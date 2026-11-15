Amendă de până la 1.000 de lei pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate. Ce obligații au aceștia

Părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în România riscă o amendă de până la 1.000 de lei. Legislația îi obligă să anunțe serviciul public de asistență socială înainte de plecare. Notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 40 de zile înainte de părăsirea țării. Reglementările stabilesc și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată să îngrijească minorul.

Părinții care pleacă la muncă în străinătate și lasă copiii în România trebuie să respecte obligațiile de notificare prevăzute de legislația privind protecția minorilor. Nerespectarea acestei proceduri poate atrage o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

Potrivit articolului 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, notificarea trebuie transmisă serviciului public de asistență socială de la domiciliu.

Documentul trebuie depus cu minimum 40 de zile înainte de data plecării. Obligația privește părintele care exercită singur autoritatea părintească sau pe cel la care locuiește copilul.

Prevederea legală stabilește explicit termenul în care autoritățile trebuie informate:

„Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara”, se arată în lege, conform prevederilor articolului 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Obligația notificării se aplică mai multor situații familiale în care copilul rămâne în România, iar părinții pleacă în străinătate pentru a lucra.

Prima situație privește familiile în care ambii părinți intenționează să lucreze în afara țării. Regula se aplică atât plecărilor simultane, cât și celor efectuate succesiv.

Astfel, notificarea este necesară și atunci când unul dintre părinți pleacă primul, iar celălalt îl urmează ulterior.

O altă categorie este reprezentată de părinții care exercită singuri autoritatea părintească. Aici intră, de exemplu, părintele supraviețuitor sau mama unui copil a cărui paternitate nu a fost declarată.

Reglementarea îi vizează și pe părinții divorțați care exercită în comun autoritatea părintească. Obligația intervine atunci când minorul locuiește, potrivit hotărârii instanței, la părintele care urmează să plece.

În aceste situații, autoritățile trebuie informate despre plecare și despre persoana care va asigura îngrijirea copilului în România.

Părinții care notifică autoritățile despre plecarea la muncă în străinătate trebuie să precizeze cine va îngriji copilul în perioada absenței.

Notificarea trebuie să conțină numele persoanei desemnate să asigure întreținerea și îngrijirea minorului. Această cerință se aplică și în situațiile în care obligațiile revin tutorelui, după caz.

Legea stabilește condiții privind vârsta, relația cu minorul și capacitatea persoanei desemnate de a-i asigura îngrijirea.

Persoana aleasă trebuie să aibă minimum 18 ani. De asemenea, trebuie să dispună de condițiile materiale necesare și să ofere garanții morale pentru creșterea copilului.

Reglementările permit desemnarea unor persoane din familia extinsă, dar și a altor persoane apropiate copilului, în condițiile prevăzute de lege.

Textul legal precizează că persoana desemnată trebuie: