Amendă de până la 1.000 de lei pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate. Ce obligații au aceștia
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Părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în România riscă o amendă de până la 1.000 de lei. Legislația îi obligă să anunțe serviciul public de asistență socială înainte de plecare. Notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 40 de zile înainte de părăsirea țării. Reglementările stabilesc și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată să îngrijească minorul.
Amendă între 500 și 1.000 de lei pentru părinții care nu anunță plecarea la muncă în străinătate
Părinții care pleacă la muncă în străinătate și lasă copiii în România trebuie să respecte obligațiile de notificare prevăzute de legislația privind protecția minorilor. Nerespectarea acestei proceduri poate atrage o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.
Potrivit articolului 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, notificarea trebuie transmisă serviciului public de asistență socială de la domiciliu.
Documentul trebuie depus cu minimum 40 de zile înainte de data plecării. Obligația privește părintele care exercită singur autoritatea părintească sau pe cel la care locuiește copilul.
Prevederea legală stabilește explicit termenul în care autoritățile trebuie informate:
„Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara”, se arată în lege, conform prevederilor articolului 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Ce părinți trebuie să anunțe autoritățile înainte de plecarea în străinătate
Obligația notificării se aplică mai multor situații familiale în care copilul rămâne în România, iar părinții pleacă în străinătate pentru a lucra.
Prima situație privește familiile în care ambii părinți intenționează să lucreze în afara țării. Regula se aplică atât plecărilor simultane, cât și celor efectuate succesiv.
Astfel, notificarea este necesară și atunci când unul dintre părinți pleacă primul, iar celălalt îl urmează ulterior.
O altă categorie este reprezentată de părinții care exercită singuri autoritatea părintească. Aici intră, de exemplu, părintele supraviețuitor sau mama unui copil a cărui paternitate nu a fost declarată.
Reglementarea îi vizează și pe părinții divorțați care exercită în comun autoritatea părintească. Obligația intervine atunci când minorul locuiește, potrivit hotărârii instanței, la părintele care urmează să plece.
În aceste situații, autoritățile trebuie informate despre plecare și despre persoana care va asigura îngrijirea copilului în România.
Persoana desemnată să îngrijească minorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani
Părinții care notifică autoritățile despre plecarea la muncă în străinătate trebuie să precizeze cine va îngriji copilul în perioada absenței.
Notificarea trebuie să conțină numele persoanei desemnate să asigure întreținerea și îngrijirea minorului. Această cerință se aplică și în situațiile în care obligațiile revin tutorelui, după caz.
Legea stabilește condiții privind vârsta, relația cu minorul și capacitatea persoanei desemnate de a-i asigura îngrijirea.
Persoana aleasă trebuie să aibă minimum 18 ani. De asemenea, trebuie să dispună de condițiile materiale necesare și să ofere garanții morale pentru creșterea copilului.
Reglementările permit desemnarea unor persoane din familia extinsă, dar și a altor persoane apropiate copilului, în condițiile prevăzute de lege.
Textul legal precizează că persoana desemnată trebuie:
„Să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil”, se mai arată în lege.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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