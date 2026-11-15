Alegeri în Găgăuzia: Peste 129.000 de cetățeni își aleg bașcanul și Adunarea Populară

Alegeri în Găgăuzia. Aflată la Chișinău pentru a participa la evenimentul organizat de Departamentul Relației României cu Moldova, ”Poduri Olimpice – Nadia Comaneci la Chișinău”, am părăsit capitala Republicii Moldova pentru câteva ore și am mers spre Găgăuzia unde au loc alegeri. Peste 129.000 de cetățeni își aleg bașcanul și Adunarea Populară. Moment solemn în costume tradiționale la deschiderea urnelor

Peste 129.000 de cetățeni cu drept de vot din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, din sudul Republicii Moldova, sunt așteptați duminică, 15 noiembrie 2026, la urne pentru a-și alege guvernatorul regiunii (bașcanul) și membrii legislativului local (Adunarea Populară). Cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Deschiderea scrutinului a fost marcată printr-un gest simbolic în localitatea Tomai. Potrivit imaginilor și informațiilor publicate de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, membrii biroului electoral al secției de votare nr. 66 s-au prezentat la deschiderea urnelor îmbrăcați în costume naționale și au intonat Imnul de Stat al Republicii Moldova înainte de începerea procesului de votare.

Conform instituției electorale, momentul a avut rolul de a exprima respectul față de simbolurile statului, tradițiile locale și valorile democratice, autoritățile exprimându-și dorința ca votul să se desfășoare în condiții de legalitate, transparență și respect reciproc.

Alegătorii din autonomie primesc astăzi câte două buletine de vot: unul destinat alegerii bașcanului și celălalt pentru desemnarea deputaților din Adunarea Populară. Pentru a reflecta diversitatea lingvistică a regiunii, Comisia Electorală Centrală a tipărit un total de 258.780 de buletine de vot în trei limbi: română, rusă și găgăuză.

Competiția pentru funcția de bașcan: S-au înscris 8 candidați — trei desemnați de formațiuni politice și cinci candidați independenți.

Competiția pentru Adunarea Populară: Se dispută 35 de mandate în tot atâtea circumscripții uninominale (câte un deputat ales în fiecare circumscripție). În cursă s-au înscris 138 de candidați , dintre care 95 candidează ca independenți .

Monitorizarea scrutinului: Procesul electoral este urmărit de 149 de observatori naționali (din partea a cinci organizații neguvernamentale acreditate de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei) și de 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale acreditate de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău.

Pentru cititorii din România, scrutinul din sudul Republicii Moldova are o relevanță geopolitică și administrativă aparte, întrucât Găgăuzia beneficiază de un statut special în arhitectura constituțională a statului vecin:

Statutul de autonomie: Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (Gagauz Yeri), cu centrul administrativ la Comrat, a fost constituită în decembrie 1994 printr-o lege organică adoptată de Parlamentul de la Chișinău, oferind autonomie culturală, lingvistică și administrativă populației găgăuze — o comunitate turcofonă de religie creștin-ortodoxă. Importanța funcției de bașcan: Bașcanul este cea mai înaltă funcție executivă din autonomie, fiind ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de patru ani. Conform legislației Republicii Moldova, bașcanul Găgăuziei este, din oficiu, membru al Guvernului Republicii Moldova de la Chișinău. Rolul Adunării Populare: Legislativul local de la Comrat are competențe de a adopta acte normative locale în domenii precum educația, cultura, dezvoltarea economică locală, bugetul autonomiei și organizarea administrativ-teritorială, în limitele Constituției Republicii Moldova.

Primele rezultate preliminare ale scrutinului urmează să fie centralizate și anunțate de autoritățile electorale după închiderea urnelor, la ora 21:00.