Guvernul a aprobat vineri, 20 noiembrie, prelungirea primei sesiuni de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare. Companiile vor avea mai mult timp pentru pregătirea și depunerea proiectelor, în cadrul unei scheme cu un buget de 759 de milioane de lei. Măsura urmărește dezvoltarea producției interne, crearea de locuri de muncă și reducerea dependenței României de importuri.

Executivul a aprobat vineri proiectul inițiat de Ministerul Finanțelor pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 486/2026.

Actul normativ vizează schema de ajutor de stat destinată investițiilor în producția unor bunuri pentru care România înregistrează un deficit comercial semnificativ.

Prima sesiune de finanțare a început pe 15 octombrie 2026 și urma să se încheie pe 25 noiembrie.

Prin decizia adoptată de Guvern, companiile interesate vor beneficia de timp suplimentar pentru pregătirea documentațiilor.

Ministerul Finanțelor nu a anunțat deocamdată noul termen-limită. Calendarul actualizat va fi publicat pe site-ul instituției.

Bugetul disponibil rămâne de 759 de milioane de lei, fără suplimentarea fondurilor alocate.

Ministerul Finanțelor a propus prelungirea sesiunii în urma consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri.

Companiile și organizațiile patronale au solicitat mai mult timp pentru pregătirea proiectelor de investiții.

Schema se adresează investițiilor de minimum 10 milioane de euro, care necesită documentații tehnice, economice și financiare complexe.

În plus, solicitanții trebuie să parcurgă anumite proceduri administrative înainte de depunerea cererilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că obiectivul este finanțarea unor proiecte care pot produce efecte în mai multe sectoare economice.

„Regândirea modului în care investim banii publici înseamnă să urmărim ce produce fiecare finanțare în economie și cât capital privat reușește să atragă”, a declarat acesta.

Potrivit ministrului, sprijinul public trebuie să contribuie la dezvoltarea capacităților de producție și a lanțurilor de furnizori.

„Prin această schemă, vrem să susținem capacități de producție care generează comenzi pentru furnizori, creează locuri de muncă și reduc dependența de importuri”, a explicat Nazare.

Datele Ministerului Finanțelor arată că interesul pentru schema de ajutor de stat este ridicat, dar numărul cererilor depuse rămâne redus.

Până la 13 noiembrie 2026, instituția organizase 27 de întâlniri cu reprezentanții companiilor interesate.

În cadrul discuțiilor, investitorii au semnalat necesitatea unui termen suplimentar pentru finalizarea documentațiilor.

De asemenea, Ministerul Finanțelor primise 170 de întrebări și solicitări de clarificare prin platforma instituției.

Au fost înregistrate și opt solicitări oficiale de prelungire, inclusiv din partea unor organizații reprezentative ale mediului de afaceri.

Cu toate acestea, până la data menționată fuseseră depuse numai patru cereri de acord pentru finanțare.

Ministerul consideră că extinderea perioadei de înscriere va permite participarea unui număr mai mare de companii.

Ministrul Finanțelor a subliniat că prelungirea sesiunii urmărește creșterea calității proiectelor depuse.

„Am propus prelungirea sesiunii pentru ca investitorii să poată pregăti proiecte solide, cu o finanțare clară și perspective reale de implementare”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a insistat că fondurile publice trebuie să genereze rezultate economice concrete.

„Cele 759 de milioane de lei trebuie să se transforme în investiții productive, ale căror rezultate să justifice sprijinul public acordat”, a afirmat ministrul.

Potrivit Ministerului Finanțelor, extinderea perioadei de depunere ar putea crește concurența dintre proiecte.

Acest lucru ar permite selectarea unor investiții cu perspective reale de implementare și efecte economice verificabile.

Prelungirea sesiunii nu presupune modificarea regulilor aplicabile schemei de ajutor de stat.

Ministerul Finanțelor precizează că vor rămâne neschimbate criteriile de eligibilitate, condițiile de acordare a finanțării și regulile de selecție.

De asemenea, bugetul de 759 de milioane de lei nu va fi majorat.

Termenul suplimentar se va aplica în mod egal tuturor companiilor interesate să participe.

Măsura urmărește să ofere investitorilor posibilitatea de a finaliza documentațiile necesare evaluării.

Noile reglementări clarifică și modul de organizare a sesiunilor pentru acordarea finanțărilor.

Potrivit prevederilor aprobate, sesiunile de depunere trebuie anunțate cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de deschidere.

Durata unei sesiuni este de 30 de zile lucrătoare, dar aceasta poate fi prelungită.

Ministerul Finanțelor va publica perioada actualizată pentru prima sesiune, împreună cu informațiile necesare depunerii cererilor.

Schema urmărește susținerea investițiilor productive în industria prelucrătoare, în special în domeniile în care importurile depășesc semnificativ exporturile.

Finanțarea este destinată dezvoltării capacităților industriale naționale, creării de locuri de muncă și reducerii dependenței de produse importate.