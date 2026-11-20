Preparare: Amestecă ingredientele și lasă salata 10 minute la rece înainte de servire. Rețetele sunt deja de post. Pentru o variantă fără ulei, fierbe legumele în apă și folosește fasolea fără adaos de grăsime.

Preparare: Călește ușor ceapa și morcovul, adaugă cartofii tăiați cubulețe, sucul de roșii și aproximativ 300 ml de apă. Lasă totul la fiert 25–30 de minute, până când cartofii devin moi. Potrivește gustul cu sare, piper și boia.

Preparare: Spală orezul și pune-l într-o cratiță împreună cu ceapa, morcovul, ciupercile și mazărea. Adaugă apa și condimentele. Fierbe la foc mic aproximativ 20 de minute, amestecând ocazional. Lasă pilaful acoperit încă 5 minute înainte de servire. Este o rețetă potrivită pentru post în forma prezentată. Dacă nu ții post, poți adăuga puțin parmezan sau servi pilaful alături de un ou fiert.

Preparare: Spală lintea și pune-o la fiert în apă. După aproximativ 15 minute, adaugă legumele tocate și sucul de roșii. Mai lasă la foc mic 15–20 de minute, până când lintea este bine fiartă. La final, adaugă usturoiul și condimentele. Nu necesită nicio modificare pentru post. Pentru un plus de consistență, poate fi servită cu orez sau pâine integrală.

Preparare: Fierbe legumele tăiate cubulețe în apă. Când sunt aproape gata, adaugă borșul fiert separat și mai lasă ciorba pe foc 5–7 minute. Presară verdeață la final.

Preparare: Fierbe mălaiul în apă cu sare, amestecând până obții o mămăligă consistentă. Separat, gătește ciupercile cu usturoi și puțină apă sau ulei, în funcție de rânduiala postului. Ambele preparate sunt de post. În afara postului, mămăliga poate fi servită cu brânză.

Preparare: Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Într-o tigaie, încălzește usturoiul cu puțin ulei, adaugă sucul de roșii și condimentele. Lasă sosul să fiarbă 10 minute, apoi amestecă-l cu pastele. Verifică eticheta pastelor: cele din grâu dur și apă sunt, de regulă, potrivite pentru post. În varianta obișnuită, poți adăuga parmezan.

Preparare: Toacă mărunt ceapa, morcovul și ciupercile. Amestecă-le cu orezul spălat și condimentele. Pune câte o lingură de compoziție în fiecare foaie de varză și rulează sarmalele. Așază-le într-o cratiță, adaugă sucul de roșii și apă cât să le acopere parțial. Fierbe la foc mic aproximativ 60–75 de minute. Sunt deja de post. Dacă nu ții post, poți prepara separat și o variantă cu carne, dar cea cu ciuperci rămâne o alternativă gustoasă și economică.

Clătite de post: Ingrediente:

150 g făină;

250 ml apă minerală;

o lingură de ulei;

puțin zahăr;

esență de vanilie.

Preparare: Amestecă ingredientele până obții un aluat fluid, fără cocoloașe. Coace clătitele într-o tigaie antiaderentă, câte un minut pe fiecare parte. Servește-le cu gem.

Cartofi la cuptor: Ingrediente:

500 g cartofi;

usturoi;

boia dulce;

cimbru;

o lingură de ulei;

sare și piper.

Preparare: Taie cartofii în felii, amestecă-i cu condimentele și uleiul și pune-i într-o tavă. Coace-i la 200°C timp de 35–40 de minute, până devin rumeni. Servește-i cu salată de varză. Ambele preparate sunt potrivite pentru post. Pentru clătite, apa poate fi înlocuită cu lapte în afara postului.

Pentru a nu depăși bugetul, este important să pleci la cumpărături cu o listă clară. Cantitățile de mai jos sunt orientative pentru o persoană, iar unele ingrediente vor rămâne pentru săptămâna următoare.

La acestea se adaugă uleiul, făina, gemul și condimentele, dacă nu există deja în cămară.

Cum economisești la cumpărături:

Alege legumele vrac, atunci când prețul pe kilogram este mai mic.

Cumpără fasole și linte uscate, nu doar conserve.

Folosește legumele congelate atunci când sunt mai avantajoase decât cele proaspete.

Compară prețul pe kilogram, nu doar prețul afișat pe ambalaj.

Nu cumpăra ingrediente exotice pentru o singură rețetă.

Gătește cantități mai mari și păstrează porțiile pentru ziua următoare.

O idee utilă este să fierbi duminica o cantitate mai mare de fasole și să o împarți în recipiente. O parte poate fi folosită pentru salată, iar alta pentru fasole bătută.

