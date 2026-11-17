Societățile care au datorii la ANAF pot solicita stingerea acestora prin transferul unor imobile în proprietatea publică a statului. Procedura a fost modificată printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial pe 3 noiembrie 2026. Noile prevederi elimină o restricție privind perioada în care trebuia efectuată inspecția fiscală. Acceptarea imobilelor rămâne însă condiționată de îndeplinirea cerințelor legale și de existența unui interes public.

ANAF a modificat procedura prin care societățile pot solicita stingerea obligațiilor fiscale prin transferul unor bunuri imobile către stat. Schimbarea vizează una dintre condițiile necesare analizării cererilor de dare în plată.

Potrivit explicațiilor oferite de dr. av. Radu Pavel, modificarea a fost introdusă prin Ordinul ANAF nr. 1.511/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 920 din 3 noiembrie 2026.

Ordinul modifică procedura aprobată anterior prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024. În vechea reglementare, contribuabilii trebuiau să fi trecut printr-o inspecție fiscală în cele șase luni anterioare depunerii cererii. Această limitare temporală a fost eliminată.

În prezent, este suficient ca inspecția fiscală să fi avut loc înaintea depunerii solicitării. Nu mai contează câți ani sau câte luni au trecut de la efectuarea controlului.

Eliminarea termenului permite și societăților inspectate cu mai mult timp în urmă să solicite aplicarea procedurii. Celelalte condiții legale rămân obligatorii.

Societățile care înregistrează obligații fiscale restante pot propune transferul unor clădiri, împreună cu terenurile aferente, în proprietatea publică a statului. Procedura permite și transferul terenurilor fără construcții.

Mecanismul este cunoscut drept dare în plată și presupune stingerea creanțelor fiscale în condițiile prevăzute de lege. Totuși, simpla deținere a unui imobil nu garantează aprobarea solicitării. Statul nu are obligația de a accepta bunurile oferite de contribuabil.

Stingerea obligațiilor fiscale depinde inclusiv de valoarea stabilită pentru imobil și de îndeplinirea condițiilor aplicabile.

Conform articolului 1 din procedura aprobată prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024, contribuabilul trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent. Solicitarea se întocmește folosind formularul prevăzut de reglementările în vigoare.

Procedura poate include și bunuri imobile aflate în executare silită. Există însă mai multe categorii de proprietăți excluse.

Nu pot fi utilizate pentru dare în plată:

Imobilele care fac obiectul unor cereri de retrocedare, revendicare sau restituire.

Bunurile implicate în litigii.

Imobilele aduse ca aport într-o asociere în participațiune sau la capitalul social al altei societăți.

Proprietățile închiriate, concesionate sau arendate.

Aceste restricții urmăresc să împiedice transferul unor bunuri asupra cărora există drepturi sau pretenții ale altor persoane.

Prin urmare, situația juridică a proprietății trebuie verificată înaintea depunerii cererii. Existența unor litigii, ipoteci sau alte sarcini poate influența eligibilitatea imobilului.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații precizează că analiza juridică poate include verificarea proprietății și pregătirea documentației. Asistența poate viza inclusiv relația cu autoritățile fiscale competente.

Una dintre condițiile esențiale ale procedurii privește destinația bunului pe care societatea dorește să îl transfere.

Pentru analizarea favorabilă a cererii, trebuie să existe o solicitare de preluare a imobilului din partea unei instituții publice. Proprietatea trebuie să fie destinată uzului și interesului public.

Prin urmare, valoarea imobilului nu reprezintă singurul criteriu luat în considerare.

„Simpla intenție a unei societăți de a transfera un imobil în proprietatea statului pentru stingerea datoriilor fiscale nu este suficientă. Procedura de dare în plată presupune îndeplinirea unor condiții legale stricte, printre care și existența unei solicitări de preluare a imobilului din partea unei instituții publice, în scop de uz și interes public. Prin urmare, chiar dacă societatea deține un imobil a cărui valoare acoperă datoriile fiscale, acest lucru nu garantează aprobarea cererii. Tocmai de aceea, analiza juridică prealabilă este esențială pentru identificarea eventualelor impedimente și evaluarea șanselor de aprobare a dării în plată”, a declarat avocatul coordonator al Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, dr. av. Radu Pavel.

În aceste condiții, o societate poate deține un imobil suficient de valoros pentru acoperirea restanțelor, fără să obțină aprobarea transferului.

Lipsa unei solicitări de preluare pentru uz și interes public poate împiedica acceptarea dării în plată.

Procedura de dare în plată nu este rezervată exclusiv societăților care își desfășoară activitatea în condiții obișnuite.

Articolul 1 alineatul (4) din Ordinul ANAF nr. 6.942/2024 permite aplicarea mecanismului și anumitor debitori aflați în proceduri speciale.

Prima categorie cuprinde debitorii și debitorii garanți aflați sub incidența legislației privind insolvența.

