Grand Theft Auto VI (GTA VI) a debutat joi, după o așteptare de 13 ani, iar primele estimări indică o lansare record. Jocul ar fi generat vânzări de aproximativ 2,36 miliarde de dolari, cu peste 24,5 milioane de exemplare comercializate prin precomenzi și în prima zi. Cererea uriașă a provocat creșteri spectaculoase ale traficului de internet în mai multe țări.

Grand Theft Auto VI ar putea deveni cea mai mare lansare din istoria industriei divertismentului, potrivit estimărilor publicate după debutul jocului.

Compania de analiză Sensor Tower estimează că precomenzile și vânzările din prima zi au depășit 24,5 milioane de exemplare.

Veniturile generate ar fi ajuns la aproximativ 2,36 miliarde de dolari, echivalentul a 1,8 miliarde de lire sterline.

Pentru comparație, filmul „Spider-Man: Brand New Day”, producția cinematografică cu cele mai mari încasări din acest an, a generat 2,5 miliarde de dolari pe parcursul întregii perioade de difuzare în cinematografe.

Rockstar Games și compania-mamă Take-Two Interactive nu au publicat încă cifre oficiale privind vânzările GTA VI.

Reprezentanții companiilor au descris însă cererea drept „fără precedent”.

Sensor Tower precizează că estimările sale folosesc date din confirmările de cumpărare prin e-mail, informații statistice și profiluri publice de pe platformele de gaming.

Impactul lansării s-a resimțit imediat asupra infrastructurii de internet.

Potrivit companiei Cloudflare, descărcările pentru PlayStation 5 din Marea Britanie au atins un nivel de 8,6 ori mai mare decât cel obișnuit.

În Noua Zeelandă, prima țară în care jocul a devenit disponibil, traficul a crescut de 14,8 ori cu aproximativ patru ore înaintea lansării.

Această evoluție sugerează că unii utilizatori ar fi schimbat regiunea conturilor pentru a obține acces mai devreme.

Cloudflare a înregistrat creșteri importante și pentru serviciile online Rockstar.

În Australia, traficul a ajuns la un nivel de 11,2 ori mai mare decât cel normal.

Pe Coasta de Est a Statelor Unite, creșterea a fost de 9,3 ori.

În Europa, Marea Britanie a înregistrat un trafic de șapte ori mai mare, comparativ cu 5,3 ori în Franța și Germania.

Lansarea a depășit și recordul de trafic înregistrat seara în rețeaua operatorului britanic Virgin Media O2.

Un factor important a fost dimensiunea jocului, care necesită descărcarea unui fișier de aproximativ 212 GB.

Noul titlu continuă seria Grand Theft Auto, una dintre cele mai populare francize din istoria jocurilor video.

Acțiunea se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida.

Povestea îi are în centru pe Lucia și partenerul său, Jason, doi infractori mărunți implicați în lumea criminalității.

Ca și jocurile precedente, GTA VI folosește satira pentru a explora societatea americană și ideea visului american.

Lansarea vine la 13 ani după apariția GTA V, joc publicat în 2013.

Așteptarea a fost amplificată de amânările succesive ale datei de lansare.

Primele recenzii au fost favorabile. Publicația specializată IGN a descris jocul drept o capodoperă realizată fără compromisuri tehnice.

Entuziasmul a fost atât de mare încât numeroși jucători au rămas treji pentru lansarea de la miezul nopții. Unii și-au luat liber a doua zi pentru a putea juca.

Costurile de dezvoltare ale GTA VI sunt estimate la peste un miliard de dolari.

Dacă estimarea se confirmă, titlul ar deveni cel mai scump joc video realizat vreodată.

Potrivit Sensor Tower, aproximativ trei sferturi din vânzările jocului au fost înregistrate pe PlayStation 5.

Restul exemplarelor au fost comercializate pe consolele Xbox.

Compania de cercetare Niko Partners estimează că GTA VI va genera venituri globale de peste trei miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

Această performanță l-ar plasa printre cele mai profitabile lansări din istoria divertismentului.

Totuși, jocul ar rămâne sub încasările estimate ale filmului „Pe aripile vântului”, lansat în 1939.

Ajustate la inflație, veniturile filmului sunt evaluate la aproximativ 4,5 miliarde de dolari.

Veniturile GTA VI ar putea continua să crească în următorii ani, odată cu lansarea unor versiuni și funcționalități suplimentare.

Rockstar nu a anunțat încă data lansării jocului pentru PC.

De asemenea, studioul nu a precizat când va deveni disponibilă componenta multiplayer.

Aceasta le va permite utilizatorilor să interacționeze și să participe împreună la misiuni prin internet.

Experiența GTA V sugerează că modul online poate prelungi considerabil durata de utilizare a jocului.

În plus, achizițiile de proprietăți, vehicule și alte avantaje virtuale pot genera venituri suplimentare pentru dezvoltator.

Sensor Tower estimează că popularitatea GTA 6 va reduce cu aproximativ 10% timpul petrecut de utilizatori în alte jocuri single-player.

Conținutul explicit al noului joc a determinat aplicarea unor restricții pe unele piețe.

În Japonia, anumite elemente au fost supuse cenzurii.

În China continentală, GTA VI nu este autorizat pentru comercializare, la fel ca titlurile precedente ale seriei.

Aceste restricții nu au împiedicat însă debutul comercial puternic al jocului pe piețele unde este disponibil.