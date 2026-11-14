Cârnații de casă rămân nelipsiți de pe masa de Crăciun. Cum se prepară după rețetele tradiționale românești

SURSA FOTO: Dreamstime - cârnați de casă, cârnați de porc, cârnați pentru crăciun

Cârnații de casă se numără printre preparatele tradiționale servite de români la masa de Crăciun. În trecut, pregătirea lor începea odată cu tăierea porcului în gospodărie, înaintea sărbătorilor de iarnă. Rețetele au fost transmise între generații, iar ingredientele și condimentele diferă de la o regiune la alta. Carnea de porc, usturoiul și piperul rămân însă elementele de bază ale acestui preparat.

Cârnații de casă ocupă un loc important în bucătăria tradițională românească, fiind pregătiți în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Obiceiul este strâns legat de sacrificarea porcului, care avea loc în gospodăriile de la țară, înainte de Crăciun.

În multe familii, tăierea porcului reprezenta un eveniment la care participau mai multe generații. Carnea era împărțită pentru diferite preparate, iar o parte era păstrată pentru cârnați, tobă, caltaboși și alte produse tradiționale.

Pregătirea cârnaților începea după tranșarea cărnii. Gospodarii alegeau bucățile potrivite, le tocau și le amestecau cu usturoi, sare și condimente. Compoziția era apoi introdusă în intestine naturale, curățate și pregătite în prealabil.

Fiecare familie avea propriile proporții și preferințe. Unele gospodine foloseau mai mult usturoi, în timp ce altele adăugau boia dulce, boia iute sau cimbru.

Astăzi, cârnații de casă sunt preparați atât în gospodăriile rurale, cât și în bucătăriile celor care locuiesc la oraș. Deși carnea este cumpărată frecvent din magazine sau măcelării, multe dintre rețetele vechi sunt păstrate.

Alegerea cărnii influențează gustul și consistența cârnaților, iar proporția de grăsime este importantă pentru rezultatul final.

În rețetele tradiționale se folosesc, de regulă, spata, ceafa și fleica de porc. Aceste bucăți conțin atât carne, cât și grăsime, necesară pentru ca preparatul să nu devină prea uscat.

O proporție orientativă este de 70% carne și 30% grăsime. Cantitățile pot fi ajustate în funcție de bucățile folosite și de preferințele familiei.

Există și variante care combină carnea de porc cu cea de vită. În volumul „Carte de bucate”, publicat de Silvia Jurcovan, ediția din 1987, este prezentată o asemenea rețetă tradițională.

Autoarea recomandă folosirea cărnii de vită tinere, fără pielițe, în proporție de până la 40% din amestec. Această variantă poate fi aleasă atunci când carnea de porc conține suficientă grăsime.

Carnea de porc se toacă folosind o sită cu găuri mai mari, pentru a păstra textura preparatului. Carnea de vită poate fi mărunțită mai fin, astfel încât compoziția să se lege mai bine.

Pentru prepararea cârnaților proaspeți nu sunt necesare ingrediente complicate. Gustul este dat în principal de calitatea cărnii și de echilibrul condimentelor.

Pentru aproximativ două kilograme de compoziție se pot folosi:

1,4 kg carne de porc;

600 g fleică sau slănină de porc, în funcție de grăsimea cărnii;

36 g sare;

30 g usturoi curățat;

6–12 g piper negru măcinat, după gust;

20 g boia dulce, opțional;

aproximativ 2–4 metri de intestine naturale de porc.

Cei care preferă cârnații mai iuți pot adăuga puțină boia iute. În unele rețete se folosesc și cimbru, ienibahar sau chimen.

Cantitățile de condimente nu sunt identice în toate regiunile țării. În Banat și în anumite zone ale Transilvaniei, boiaua este folosită mai frecvent și în cantități mai mari.

În Moldova există rețete în care predomină usturoiul și cimbrul. Alte variante tradiționale folosesc numai sare, piper și usturoi, fără boia.

Prepararea cârnaților începe cu alegerea și tocarea cărnii, care trebuie păstrată la rece pe parcursul operațiunilor.

Carnea și grăsimea se taie în bucăți potrivite pentru mașina de tocat. Ulterior, acestea se mărunțesc și se pun într-un vas suficient de încăpător pentru amestecare.

Separat, usturoiul se curăță și se pisează. Poate fi adăugat direct peste carne sau amestecat cu puțină apă rece, pentru distribuirea uniformă a aromei.

Se adaugă sarea, piperul și celelalte condimente alese. Compoziția se frământă până când devine omogenă și capătă o consistență ușor lipicioasă.

Un detaliu important este verificarea gustului înainte de umplerea intestinelor. Pentru aceasta, se poate prăji o cantitate mică de compoziție, până la gătirea completă.

După degustare, cantitatea de sare sau de condimente poate fi ajustată. Carnea crudă nu trebuie gustată.

Compoziția se poate lăsa la frigider peste noapte, într-un vas acoperit. În acest interval, aromele se distribuie în amestec.

Intestinele naturale se desărează, dacă este necesar, și se clătesc bine. Apoi se montează tubul special pentru cârnați la mașina de tocat.

Umplerea trebuie făcută uniform, fără presarea excesivă a compoziției. În caz contrar, intestinele se pot sparge în timpul preparării termice.

La final, cârnații se răsucesc sau se leagă la dimensiunea dorită.

În gospodăriile românești, cârnații erau pregătiți atât pentru consum imediat, cât și pentru păstrare pe o perioadă mai lungă.

Cârnații proaspeți pot fi gătiți la cuptor, în tigaie sau pe grătar. Aceștia sunt serviți frecvent cu mămăligă, varză călită, cartofi sau murături.

Pentru cârnații proaspeți preparați din carne tocată de porc, temperatura internă sigură de gătire este de cel puțin 71°C. Rumenirea exterioară nu garantează că interiorul este suficient preparat.

Afumarea reprezintă o altă tradiție întâlnită în gospodăriile românești. În trecut, cârnații erau agățați pe prăjini și expuși fumului produs din lemn, pentru a obține aroma caracteristică.

Totuși, prepararea cârnaților destinați uscării și conservării necesită condiții controlate. Temperatura, umiditatea și folosirea corectă a sărurilor de conservare sunt importante pentru siguranța produsului.

Simpla afumare sau păstrare la temperatura camerei nu garantează conservarea în siguranță. De asemenea, silitra menționată în unele cărți de bucate vechi nu trebuie dozată după metode empirice.

Pentru prepararea în gospodărie, varianta mai simplă este păstrarea cârnaților proaspeți la frigider sau congelator, urmată de gătirea lor completă.

Cârnații proaspeți trebuie depozitați la temperaturi scăzute, deoarece carnea tocată este un produs perisabil.

La frigider, la maximum 4°C, aceștia pot fi păstrați aproximativ una-două zile. Dacă nu urmează să fie gătiți în acest interval, este recomandată congelarea.

Pentru congelare, cârnații pot fi împărțiți în porții potrivite pentru o singură masă. Se introduc în pungi sau recipiente alimentare, bine închise.

Astfel, pot fi scoși din congelator numai cârnații necesari. Decongelarea se face în frigider, nu pe masa din bucătărie.

Pentru menținerea calității, cârnații cruzi congelați sunt recomandați pentru consum în aproximativ una-două luni. Depozitarea continuă la -18°C permite păstrarea mai îndelungată în siguranță, dar calitatea poate scădea.

Cârnații deja gătiți se pot păstra la frigider aproximativ trei-patru zile, în recipiente închise, dacă au fost răciți și depozitați corespunzător.