Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 31 decembrie 2027. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a propus includerea măsurii în „ordonanța trenuleț”, care urmează să fie adoptată la finalul anului. Oficialul susține că mecanismul a contribuit la limitarea creșterii prețurilor alimentelor. Decizia finală va fi luată la nivelul Guvernului, după analizarea datelor furnizate de instituțiile responsabile.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, la Antena 3 CNN, că dorește menținerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază și în 2027.

Măsura a fost introdusă în 2023 și, potrivit calendarului actual prezentat de ministru, ar urma să expire la sfârșitul anului 2026.

Propunerea vine în contextul în care producătorii avertizează asupra unor posibile scumpiri ale alimentelor înaintea sărbătorilor. Prețurile pâinii și cărnii de porc ar putea crește cu peste 15%, potrivit avertismentelor prezentate în cadrul emisiunii.

Florin Barbu consideră că prelungirea plafonării este necesară pentru limitarea presiunilor asupra prețurilor alimentelor de bază.

Ministrul Agriculturii a precizat că a solicitat includerea prelungirii plafonării adaosului comercial în „ordonanța trenuleț”.

Actul normativ este utilizat de Guvern pentru adoptarea unor măsuri legislative și fiscale la final de an.

„Sigur, am propus în «ordonanța trenuleț» prelungirea plafonării adaosului comercial până pe 3 decembrie 2027”, a declarat Florin Barbu.

În prezent, propunerea nu reprezintă o decizie definitivă a Guvernului.

Ministrul a explicat că a solicitat și o analiză privind efectele plafonării asupra prețurilor din magazine.

În acest sens, a cerut Consiliului Concurenței și celorlalte instituții care monitorizează măsura să pregătească un raport.

Documentul ar trebui să arate dacă limitarea adaosului comercial a influențat evoluția prețurilor alimentelor.

Raportul nu a fost încă prezentat, însă Florin Barbu susține că datele Institutului Național de Statistică indică deja efectele măsurii.

Florin Barbu a afirmat că evoluția prețurilor alimentelor și produselor agroalimentare a fost mai redusă decât inflația generală.

Potrivit ministrului, diferența ar demonstra că mecanismul de plafonare a adaosului comercial a avut efectele urmărite.

„Inflația la nivel național este una foarte mare, iar prețul alimentelor și al produselor agroalimentare are cu 1,5 – 2 procente mai puțin decât inflația generală. Asta arată faptul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și-a produs efectele”, a explicat ministrul.

Oficialul consideră că măsura trebuie menținută și în perioada următoare.

„Consider, din punctul de vedere al Ministerului Agriculturii și din datele pe care le avem de la Institutul Național de Statistică, dar și de la Consiliul Concurenței, că acest mecanism și-a produs efectele și cred că acest mecanism trebuie prelungit”, a mai adăugat acesta.

Afirmațiile privind efectele plafonării reprezintă evaluarea ministrului Agriculturii. Raportul instituțiilor responsabile, solicitat de acesta, nu a fost încă prezentat.

Deși susține continuarea măsurii, Florin Barbu a precizat că decizia finală nu îi aparține.

Propunerea a fost transmisă Ministerului Finanțelor și urmează să fie analizată la nivel guvernamental.

Ministrul și-a exprimat încrederea că datele disponibile vor fi luate în considerare înainte de adoptarea unei decizii.

„Eu sunt convins că Ministerul Finanțelor, în primul rând împreună cu prim-ministrul, vor lua o decizie corectă, iar datele arată foarte clar – datele estimate de la Institutul Național de Statistică – că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a dus la o inflație cu cel puțin 1,5-2 procente mai mică decât inflația generală în România”, a spus Barbu.

Astfel, menținerea plafonării până la finalul anului 2027 depinde de decizia Guvernului.

Ministrul Agriculturii a abordat și diferențele dintre adaosurile comerciale aplicate produselor românești și celor importate.

În cadrul emisiunii a fost amintit un raport anterior al Consiliului Concurenței, potrivit căruia marile magazine nu ar fi înregistrat pierderi din cauza plafonării.

Conform informațiilor prezentate, comercianții ar fi compensat prin majorarea prețurilor altor categorii de produse, precum detergenții și articolele de igienă.

Întrebat dacă intenționează să extindă lista alimentelor pentru care este plafonat adaosul comercial, Florin Barbu a răspuns că nu își dorește acest lucru.

În schimb, ministrul solicită ca produsele românești să beneficieze de același adaos comercial ca produsele importate din aceeași categorie.

În opinia sa, aplicarea unor adaosuri diferite reprezintă o practică comercială neloială față de producătorii și procesatorii români.

„Solicit, nu intervin în piață; sunt de acord cu comerțul modern, sunt de acord cu tot ceea ce se întâmplă în piață, dar nu îmi doresc să fie o practică comercială neloială între producătorii români și producătorii din alte state din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.

Florin Barbu a insistat că nu urmărește să impună comercianților un anumit nivel al adaosului.

„Nu forțăm comerciantul să pună un adaos comercial, ci îl rugăm să promoveze produsele românești, iar produsele românești să aibă același adaos comercial ca cele care vin din import”, a explicat acesta.

Florin Barbu a precizat că așteaptă o analiză din partea Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică.

Potrivit ministrului, Ministerul Agriculturii nu are acces la informațiile contabile ale producătorilor și comercianților.

Din acest motiv, consideră că evaluarea practicilor comerciale trebuie realizată de instituțiile care dețin competențele și informațiile necesare.

„Nu vreau să fiu acuzat, așa cum am fost acuzat de atâtea ori, că Florin Barbu intervine în piață, îmi doresc ca instituțiile statului să facă acest raport, să îl prezinte în Guvernul României, să îl prezinte prim-ministrului, să luăm o decizie în Guvernul României”, a explicat el.

Ministrul a făcut referire și la ceea ce numește „practici gri” în relațiile comerciale.

Potrivit acestuia, eliminarea unor asemenea practici are la bază Directiva europeană 633 privind practicile comerciale neloiale.

Florin Barbu a mai susținut că subiectul a fost discutat și în cadrul Consiliului de Miniștri de la Bruxelles, cu aproximativ două săptămâni înaintea declarațiilor.

În prezent, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază rămâne o propunere. O eventuală continuare a măsurii în 2027 va necesita adoptarea unui act normativ de către Guvern.