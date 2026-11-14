Ai primit o notificare de la ANAF privind TVA? Ce trebuie să verifici înainte de un posibil control

ANAF a început să transmită scrisori firmelor pentru care au fost identificate posibile neconcordanțe în declararea taxei pe valoarea adăugată (TVA). Acțiunea face parte dintr-un program național de prevenție anunțat la 30 octombrie 2026. Contribuabilii vizați trebuie să compare declarațiile fiscale cu informațiile disponibile în sistemele Fiscului. Primirea unei notificări nu înseamnă automat că firma datorează TVA suplimentar sau că a fost declanșat un control fiscal.

ANAF desfășoară un program național de prevenție prin care semnalează firmelor posibile diferențe între declarațiile depuse și datele fiscale disponibile. Măsura urmărește identificarea și corectarea neconcordanțelor înaintea declanșării unor eventuale controale.

Programul a fost anunțat oficial la 30 octombrie 2026 și vizează modul în care contribuabilii declară taxa pe valoarea adăugată.

Firmele selectate primesc scrisori prin care sunt îndrumate să își verifice evidențele contabile și declarațiile fiscale. Dacă identifică erori, contribuabilii pot efectua corecțiile permise de legislația aplicabilă.

Primirea unei asemenea scrisori nu reprezintă o decizie de impunere. Documentul nu stabilește existența unei datorii suplimentare și nici nu confirmă săvârșirea unei abateri fiscale.

Primul pas pentru contribuabil este identificarea perioadei fiscale și a operațiunilor la care se referă neconcordanțele semnalate.

Ulterior, contabilul trebuie să compare informațiile declarate cu documentele justificative și cu datele înregistrate în sistemele electronice ale administrației fiscale.

Una dintre situațiile care pot genera neconcordanțe privește facturile transmise prin RO e-Factura, dar neînregistrate în evidențele utilizate la întocmirea decontului de TVA.

De exemplu, o firmă poate emite o factură de vânzare care apare în sistemul electronic al ANAF. Dacă documentul lipsește din evidența contabilă, pot apărea diferențe între informațiile disponibile.

În această situație, contabilul trebuie să verifice dacă factura a fost înregistrată într-o altă perioadă fiscală. De asemenea, trebuie stabilit dacă documentul a fost corectat sau omis.

O diferență identificată între două sisteme nu înseamnă automat că firma a declarat incorect TVA. Explicația poate depinde de natura operațiunii, de documentele emise și de perioada în care taxa devine exigibilă.

Pentru identificarea cauzei, ANAF recomandă compararea informațiilor din mai multe surse, în funcție de activitatea contribuabilului.

Verificările pot include datele transmise prin casele de marcat electronice fiscale și informațiile raportate prin fișierul standard de control fiscal SAF-T.

De asemenea, firmele pot compara propriile evidențe cu informațiile din decontul precompletat RO e-TVA.

Aceste verificări permit identificarea facturilor omise, a diferențelor de raportare și a operațiunilor înregistrate în perioade fiscale diferite.

Firmele care identifică diferențe în urma verificărilor trebuie să stabilească procedura fiscală aplicabilă fiecărei situații.

În cazul unor sume declarate incorect prin decontul de TVA, corecția poate fi efectuată prin rândurile de regularizări. Acestea sunt incluse în decontul aferent perioadei fiscale curente, în condițiile prevăzute de legislație.

Procedura nu trebuie confundată cu depunerea unei declarații rectificative. Decontul de TVA are reguli specifice privind corectarea informațiilor raportate anterior.

Pentru erorile materiale din decont există o procedură separată. Aceasta trebuie utilizată atunci când natura greșelii se încadrează în condițiile stabilite de reglementările fiscale.

Dacă neconcordanța privește o declarație informativă, contribuabilul poate avea posibilitatea depunerii unei declarații rectificative.

În această situație, corecția se referă la perioada fiscală pentru care au fost raportate inițial informațiile greșite.

Alegerea procedurii depinde de tipul declarației, de natura erorii și de regulile aplicabile documentului respectiv.

Contribuabilii care primesc o notificare privind posibile neconcordanțe de TVA trebuie să analizeze informațiile indicate de administrația fiscală.

Verificarea începe cu identificarea perioadei vizate și compararea sumelor declarate cu documentele contabile ale firmei.

Ulterior, trebuie analizate facturile emise și primite, înregistrările contabile și datele transmise prin sistemele electronice relevante.

Dacă diferențele sunt explicabile, firma trebuie să păstreze documentele care justifică tratamentul fiscal aplicat.

În cazul identificării unor erori, contabilul trebuie să stabilească modalitatea legală de corectare. Aceasta poate presupune regularizarea TVA sau rectificarea unei declarații informative, după caz.

Scrisoarea transmisă în cadrul programului de prevenție nu trebuie confundată cu un aviz de inspecție fiscală.

Totuși, contribuabilii trebuie să verifice dacă documentul primit conține solicitări concrete sau termene de răspuns. Acestea trebuie analizate în funcție de natura comunicării și de prevederile legale aplicabile.