în primăvară ar putea determina creșterea prețurilor pentru consumatorii casnici.

Într-o declarație acordată Antena 3 CNN, oficialul a explicat că intenționează să mențină prețul administrat pentru gazele vândute de producători furnizorilor.

„În momentul de față, există o legislație valabilă până la 31 martie 2027, prin care prețurile sunt stabilite administrativ pentru populație. Intenția mea pentru 2027 este să continui această schemă de plafonare, pentru gazul care este vândut de producători furnizorilor. Popunerea mea este să continuăm această schemă și pe parcursul anului 2027”, a declarat ministrul Dumitru Chisăliță.

Deocamdată, prelungirea plafonării reprezintă o intenție a ministrului, nu o măsură adoptată oficial de Guvern.

Dumitru Chisăliță consideră că piața gazelor naturale are nevoie de cel puțin un an de pregătire înainte de liberalizarea completă.

Ministrul a avertizat că organizarea acestui proces în timpul iernii ar putea influența negativ prețurile.

În sezonul rece, consumul de gaze crește, iar cererea ridicată poate pune presiune asupra pieței.

„Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari (la momentul liberalizării – n.r.) este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă”, a spus Chisăliță în Parlament, potrivit Profit.ro.

Ministrul a explicat că februarie și martie reprezintă o perioadă delicată pentru România.

În aceste luni pot fi înregistrate temperaturi foarte scăzute, ceea ce determină creșterea cererii de gaze naturale.

În același timp, spre sfârșitul iernii, cantitățile de gaze disponibile în depozite pot fi mai reduse.

În opinia ministrului, pregătirea liberalizării într-un asemenea context ar putea duce la menținerea unor prețuri ridicate și după încheierea sezonului rece.

Ministrul Energiei a anunțat că autoritățile au în vedere și măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile în sezonul rece.

Dumitru Chisăliță a făcut declarația marți, la Palatul Parlamentului, unde a avut o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Întrebat de jurnaliști dacă românii vulnerabili vor beneficia de sprijin în această iarnă, ministrul a răspuns: „Cu siguranță”.

Oficialul nu a prezentat, în declarațiile citate, valoarea ajutoarelor, criteriile de eligibilitate sau calendarul aplicării acestora.

Prin urmare, detaliile privind eventualele măsuri suplimentare urmează să fie clarificate de autorități.

În privința gazelor naturale, mecanismul actual de protecție rămâne în vigoare până la 31 martie 2027. Continuarea sa până la sfârșitul anului viitor depinde de adoptarea modificărilor legislative necesare.