Trump Media & Technology Group, compania care deține Truth Social, riscă să ramburseze anticipat datorii de un miliard de dolari, după ce investitorii au primit dreptul de a solicita plata obligațiunilor în numerar.

Compania Trump Media & Technology Group, care deține platforma de socializare Truth Social, s-ar putea confrunta, la sfârșitul lunii noiembrie 2026, cu obligația de a rambursa anticipat datorii în valoare de un miliard de dolari. Situația apare într-un moment dificil pentru companie, ale cărei acțiuni se tranzacționează aproape de minime istorice, în timp ce peste jumătate din activele sale sunt reprezentate de criptomonede.

Datoriile provin din obligațiuni convertibile emise în mai 2025, cu scadența stabilită pentru 2028. Potrivit documentelor financiare ale companiei, deținătorii acestor titluri au dreptul să solicite rambursarea în numerar la 30 noiembrie 2026, înainte de data scadenței.

Obligațiunile pot fi convertite în acțiuni Trump Media la un preț de 34,72 dolari pe titlu, semnificativ peste cotația actuală de pe bursă. Diferența reduce atractivitatea conversiei pentru investitori și sporește riscul ca aceștia să solicite recuperarea banilor în numerar.

Presiunea asupra companiei se reflectă și în evoluția acțiunilor. Luni, titlurile Trump Media au scăzut cu 9,5%, până la 4,20 dolari, apropiindu-se de minimul istoric de 3,80 dolari, înregistrat la începutul lunii. De la începutul anului, acțiunile companiei au pierdut peste două treimi din valoare.

La 30 septembrie, Trump Media raporta active totale de peste 2,47 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 1,36 miliarde de dolari, reprezentând 55% din total, erau deținute sub formă de active digitale.

Portofoliul de criptomonede al companiei cuprinde doar două active: Bitcoin și Cronos, tokenul nativ al platformei Crypto.com. Concentrarea unei ponderi atât de mari din active în criptomonede ar putea îngreuna rambursarea datoriilor în numerar, în cazul în care prețurile acestora continuă să scadă.

Luni, Bitcoin se tranzacționa la aproximativ 64.505 dolari, cu aproape 50% sub maximul înregistrat în octombrie. În același timp, valoarea tokenului Cronos scăzuse cu 52,4% de la începutul anului, potrivit datelor CoinGecko.

În cel mai recent raport financiar trimestrial, Trump Media a precizat că, în cazul în care investitorii vor solicita rambursarea anticipată, compania ar putea folosi disponibilitățile bănești, ar putea vinde o parte din active sau ar putea apela la veniturile operaționale. Alte variante luate în calcul sunt emiterea de noi acțiuni sau contractarea unor împrumuturi.

Compania analizează, de asemenea, posibilitatea refinanțării obligațiilor prin intermediul unei noi facilități de credit, dacă situația o va impune.

Trump Media a avertizat că emiterea de acțiuni pentru rambursarea datoriilor nu ar reprezenta o soluție avantajoasă, având în vedere că prețul bursier actual este mult sub valoarea de conversie a obligațiunilor. O astfel de variantă ar putea fi aplicată doar dacă termenii contractuali ar impune acest lucru.

Compania nu a răspuns imediat solicitării agenției de presă Reuters de a comenta situația.