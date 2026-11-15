Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după conflictul cu Ovidiu Vanghele. Fostul președinte îl pune la punct și pe jurnalist

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat incidentul dintre Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, petrecut pe 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni. Acesta a criticat reacția șefului statului și modul în care a gestionat disputa. Băsescu a avut însă reproșuri și la adresa jurnalistului, referindu-se la ținuta acestuia. Totodată, fostul președinte a cerut explicații privind raportul referitor la anularea alegerilor.

Traian Băsescu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat disputa cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, la Palatul Cotroceni. Fostul șef al statului consideră că situația putea fi rezolvată printr-o discuție directă, fără o confruntare în fața presei.

Băsescu a explicat că o conferință de presă prelungită poate favoriza apariția unor greșeli. Acest risc este mai mare atunci când președintele nu are suficientă experiență în gestionarea schimburilor tensionate cu jurnaliștii.

În opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să discute separat cu Ovidiu Vanghele despre afirmațiile care l-au deranjat.

„Adevărul e că după două ore poți să faci greșeli dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, dar, după părerea mea, chestiunea cu Vanghele a fost una pe care putea s-o rezolve în doi: să-i spună «Gigele, ia vino-ncoace, nu e în regulă cu asta, ți se pare că-s gunoi?»”, a declarat fostul șef al statului.

Traian Băsescu nu și-a limitat criticile la reacția președintelui Nicușor Dan, ci a comentat și vestimentația jurnalistului Ovidiu Vanghele. Fostul președinte a făcut referire la hainele purtate de acesta în timpul conferinței de presă.

Băsescu a reproșat jurnalistului că s-a prezentat la Palatul Cotroceni îmbrăcat în blugi uzați și într-un tricou cu mânecă scurtă.

Totodată, fostul șef al statului a făcut o remarcă privind igiena personală a jurnalistului, fără să prezinte dovezi în acest sens.

„Și ziaristul… vii la Cotroceni… în niște blugi jerpeliți, un tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație.”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a abordat și subiectul anulării alegerilor, despre care consideră că autoritățile trebuie să ofere explicații suplimentare. Fostul președinte a declarat că se aștepta ca Nicușor Dan să prezinte informații despre acest dosar în cadrul conferinței de presă.

Potrivit declarațiilor sale, problema raportului privind anularea alegerilor rămâne insuficient clarificată. Băsescu a susținut că această situație nu ar trebui prelungită.

De asemenea, fostul șef al statului a pus sub semnul întrebării atribuțiile președintelui în legătură cu subiectul discutat.

„Dacă este o problemă care este nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile. Am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu-mi dau seama care-i atribuțiunea președintelui”, a mai spus Băsescu.

Conflictul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele a avut loc pe 10 noiembrie, la finalul unei conferințe de presă. Evenimentul organizat la Palatul Cotroceni a durat aproximativ două ore și jumătate.

Jurnalistul i-a adresat președintelui o întrebare referitoare la activitatea procurorului general Cristina Chiriac. Întrebarea viza și votul acesteia în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Înainte de a răspunde, Nicușor Dan a adus în discuție comportamentul anterior al jurnalistului. Președintele a susținut că Ovidiu Vanghele i-ar fi adresat injurii în trecut.

Șeful statului a afirmat că dispusese deja interzicerea participării jurnalistului la conferințele de presă de la Cotroceni. Măsura urma să fie aplicată pe întreaga durată a mandatului prezidențial.

Nicușor Dan a precizat că membrii echipei sale nu respectaseră dispoziția, permițându-i jurnalistului să participe la eveniment.