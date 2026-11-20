Prețurile petrolului au înregistrat creșteri vineri, pe fondul temerilor legate de aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu. Atacurile houthi asupra capitalei Arabiei Saudite, Riad, și incidentele raportate în Strâmtoarea Ormuz au amplificat incertitudinile privind transporturile de petrol. Cu toate acestea, cotațiile Brent și WTI se îndreptau spre a treia săptămână consecutivă de scăderi.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 79 de cenți, echivalentul a 0,9%, până la 92,77 dolari pe baril. Datele au fost înregistrate vineri, la ora 04:04 GMT.

În același timp, contractele futures West Texas Intermediate (WTI) din SUA, cu livrare în decembrie, au crescut cu 25 de cenți, respectiv 0,3%, până la 83,46 dolari pe baril. Contractul cu livrare în ianuarie, mai activ pe piață, a câștigat 71 de cenți, ajungând la 83,15 dolari pe baril.

Ambele repere internaționale au încheiat ședința de joi la niveluri mai reduse. Evoluția săptămânală indica însă noi pierderi. Brent era estimat să înregistreze o scădere de 3,5% pe parcursul săptămânii. Pentru contractul WTI cu livrare în decembrie, declinul anticipat era de aproape 6%.

Presiunea asupra cotațiilor a venit din creșterea așteptărilor privind un surplus de ofertă. Această perspectivă a fost susținută de revenirea transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz la nivelurile anterioare războiului. În aceste condiții, atât Brent, cât și WTI se îndreptau spre a treia săptămână consecutivă de scăderi.

Noile atacuri din regiune au schimbat însă parțial direcția tranzacțiilor de vineri. Riscurile privind livrările de petrol au determinat investitorii să revină la cumpărări. Satoru Yoshida, analist pe piața mărfurilor la Rakuten Securities, a explicat această evoluție prin reapariția temerilor legate de aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu.

„Îngrijorările legate de aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu au reapărut din cauza atacurilor houthilor asupra Riadului, ceea ce a determinat cumpărări”, a declarat Satoru Yoshida, potrivit Reuters.

Analistul a indicat și un alt factor care ar putea susține cotațiile petrolului. Este vorba despre perspectiva continuării reducerilor coordonate ale producției de către statele membre OPEC+.

„Așteptările că reducerile coordonate de producție vor continua la reuniunea OPEC+ de la sfârșitul acestei luni oferă, de asemenea, sprijin”, a spus Yoshida.

Mișcarea Houthi, aliniată cu Iranul, a lansat rachete asupra Riadului. Atacul reprezintă cea mai recentă lovitură asupra Arabiei Saudite în conflictul dintre regat și rebelii houthi. Evoluția a readus în atenția piețelor riscurile de securitate dintr-o regiune esențială pentru comerțul internațional cu energie.

În Strâmtoarea Ormuz au fost raportate și incidente care au implicat două petroliere. Potrivit unui comunicat al Marinei Gărzilor Revoluționare iraniene, transmis joi de presa de stat, cele două nave au lovit mine navale. Comunicatul a precizat că petrolierele „au explodat” și „ard”.

Atacurile asupra navelor care tranzitează această rută strategică au devenit mai frecvente. Analiștii grupului UOB au arătat, într-o notă transmisă clienților, că incidentele atribuite Iranului au ajuns la aproximativ unul pe zi în luna noiembrie. Această evoluție menține o primă de risc geopolitic semnificativă în prețurile petrolului.

Miniștrii OPEC+ urmează să participe la o serie de reuniuni programate pentru 29 noiembrie. Discuțiile vor viza politica de producție a grupului pentru anul 2027.

OPEC+ reunește Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și statele partenere. Printre acestea se numără și Rusia. Deciziile privind nivelurile de producție pot influența echilibrul dintre cererea și oferta de petrol pe piețele internaționale.

În paralel, conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze comerțul global cu energie. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a avertizat joi că războiul a provocat cea mai mare perturbare înregistrată vreodată în comerțul mondial cu petrol și gaze.

Instituția a atras atenția și asupra efectelor posibile pe termen lung. Cererea globală de petrol ar putea scădea cu peste 4% până în 2035. Acest scenariu ar putea deveni realitate dacă guvernele vor accelera politicile de electrificare, eficiență energetică și înlocuire a combustibililor, ca reacție la conflict.

În ciuda riscurilor privind aprovizionarea, o parte dintre analiști anticipau în continuare presiuni asupra prețurilor petrolului. Evoluția piețelor bursiere internaționale a reprezentat un factor suplimentar de incertitudine.

Acțiunile asiatice au înregistrat scăderi vineri. Piețele regionale se îndreptau spre cea mai slabă săptămână din 2020. Această evoluție a reflectat deteriorarea apetitului investitorilor pentru activele considerate mai riscante.

Analiștii Saxo au atras atenția asupra influenței pe care o au perspectivele economice și sentimentul general al piețelor asupra cotațiilor energetice.

„Întreruperile aprovizionării rămân un risc, dar preocupările pe termen scurt legate de cerere, legate de relaxarea comerțului cu inteligență artificială și de sentimentul mai larg de aversiune față de risc, afectează prețurile”, au transmis analiștii Saxo într-o notă.

Astfel, evoluția petrolului este influențată simultan de riscurile geopolitice și de perspectivele privind consumul. Incertitudinile legate de transporturile din Orientul Mijlociu coexistă cu estimările privind oferta disponibilă și cu schimbările de pe piețele financiare.

O altă evoluție urmărită de traderi și analiști vizează producția de țiței din Rusia. Aceasta ar putea înregistra noi scăderi pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii de export.

Loviturile cu drone au afectat activitatea instalațiilor de procesare a petrolului. Potrivit unei relatări publicate miercuri de Reuters, atacurile ucrainene au redus cu 45% volumele cumulate de țiței procesate de rafinăriile rusești, comparativ cu nivelurile de la sfârșitul lunii octombrie.

Infrastructura de rafinare și export din Rusia rămâne expusă atacurilor. Analiștii și traderii consideră că intensificarea acestora ar putea determina o nouă diminuare a producției de țiței. Evoluția este urmărită de participanții la piață, în contextul incertitudinilor privind disponibilitatea petrolului la nivel internațional.