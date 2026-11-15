Prognoza meteo 16-26 noiembrie 2026. Ploile se extind în România, iar meteorologii anunță și ninsori

SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Prognoza meteo, vremea, meteo

Prognoza meteo pentru perioada 16-26 noiembrie 2026 indică precipitații în majoritatea regiunilor României și ninsori la altitudini mari. Temperaturile vor crește treptat la mijlocul săptămânii, înaintea unei noi răciri. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 100 km/h. În București, vremea va fi schimbătoare, cu ploi temporare și maxime de până la 19 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru luni, 16 noiembrie 2026, indică extinderea treptată a precipitațiilor și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Potrivit datelor meteorologice, vremea va fi predominant închisă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 15 grade Celsius.

În noaptea de duminică spre luni, cerul va prezenta înnorări temporare. Ploi slabe sunt prognozate în Oltenia, local în Banat și Muntenia, dar și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2-5 litri pe metru pătrat.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor. În sudul Banatului și în unele zone din Moldova, rafalele vor atinge 50-70 km/h. La munte, viteza vântului va ajunge la 70-90 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Pe litoral, valorile nocturne vor ajunge la 8 grade. Izolat, se va forma ceață.

În București, noaptea va aduce un cer predominant noros și vânt slab până la moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 2 și 4 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de luni, ploile vor afecta Banatul, Crișana și cea mai mare parte a Olteniei. Precipitații sunt așteptate local în Muntenia și pe suprafețe restrânse în restul țării. În timpul nopții, acestea se vor extinde în majoritatea regiunilor.

În vestul și sud-vestul României, cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 litri pe metru pătrat. În Carpații Occidentali, valorile vor depăși izolat 20-25 de litri pe metru pătrat.

La altitudini ridicate vor predomina lapovița și ninsoarea. În Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali, stratul de zăpadă va ajunge la 2-5 centimetri.

Vântul va avea intensificări de 50-70 km/h în sudul Banatului și în anumite zone din Moldova. Pe crestele montane, rafalele vor depăși 70-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade Celsius. Minimele nocturne vor varia între 2 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe alocuri.

În Capitală, cerul va rămâne predominant noros. Ploile slabe vor apărea mai ales noaptea, când se vor acumula 2-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima va fi de aproximativ 10 grade, iar minima de 5-6 grade.

Marți, 17 noiembrie, temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor, însă precipitațiile vor continua să afecteze o mare parte a țării.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea local. La altitudini mari sunt prognozate precipitații mixte.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat, în special în vest și la munte. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, acumulările vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat.

Vântul se va intensifica temporar în vest, dar și local în centrul și estul României. Rafalele vor avea, în general, viteze de 45-60 km/h. În zona montană înaltă, acestea vor depăși 80-100 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 9 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 18 grade în sudul Banatului. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 12 grade. Izolat, se va forma ceață.

În București, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade, iar minima va fi de 5-8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie, vremea va fi mai caldă decât media obișnuită a perioadei, dar instabilitatea atmosferică se va menține.

Cerul va prezenta înnorări, iar ploile vor afecta temporar majoritatea regiunilor. La altitudini mari, precipitațiile vor fi trecător mixte.

Pe suprafețe restrânse sunt posibile descărcări electrice și acumulări importante de apă. Probabilitatea acestor fenomene va fi mai ridicată în vestul și sud-vestul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană. Aici, rafalele vor atinge, în general, 60-80 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate și în vestul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Vitezele vor ajunge local la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în sudul Olteniei. Minimele vor varia între 1 și 13 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va apărea ceața.

În București, cerul va fi predominant noros, iar temporar vor apărea ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi de 1-4 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 15-16 grade, în timp ce minima nocturnă va fi de 8-10 grade.

Joi, 19 noiembrie, temperaturile vor continua să depășească valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce ploile vor cuprinde treptat țara.

Pe parcursul zilei, precipitațiile vor fi prezente mai ales în jumătatea sud-vestică a României. În timpul nopții, acestea se vor extinde în majoritatea regiunilor.

Local, cantitățile de apă vor fi însemnate. La altitudini mari sunt posibile, pentru scurt timp, precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte. În cursul nopții, rafalele vor deveni mai puternice și în unele zone din centru, sud și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 13 și 18 grade. Minimele vor coborî până la 3 grade în depresiuni și vor ajunge la 13 grade pe litoral. Izolat, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal pentru mijlocul lunii noiembrie.

Cerul va prezenta înnorări și va ploua temporar slab. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a nopții. Rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 16-18 grade, iar minima nocturnă va ajunge la 7-9 grade Celsius.

Vineri, 20 noiembrie, temperaturile nu vor înregistra schimbări importante față de ziua precedentă, însă precipitațiile vor deveni mai puțin extinse.

Ploile vor apărea local, în special în nordul și vestul țării. La altitudini mari se vor menține condițiile pentru lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni, cu viteze mai ridicate pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 19 grade Celsius. Minimele vor varia predominant între -2 și 8 grade. Pe alocuri se va forma ceață.

În București, valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În schimb, probabilitatea intensificărilor vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la 16-19 grade, iar minima va fi de 3-7 grade.

Sâmbătă, 21 noiembrie, probabilitatea precipitațiilor va crește în vestul, nordul și centrul României, în special în regiunile montane.

Cerul va prezenta înnorări, iar la altitudini ridicate sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în zona montană, dar și pe alocuri în nord-estul și sud-vestul țării.

Temperaturile maxime vor varia, în general, între 8 și 18 grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse predominant între -2 și 8 grade. Ceața se va forma pe suprafețe restrânse.

În București, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei. Noaptea, probabilitatea înnorărilor și a ploilor va deveni relativ ridicată.

Vântul va sufla, în general, moderat. Temperatura maximă va fi de 14-17 grade, iar minima va coborî la 1-4 grade Celsius.

Duminică, 22 noiembrie, vremea se va răci în România, iar scăderea temperaturilor va fi mai accentuată în regiunile nordice.

Precipitațiile vor apărea pe suprafețe restrânse. Vântul va avea intensificări în nord-est, sud-vest și în zona montană.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 5 și 14 grade Celsius. Minimele nocturne vor varia predominant între -4 și 5 grade. Pe alocuri, se va forma ceață.

În București, temperaturile vor scădea față de zilele precedente. Sunt posibile înnorări și ploi slabe, de scurtă durată.

Vântul va sufla, în general, moderat. Temperatura maximă va fi de 11-13 grade, iar minima va ajunge la 0-3 grade Celsius.

În intervalul 23-26 noiembrie, regimul termic din România va prezenta fluctuații reduse de la o zi la alta.

Precipitațiile vor apărea temporar și vor afecta suprafețe restrânse. Estimarea pentru acest interval nu indică o extindere generalizată a ploilor.

În București, temperaturile vor rămâne relativ constante de la o zi la alta. Probabilitatea apariției ploilor va fi scăzută.