O alimentație de post nu trebuie să însemne doar cartofi, pâine, paste și zacuscă. Chiar dacă acestea sunt ingrediente accesibile, mesele trebuie să ofere și proteine, fibre, vitamine și minerale.

Câteva reguli simple pot face diferența:

1. Include leguminoase în fiecare zi. Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt surse importante de proteine vegetale și fibre. În plus, au un preț accesibil și pot fi folosite în numeroase rețete.

2. Combină cerealele cu leguminoasele. Orezul cu fasole, mămăliga cu tocăniță de ciuperci sau pâinea integrală cu pastă de fasole sunt exemple de combinații care contribuie la diversificarea aportului de aminoacizi.

3. Nu elimina grăsimile din alimentație. Uleiul, semințele de floarea-soarelui, nucile și semințele de in pot completa mesele cu grăsimi nesaturate. Folosește-le în cantități moderate.

4. Consumă fructe și legume zilnic. Merele, morcovii, varza, sfecla și citricele sunt alegeri potrivite pentru sezonul rece.

5. Fii atent la vitamina B12. O alimentație strict vegetală nu asigură în mod obișnuit suficientă vitamina B12. Pentru perioade lungi de alimentație exclusiv vegetală, trebuie luate în calcul alimentele fortificate sau suplimentarea, la recomandarea unui specialist.

Postul nu trebuie să devină o dietă restrictivă din punct de vedere nutritiv. Persoanele cu afecțiuni medicale, femeile însărcinate, copiii și persoanele în vârstă au nevoie de recomandări adaptate situației lor.

În 2026, Postul Nașterii Domnului se desfășoară între 15 noiembrie și 24 decembrie. În anumite zile există dezlegare la pește, iar în celelalte zile se respectă rânduiala specifică postului.

Pentru meniul nostru, adaptarea este simplă: toate rețetele prezentate sunt deja vegetale și nu conțin carne, ouă sau lactate.

În zilele cu dezlegare la pește, poți introduce macrou, sardine sau alt pește accesibil, în funcție de buget. Nu este necesar să alegi variante scumpe precum somonul sau fructele de mare.

Este important de reținut că dezlegarea la pește nu este aceeași în fiecare an.

Un buget de 26 de lei pe zi nu înseamnă că trebuie să renunți la mesele gustoase sau să mănânci același lucru în fiecare zi.

Înseamnă să privești cumpărăturile ca pe un plan săptămânal, nu ca pe o succesiune de decizii luate în fiecare dimineață.

Câteva obiceiuri pot reduce considerabil cheltuielile:

Planifică mesele înainte de cumpărături. Astfel, nu vei cumpăra produse de care nu ai nevoie.

Astfel, nu vei cumpăra produse de care nu ai nevoie. Folosește aceeași bază în mai multe rețete. Cartofii, orezul, ceapa și morcovii sunt ingrediente versatile.

Cartofii, orezul, ceapa și morcovii sunt ingrediente versatile. Profită de resturile alimentare. Legumele rămase pot deveni o supă cremă, iar fasolea fiartă poate fi transformată în pastă tartinabilă.

Legumele rămase pot deveni o supă cremă, iar fasolea fiartă poate fi transformată în pastă tartinabilă. Congelează porțiile suplimentare. Este mai ieftin să gătești două porții decât să pregătești zilnic aceeași mâncare.

Este mai ieftin să gătești două porții decât să pregătești zilnic aceeași mâncare. Nu confunda produsele de post cu produsele sănătoase. Multe pateuri vegetale, dulciuri și produse ultraprocesate pot fi mai scumpe decât mâncarea pregătită acasă.

Meal planning-ul este una dintre cele mai simple metode prin care poți controla cheltuielile alimentare fără să faci compromisuri majore în privința gustului și varietății.

Cu 26 de lei pe zi, poți pregăti mic dejun, prânz și cină folosind ingrediente obișnuite, disponibile în orice supermarket sau piață. Fasolea, lintea, cartofii, orezul, legumele de sezon și fructele pot deveni baza unor preparate diferite, sățioase și ușor de adaptat.

În plus, meniul propus are un avantaj important: toate rețetele sunt potrivite pentru Postul Crăciunului, fără să fie nevoie să gătești separat pentru cei care postesc și cei care nu postesc.

Cei 182 de lei nu trebuie priviți ca o limită care îți restrânge opțiunile, ci ca un exercițiu de organizare. Cu puțină planificare, ingrediente simple și câteva ore dedicate gătitului, poți avea o săptămână întreagă de mese gustoase, fără să-ți dezechilibrezi bugetul.