În aceste situații, cererea pentru stingerea creanțelor fiscale este întocmită de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar. Documentul se transmite ulterior organului fiscal competent.

A doua categorie include debitorii și debitorii garanți pentru care a fost instituită administrarea specială în perioada privatizării.

În cazul acestora, administratorul special întocmește solicitarea și o transmite autorității fiscale competente. Reglementările permit, de asemenea, utilizarea unor imobile care aparțin debitorilor garanți.

Este vorba despre persoanele care și-au asumat obligația de plată printr-un angajament sau alt act autentic. Asumarea trebuie să fie însoțită de constituirea unei garanții reale, potrivit articolului 24 alineatul (1) litera a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru aceste bunuri există condiții suplimentare. Imobilele debitorilor garanți nu trebuie să fie supuse executării silite sau grevate de alte sarcini. Este permisă numai ipoteca instituită în condițiile articolului menționat din Codul de procedură fiscală.

Cererea se transmite de către debitor organului fiscal care îi administrează obligațiile. Trebuie respectate și regulile speciale de reprezentare, atunci când acestea sunt aplicabile.

Nu toate creanțele fiscale pot fi stinse prin transferul unor proprietăți imobiliare către stat. Potrivit articolului 1 alineatele (5) și (6) din procedura aprobată prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024, mecanismul are un domeniu de aplicare delimitat.

Sunt vizate creanțele fiscale administrate de organul fiscal central și cele transmise acestuia spre recuperare, care constituie venituri la bugetul de stat.

Reglementările exclud însă anumite categorii de obligații. Printre acestea se numără creanțele fiscale cu reținere la sursă și obligațiile fiscale accesorii aferente. Nu pot fi stinse prin această procedură nici drepturile vamale.

Sunt excluse și alte creanțe transmise organului fiscal central pentru colectare, dacă acestea nu constituie venituri la bugetul de stat.

Înaintea depunerii cererii, societatea trebuie să stabilească exact natura obligațiilor fiscale restante. Verificarea permite identificarea sumelor care pot intra în procedura de dare în plată.

Asistența juridică specializată poate include analiza obligațiilor fiscale, a garanțiilor constituite și a situației bunurilor aflate în executare silită. Totodată, trebuie verificată îndeplinirea condiției privind inspecția fiscală, în forma modificată prin Ordinul ANAF nr. 1.511/2026.

O analiză distinctă poate privi și posibilitatea aplicării noilor prevederi cererilor care se află deja în curs de soluționare.

După depunerea documentației, solicitarea contribuabilului este examinată de o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent.

Articolul 263 alineatul (5) din Codul de procedură fiscală stabilește cadrul legal privind componența acestei comisii.

Aceasta este stabilită prin ordin al președintelui ANAF sau, după caz, prin hotărârea autorității deliberative competente. Prin aceleași mecanisme este stabilită și documentația care trebuie să însoțească cererea.

Comisia poate analiza solicitarea numai dacă există o cerere de preluare în administrare a bunului din partea unei instituții publice. Documentele trebuie să demonstreze că imobilul urmează să fie utilizat în interes public.

O altă condiție obligatorie este efectuarea unei inspecții fiscale la contribuabilul respectiv. După verificarea documentelor și a condițiilor legale, comisia adoptă o decizie privind soluționarea cererii.

Dacă solicitarea este aprobată, organul fiscal competent primește dispoziția de a încheia procesul-verbal de trecere a imobilului în proprietatea publică. Totodată, sunt efectuate operațiunile necesare stingerii creanțelor fiscale.

Comisia poate respinge cererea dacă proprietatea propusă nu este destinată uzului sau interesului public.

Aprobarea cererii de dare în plată este urmată de formalizarea transferului proprietății către stat. Procesul-verbal de trecere a imobilului în proprietatea publică reprezintă titlul de proprietate. Instituția publică interesată de preluarea bunului are ulterior obligații privind constituirea dreptului de administrare.

Conform articolului 867 din Codul civil, aceasta trebuie să inițieze demersurile necesare adoptării hotărârii de constituire a dreptului de administrare.

Termenul prevăzut este de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de trecere a bunului în proprietatea publică. Transferul poate avea și implicații financiare pentru societatea care solicită stingerea obligațiilor fiscale. Valoarea stabilită prin evaluare trebuie analizată în raport cu nivelul datoriilor care urmează să fie stinse.

Există situații în care transferul imobilului nu reprezintă cea mai avantajoasă soluție pentru contribuabil. Din acest motiv, analiza poate include verificarea rapoartelor de evaluare și compararea valorii proprietății cu obligațiile fiscale restante.

Trebuie luate în considerare și tratamentul TVA, precum și celelalte consecințe fiscale ale operațiunii.

Un avocat specializat în drept fiscal poate verifica eligibilitatea societății, situația juridică a imobilelor și documentele necesare. Asistența poate include reprezentarea contribuabilului în relația cu ANAF, pe parcursul procedurii de dare în plată.