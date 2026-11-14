Britanicii își fac provizii pentru 72 de ore fără apă și curent. Avertismentul Guvernului a declanșat cumpărături masive

Britanicii au început să cumpere cantități mari de conserve, apă îmbuteliată, lanterne și aparate de radio. Creșterea cererii vine după lansarea campaniei guvernamentale „Be Ready”, pe 22 octombrie 2026. Autoritățile recomandă gospodăriilor să fie pregătite pentru 72 de ore fără servicii esențiale. Inițiativa a provocat dezbateri privind riscurile de securitate și capacitatea populației de a face față unei crize.

Britanicii au intensificat achizițiile de produse esențiale după ce Guvernul a lansat campania națională de pregătire pentru situații de urgență, intitulată „Be Ready”. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la alimente conservate, apă îmbuteliată și echipamente care funcționează fără electricitate.

Potrivit datelor companiei de cercetare Worldpanel by Numerator, vânzările de apă îmbuteliată au crescut cu 67% în primele zece zile. În aceeași perioadă, cererea pentru conserve și produse la borcan a avansat cu 37%. Vânzările de dezinfectant pentru mâini au înregistrat o creștere de 83%.

Supermarketurile au raportat, la rândul lor, majorări importante ale cererii. Lanțul Iceland a vândut cu 40% mai multe conserve în primul weekend după lansarea campaniei.

Producătorul Princes a înregistrat o cerere ridicată pentru conservele de ton, carne și legume. Datele Worldpanel indică aproximativ 400.000 de cumpărători suplimentari de conserve de carne în fiecare zi, imediat după lansare.

Creșteri importante au fost raportate și în sectorul electronicelor. Retailerul Maplin a anunțat vânzări mai mari cu 284% pentru lanterne și cu 92% pentru aparatele de radio. În cazul bateriilor externe, avansul a ajuns la 106%.

Rețeaua de magazine Robert Dyas a înregistrat o creștere de 160% a vânzărilor de radiouri. Cel puțin șapte modele de aparate cu manivelă au fost epuizate în mai multe magazine.

Imaginile cu produsele cumpărate în cantități mari au amintit de începutul pandemiei de COVID-19. Atunci, supermarketurile britanice s-au confruntat cu lipsuri temporare de produse esențiale, inclusiv hârtie igienică.

Autoritățile insistă însă că recomandările actuale nu justifică achizițiile excesive. Scopul campaniei este pregătirea gospodăriilor, nu constituirea unor stocuri disproporționate.

Campania „Be Ready” este coordonată de Cabinet Office, instituția responsabilă de coordonarea activității Guvernului britanic. Programul se desfășoară pe parcursul a trei ani, iar prima etapă a început pe 22 octombrie 2026.

Autoritățile recomandă gospodăriilor din Anglia și Țara Galilor să poată funcționa independent timp de 72 de ore. Măsura vizează situațiile în care alimentarea cu apă, electricitate, telefonie și internet ar putea fi întreruptă simultan.

Recomandarea urmărește reducerea presiunii asupra serviciilor de urgență în primele trei zile ale unei crize. Astfel, echipele de intervenție ar putea acorda prioritate persoanelor aflate în pericol imediat.

Lista produselor recomandate include:

Apă îmbuteliată și alimente neperisabile, precum conserve, fructe uscate și nuci;

Lanterne și baterii de rezervă;

Baterii externe încărcate pentru telefoanele mobile;

Aparate de radio cu manivelă sau alimentate cu baterii;

Bani în numerar, pentru situațiile în care plățile electronice nu funcționează;

Truse de prim ajutor și medicamente necesare membrilor familiei;

Haine călduroase și pături.

Recomandările sunt relevante în special pentru întreruperile prelungite ale alimentării cu electricitate. Acestea pot afecta încălzirea locuințelor, iluminatul, accesul la internet și încărcarea dispozitivelor mobile.

În funcție de amploarea avariei, pot apărea probleme și în transportul public sau în funcționarea rețelelor de comunicații. Plățile cu cardul și retragerile de numerar de la bancomate pot deveni temporar indisponibile.

Campania nu este implementată identic în toate regiunile Regatului Unit. Platforma „Be Ready” se adresează populației din Anglia și Țara Galilor. Scoția și Irlanda de Nord dispun de programe proprii, prin Ready Scotland și NI Direct.

Peste 500 de organizații participă la promovarea recomandărilor. Printre acestea se află companii, organizații caritabile, comunități religioase și grupuri locale.

Pregătirea gospodăriilor pentru situații de urgență nu reprezintă însă o recomandare complet nouă. Autoritățile britanice publicaseră îndrumări similare încă din mai 2024.

