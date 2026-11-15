Fermierii români se alătură protestelor din Europa. Ce îi nemulțumește pe agricultori

Fermierii români sunt îndemnați să participe la o campanie europeană împotriva reducerii bugetului agricol pentru perioada 2028-2034. Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită menținerea finanțării acordate prin Politica Agricolă Comună (PAC). Organizația cere o alocare de minimum 23 de miliarde de euro pentru agricultura României. Mobilizarea include acțiuni pașnice organizate în ferme și mesaje publice adresate autorităților naționale și europene.

Fermierii români sunt invitați de Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) să participe la campania „NO CAP CUTS – FĂRĂ TĂIERI DIN PAC!”. Inițiativa urmărește menținerea finanțării europene pentru agricultură în următorul exercițiu bugetar, aferent perioadei 2028-2034.

Organizația solicită Guvernului României și instituțiilor europene să păstreze Politica Agricolă Comună drept politică distinctă, cu finanțare proprie. Reprezentanții agricultorilor consideră că predictibilitatea fondurilor este necesară pentru continuarea activităților agricole și realizarea investițiilor.

Mobilizarea are la bază acțiunile inițiate de agricultorii irlandezi, susținute de organizațiile europene Copa-Cogeca. Campania permite participarea producătorilor direct din exploatațiile agricole, fără deplasarea acestora în centrele administrative.

„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) face apel la fermierii şi cooperativele agricole din România să participe la această mobilizare europeană, prin acţiuni organizate direct în ferme, pentru a transmite un mesaj comun şi puternic către factorii de decizie de la Bucureşti şi Bruxelles: NO CAP CUTS – FĂRĂ TĂIERI DIN PAC! Acţiunile iniţiate de fermierii irlandezi, susţinute de organizaţiile europene Copa-Cogeca, demonstrează că vocea agricultorilor poate fi auzită şi din mijlocul câmpurilor, din fermele zootehnice, din solarii, sere, livezi şi din toate locurile în care se produce hrana Europei”, se arată într-un comunicat al Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC).

AAC avertizează că diminuarea finanțării ar putea afecta competitivitatea exploatațiilor agricole, securitatea alimentară și economia comunităților rurale.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită menținerea structurii de finanțare a PAC, inclusiv a celor doi piloni destinați agriculturii europene. Organizația consideră că reducerea bugetului ar afecta atât veniturile producătorilor, cât și investițiile necesare dezvoltării exploatațiilor.

Primul pilon finanțează în principal plățile directe acordate agricultorilor. Al doilea susține investițiile și măsurile de dezvoltare rurală.

Reprezentanții AAC atrag atenția asupra costurilor ridicate de producție și a efectelor schimbărilor climatice. Aceste dificultăți sunt însoțite de presiuni economice suplimentare asupra producătorilor agricoli.

„Reducerea finanţării agricole, în condiţiile creşterii costurilor de producţie, ale schimbărilor climatice şi ale presiunii tot mai mari asupra producătorilor, riscă să afecteze grav capacitatea fermierilor europeni de a continua să producă. AAC susţine menţinerea Politicii Agricole Comune ca politică europeană distinctă, cu un buget propriu, predictibil şi adecvat nevoilor agriculturii, păstrarea celor doi piloni de finanţare şi alocarea unor fonduri suficiente pentru susţinerea veniturilor fermierilor, investiţii şi dezvoltare rurală”, potrivit reprezentanţilor organizaţiei.

AAC susține că finanțarea europeană trebuie să permită agricultorilor să își continue activitatea și să modernizeze exploatațiile. În același timp, organizația solicită păstrarea fondurilor destinate dezvoltării comunităților rurale.

Fermierii români ar trebui să beneficieze de o alocare europeană de cel puțin 23 de miliarde de euro, potrivit solicitării AAC. Suma vizează finanțarea agriculturii naționale în perioada 2028-2034, prin cei doi piloni ai Politicii Agricole Comune.

