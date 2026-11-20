Proteste ale tinerilor și studenților sunt anunțate vineri, 20 noiembrie, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. Manifestațiile fac parte dintr-o mobilizare europeană organizată de Youth Strike Coalition, la care participă grupuri și organizații de tineri din peste 25 de țări.

Protestatarii cer finanțare mai mare pentru educație, locuințe accesibile, protecție socială și măsuri împotriva schimbărilor climatice. Totodată, se opun militarizării și creșterii bugetelor pentru apărare. Organizatorii spun că tinerii nu mai au perspective de viitor în România și susțin că protestele urmăresc inclusiv mobilizarea angajaților pentru o grevă generală.

La București, manifestația este programată să înceapă la ora 17:00, în Piața Universității. Anunțul a fost publicat pe pagina de Instagram Youth Strike România.

Acțiuni similare sunt pregătite în alte patru centre universitare. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. Organizatorii precizează că programul va fi adaptat condițiilor locale și numărului de persoane implicate.

Reprezentanții grupului din București au explicat că protestele nu vor avea un format identic în toate localitățile. Organizarea va depinde de contextul administrativ și de dimensiunea echipelor locale.

„Protestul din data de 20 noiembrie va avea loc în cinci orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. Desfășurarea va fi diferită de la oraș la oraș, în funcție de contextul local, administrativ, precum și de mărimea echipei care activează. Vor fi întruniri de masă, discursuri și scandări”, au transmis organizatorii.

Organizatorii nu au comunicat o estimare privind participarea. Întrebați câți oameni așteaptă la manifestații, aceștia au spus că numărul ar putea varia în funcție de dimensiunea fiecărui oraș.

„Sperăm la cât mai mulți participanți, cu siguranță numărul variază în funcție de mărimea orașului în care va avea loc manifestația”, au precizat reprezentanții grupului.

Acțiunile anunțate în România sunt organizate de grupuri locale asociate mișcării internaționale Youth Strike. Pe lista publicată de organizația internațională figurează două grupuri din țara noastră: Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca. Acesta din urmă este o organizație informală.

Reprezentanții Youth Strike România nu au indicat numele persoanelor care coordonează grupul. Întrebați cine face parte din organizație și dacă există un reprezentant oficial, aceștia s-au descris drept un colectiv național format din persoane din mai multe categorii sociale.

„Pagina Youth Strike România este organizatoare locală în capitală, însă toate filialele Youth Strike comunică și mențin legătura, pentru o acțiune cât mai unitară. Suntem un colectiv național de tineri studenți, elevi, muncitori și alte categorii sociale. Ne-am mobilizat pentru o cauză comună și considerăm că putem să obținem ceea ce ne dorim în societate doar împreună”.

Grupul nu a precizat dacă a stabilit colaborări cu asociațiile studențești din universități. Reprezentanții săi au transmis însă că sunt deschiși să primească sprijin din partea acestora.

„Acceptăm cu mare drag susținerea colegilor noștri din universități, în cazul în care ni-l vor oferi”, au declarat organizatorii.

În schimb, reprezentanți ai unor asociații studențești de la Universitatea din București au spus că nu au fost contactați de Youth Strike România. Aceștia au precizat că nu se vor alătura manifestației nici dacă vor primi o invitație.

Principalele solicitări ale organizatorilor vizează finanțarea educației, accesul la locuințe și combaterea măsurilor de austeritate. Pe lista revendicărilor se află și opoziția față de creșterea cheltuielilor militare, precum și măsurile pentru protejarea mediului.

Grupurile din România solicită alocarea a 6% din produsul intern brut pentru învățământ. De asemenea, cer dezvoltarea fondului de locuințe sociale și creșterea numărului de locuri disponibile în căminele studențești.

Reprezentanții mișcării spun că solicitările lor urmează direcțiile stabilite de organizația internațională Youth Strike. Aceștia au explicat și mesajul sub care se desfășoară manifestațiile.

„Revendicările protestelor din toată România sunt în linie cu revendicările International Youth Strike: anti-militarizare, anti-austeritate, pro-educație, pentru locuințe, împotriva crizei climatice. Sloganul nostru este: «Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!»”, au transmis aceștia pentru HotNews.

Protestele nu sunt prezentate de organizatori doar ca acțiuni dedicate revendicărilor studențești. Grupul susține că urmărește să atragă și angajații, precum și organizațiile sindicale, într-o mobilizare mai amplă.

Potrivit reprezentanților Youth Strike România, manifestațiile din 20 noiembrie reprezintă o acțiune de mobilizare pentru declanșarea unei greve generale. Apelul se adresează atât membrilor de sindicat, cât și lucrătorilor din diferite sectoare economice și sociale.

„Protestul este o acțiune de mobilizare care are drept scop militarea pentru o grevă generală, intersectorială, este un apel la grevă către membri de sindicate și către toți lucrătorii din toate palierele socioeconomice. Împreună putem avea un impact și asupra puterii economice.”

Organizatorii consideră că implicarea mai multor categorii profesionale ar putea extinde acțiunea dincolo de mediul universitar. Mobilizarea urmărește să aducă împreună studenți, elevi și angajați, în jurul revendicărilor comune.

