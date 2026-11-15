Luca Niculescu transmite un mesaj la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Premierul amintește sacrificiul muncitorilor
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Premierul Luca Niculescu a transmis duminică, 15 noiembrie 2026, un mesaj dedicat împlinirii a 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. În 1987, muncitorii Uzinei „Steagul Roșu” și mii de locuitori au protestat împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Șeful Guvernului a evocat curajul manifestanților și represiunea la care au fost supuși. Totodată, a subliniat importanța apărării libertății și democrației.
Luca Niculescu evocă revolta anticomunistă de la Brașov și curajul manifestanților
Premierul Luca Niculescu a comemorat duminică, 15 noiembrie, revolta anticomunistă de la Brașov, unul dintre momentele importante ale rezistenței împotriva dictaturii. Evenimentul s-a produs în urmă cu 39 de ani, când muncitorii Uzinei „Steagul Roșu” au declanșat proteste împotriva regimului comunist.
Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul a amintit condițiile în care s-a desfășurat manifestația.
Acesta a subliniat că participanții au contestat deschis autoritățile comuniste, într-o perioadă caracterizată de represiune și restrângerea libertăților individuale.
„Într-o vreme în care frica și tăcerea dominau societatea românească, acești oameni au avut curajul să spună «nu». Au înfruntat represiunea și au arătat că dictatura putea fi contestată”, a transmis Luca Niculescu.
Protestul muncitorilor a atras participarea a mii de persoane, care au ieșit pe străzile Brașovului pentru a-și exprima nemulțumirea față de regimul comunist.
Scandările din 15 noiembrie 1987 au fost reluate în timpul Revoluției din decembrie 1989
Revolta de la Brașov a avut loc la 15 noiembrie 1987, cu doi ani înaintea evenimentelor care au dus la căderea regimului Ceaușescu. Manifestația a început în rândul muncitorilor de la Uzina „Steagul Roșu” și s-a extins prin participarea locuitorilor orașului.
În timpul protestelor, manifestanții au scandat „Jos Ceaușescu!” și „Deșteaptă-te, române!”, exprimându-și opoziția față de conducerea comunistă.
Premierul a amintit că aceleași mesaje aveau să fie auzite din nou în decembrie 1989, în timpul Revoluției anticomuniste.
Participanții la revolta din 1987 au fost supuși represiunii autorităților. Protestul a rămas un moment important al contestării publice a dictaturii, înainte de prăbușirea regimului comunist.
Luca Niculescu transmite un mesaj de recunoștință participanților la revolta din 1987
Luca Niculescu a adus un omagiu persoanelor care au participat la manifestațiile anticomuniste de la Brașov. Premierul a subliniat că mulți dintre protestatari au suportat consecințe grave pentru opoziția manifestată față de autorități.
În mesajul său, șeful Executivului a asociat comemorarea evenimentelor din 1987 cu responsabilitatea protejării drepturilor și libertăților democratice.
„Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația pe care astăzi le considerăm firești”, a mai transmis premierul.
Revolta muncitorilor de la Brașov din 15 noiembrie 1987 este considerată unul dintre principalele episoade de contestare deschisă a regimului comunist din România, înaintea Revoluției din decembrie 1989.
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