Organizația consideră că subvențiile directe și investițiile trebuie finanțate simultan. Reprezentanții agricultorilor resping posibilitatea reducerii unei categorii de fonduri pentru suplimentarea celeilalte.

În acest context, AAC solicită autorităților române să negocieze o alocare care să acopere ambele componente. Obiectivul este menținerea sprijinului pentru venituri și continuarea investițiilor în agricultură.

„În acest context, Alianţa reafirmă necesitatea unui buget de echitabil pentru PAC 2028-2034, precum şi a unei alocări corespunzătoare pentru agricultura României. Mai mult, AAC transmite un mesaj ferm: fermierii români nu vor accepta reduceri ale fondurilor europene destinate agriculturii, nici în ceea ce priveşte subvenţiile directe, nici în privinţa finanţărilor pentru investiţii. Agricultura României are nevoie atât de sprijin pentru venituri, cât şi de finanţări consistente pentru investiţii, iar cele două componente nu trebuie puse în competiţie una cu cealaltă, iar acest lucru poate preveni doar dacă România va obţine în perioada 2028-2034 o alocare de minimum 23 miliarde euro pentru Agricultură în cadrul celor doi piloni: Pilon I – plăţi directe şi Pilonul II – investiţii”, susţin reprezentanţii organizaţiei.

Suma de 23 de miliarde de euro reprezintă obiectivul de negociere formulat de AAC, nu o alocare europeană deja aprobată.

Fermierii din toate regiunile României sunt invitați să susțină campania prin acțiuni pașnice organizate în propriile exploatații agricole. Participarea nu este condiționată de dimensiunea fermei sau de sectorul agricol în care activează producătorul.

Mesajele campaniei pot fi afișate pe tractoare, utilaje agricole și terenuri cultivate. Acestea pot apărea și în ferme zootehnice, sere, solarii, livezi sau spații de depozitare.

AAC încurajează agricultorii să realizeze fotografii și videoclipuri cu mesajele campaniei. Materialele pot fi distribuite pe rețelele de socializare pentru a susține mobilizarea europeană.

„Îi încurajăm pe fermieri să realizeze fotografii şi videoclipuri cu mesaje precum «FĂRĂ TĂIERI DIN PAC!», «NO CAP CUTS!» sau «AGRICULTURA ARE NEVOIE DE UN BUGET PUTERNIC!» şi să le distribuie pe reţelele de socializare, utilizând hashtagurile comune ale campaniei: Prin aceste acţiuni, fermierii români se pot alătura colegilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a demonstra că agricultura europeană are nevoie de o finanţare corespunzătoare şi de politici care să asigure continuitatea producţiei alimentare”, susţin reprezentanţii organizaţiei.

Campania utilizează hashtagurile #NOCAPCUTS și #FARATAIERIDINPAC. Prin intermediul acestora, agricultorii pot transmite mesaje comune privind finanțarea agriculturii europene.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită autorităților române să susțină menținerea unui buget consistent pentru PAC 2028-2034. Apelul se adresează Guvernului și reprezentanților României implicați în negocierile europene.

Organizația cere și instituțiilor Uniunii Europene să țină cont de pozițiile asociațiilor profesionale și ale cooperativelor agricole. Reprezentanții AAC consideră că reducerea finanțării ar pune presiune suplimentară asupra producătorilor.

Aceștia invocă majorarea cheltuielilor de producție și obligațiile pe care agricultorii trebuie să le respecte pentru desfășurarea activității.

„Fermierii români trebuie să fie parte a acestei mobilizări europene. Mesajul nostru este unul comun: viitorul agriculturii nu poate fi construit prin reducerea sprijinului acordat celor care produc hrana noastră, a tuturor. Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare va continua să susţină interesele fermierilor şi cooperativelor agricole din România, în solidaritate cu organizaţiile europene din cadrul Copa-Cogeca”, potrivit reprezentanţilor organizaţiei.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare reunește patru organizații reprezentative pentru sectorul agroalimentar românesc. Acestea sunt Federația Națională PRO AGRO și Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).

Din alianță mai fac parte Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).