În mesajele publicate online, grupul precizează că manifestația nu este îndreptată împotriva unei anumite persoane. Reprezentanții săi spun că obiectivul este susținerea unor schimbări legate de educație, locuire și protecție socială.

În postarea prin care este promovată manifestația din București, Youth Strike România anunță participarea tinerilor din mai multe state europene. Mesajul face referire la problemele cu care se confruntă generațiile tinere și la solicitările adresate autorităților.

„Pe 20 noiembrie, elevi, studenți și tineri din peste 25 de țări europene vor ieși în stradă. Ieșim în stradă pentru educație, locuințe, protecție socială, justiție climatică, și împotriva militarizării, nu împotriva unui personaj anume.”

În aceeași postare, organizatorii susțin că perspectivele de viitor ale tinerilor sunt tot mai limitate. Aceștia critică și efectele conflictelor armate asupra generației lor.

„Studenții și tinerii din România și din toată lumea nu mai au perspective de viitor, lumea în care ne-am trezit adulți nu este nicidecum lumea care ne-a fost promisă. Suntem forțați să luptăm sau să suportăm consecințele devastatoare ale unor războaie în legătură cu care nici nu am fost întrebați vreodată.”

Reprezentanții Youth Strike România au transmis și un mesaj referitor la desfășurarea manifestațiilor. Aceștia cer ca protestele să fie pașnice și se delimitează de orice formă de violență sau instigare.

Organizatorii le cer celor care vor participa să evite confruntările și să nu răspundă eventualelor provocări. Ei spun că nu susțin acțiunile violente și că nu vor ca manifestațiile să fie deturnate de persoane cu alte obiective.

„Condamnăm ferm orice act de violență și orice instigare la violență. Ne delimităm de oricine ar încerca să deturneze acest protest pașnic, să provoace incidente sau să se folosească de prezența tinerilor în stradă pentru scopuri care nu ne aparțin. Cine vine să instige la violență, nu ne reprezintă și nu vorbește în numele nostru”, au transmis organizatorii.

Totodată, organizatorii solicită participanților să evite orice conflict pe durata manifestațiilor. Ei cer autorităților să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea protestelor în siguranță.

Apelul privind caracterul pașnic al acțiunilor este transmis în contextul mobilizării anunțate simultan în mai multe orașe din România și din Europa.

Manifestațiile din România fac parte dintr-o acțiune internațională coordonată de Youth Strike Coalition. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 11 noiembrie, coaliția reunește peste 50 de organizații și grupuri conduse de tineri și studenți.

Mobilizarea vizează sute de orașe din peste 25 de state europene. Protestele sunt anunțate pentru 20 noiembrie și se desfășoară sub sloganul „Fight for Our Future, Not Their Wars” („Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”).

Coaliția estimează că manifestațiile ar putea aduna sute de mii de tineri. Această cifră reprezintă o estimare a organizatorilor internaționali. Nu este vorba despre un număr confirmat de participanți.

În comunicatul din 11 noiembrie, Youth Strike Coalition prezintă cinci direcții principale de acțiune. Acestea vizează atât politicile de apărare ale statelor europene, cât și finanțarea serviciilor publice și combaterea inegalităților.

Prima solicitare a coaliției este oprirea militarizării și a programelor de reînarmare. Organizațiile cer ca mai multe resurse financiare să fie direcționate către educație și protecție socială.

O altă revendicare vizează eliminarea tuturor formelor de serviciu militar obligatoriu. Coaliția solicită și solidaritate cu populațiile afectate de opresiune, făcând referire explicită la palestinieni.

Lista revendicărilor include măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea inegalităților sociale. Organizațiile solicită, de asemenea, schimbări fundamentale ale sistemului politic și economic. Printre temele menționate se află combaterea autoritarismului, represiunii și extremei drepte.

Coaliția critică și planul european ReArm Europe/Readiness 2030. Acesta prevede măsuri prin care statele membre ale Uniunii Europene ar putea mobiliza până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

Reprezentanții organizațiilor participante susțin că investițiile în serviciile publice trebuie să reprezinte o prioritate. În comunicatul internațional sunt prezentate și pozițiile unor activiști din organizațiile membre.

Leonor Chicò, reprezentantă a organizației portugheze Estudantes pelo Fim ao Fóssil, a susținut că investițiile în educație, locuințe și protecție socială ar trebui să primească prioritate în raport cu majorarea cheltuielilor militare.

La rândul său, Alessandro Di Miceli, din organizația italiană Rete della Conoscenza, a vorbit despre pregătirile pentru proteste din mai multe state europene. Potrivit acestuia, în unele țări sunt organizate greve studențești, inclusiv cu sprijinul sindicatelor.

Acesta a mai precizat că mai multe școli și universități sunt deja blocate sau ocupate în pregătirea manifestațiilor din 20 noiembrie.

Reprezentanții Youth Strike Coalition au anunțat că protestele reprezintă începutul unei campanii internaționale care va continua în lunile următoare. Alte manifestații sunt programate și pentru 21 și 22 noiembrie.