Diferența constă în amploarea campaniei lansate în această toamnă. Guvernul urmărește transformarea recomandărilor existente în măsuri concrete adoptate de populație.

Guvernul britanic justifică programul prin necesitatea pregătirii populației pentru evenimente care pot întrerupe funcționarea serviciilor publice și private. Printre scenariile analizate se numără inundațiile, furtunile, incendiile de vegetație și avariile infrastructurii de alimentare cu apă.

Campania a fost lansată după o perioadă marcată de temperaturi ridicate, secetă și incendii în Regatul Unit. Autoritățile includ însă și amenințările cibernetice sau acțiunile ostile împotriva infrastructurii critice.

În septembrie, National Audit Office a avertizat asupra vulnerabilităților lanțului britanic de aprovizionare cu alimente. Instituția este responsabilă de examinarea utilizării fondurilor publice și a performanței administrației.

Inițiativa britanică se înscrie într-o tendință europeană de consolidare a pregătirii populației pentru crize.

În martie 2025, Comisia Europeană a adoptat Strategia Uniunii pentru Pregătire. Documentul recomandă ca cetățenii să dispună de resurse pentru cel puțin 72 de ore de autonomie.

Suedia a distribuit aproximativ 5,2 milioane de exemplare ale unei broșuri dedicate pregătirii pentru crize, în noiembrie 2024. Finlanda, Polonia și Cehia desfășoară, de asemenea, programe de informare privind situațiile de urgență.

Prin noua campanie, autoritățile britanice încearcă să extindă măsurile de pregătire individuală, deja promovate în alte state europene.

Un sondaj realizat în 2026 de Cabinet Office indică un nivel redus de pregătire în rândul populației britanice. Numai 13% dintre respondenți au declarat că gospodăriile lor sunt pregătite în mare măsură sau complet pentru o urgență.

În schimb, 84% dintre participanți au afirmat că doresc mai multe informații guvernamentale despre măsurile de protecție.

Rezultate asemănătoare au fost obținute într-o cercetare realizată în 2025 de Disaster Management Centre, din cadrul Universității Bournemouth. Studiul EM-PREPARE a inclus 931 de participanți.

Dintre persoanele intervievate, 52% considerau că înțeleg riscurile la care sunt expuse. Alte 21% au declarat că nu sunt conștiente de pericolele existente.

Totodată, 81% dintre respondenți s-au arătat dispuși să adopte măsuri suplimentare pentru pregătirea în fața situațiilor de urgență.

Wes Streeting, unul dintre oficialii implicați în promovarea campaniei, a susținut necesitatea unui mesaj public echilibrat. Acesta a explicat că populația trebuie informată despre riscuri, fără a fi încurajată panica.

„Vrem ca oamenii să fie alertați, dar nu alarmați”, a transmis oficialul.

Recomandările Guvernului britanic au generat reacții diferite, inclusiv acuzații că mesajele oficiale ar putea încuraja achizițiile excesive. Criticii consideră că avertismentele pot crea impresia existenței unui pericol național iminent.

În cadrul emisiunii BBC „Question Time”, un spectator l-a acuzat pe Wes Streeting de alarmism. Acesta a susținut că avertismentele guvernamentale ar putea determina populația să cumpere nejustificat produse esențiale.

Oficialul a respins acuzațiile și a explicat că programul urmărește pregătirea pentru riscuri obișnuite. El a menționat incendiile de vegetație, inundațiile și înghețarea conductelor de apă.

Inițiativa beneficiază însă și de susținere din partea opoziției. Conservatorul Tom Tugendhat a descris recomandările drept „un lucru perfect rezonabil”.

Crucea Roșie Britanică susține, la rândul său, măsurile de pregătire a gospodăriilor. Organizația consideră că proviziile de bază pot contribui la protejarea familiilor și la sprijinirea vecinilor în situații dificile.

Dezbaterea include și problema accesibilității financiare a recomandărilor guvernamentale. Pentru gospodăriile cu venituri reduse, cumpărarea unor provizii suplimentare poate reprezenta o cheltuială dificil de suportat.

Peste 180 de experți, universitari, fermieri și reprezentanți ai comunităților implicate în aprovizionarea alimentară au semnat o scrisoare deschisă.

Semnatarii au avertizat că 29% dintre britanici nu își permit să păstreze acasă rezerve alimentare pentru trei zile.

Aceștia au solicitat înființarea unor depozite de alimente la nivel național, regional și comunitar. Propunerea urmărește distribuirea responsabilității între autorități și gospodării, în locul transferării acesteia exclusiv asupra populației.

Pregătirea populației a fost discutată și în Parlamentul britanic, în cadrul unei audieri organizate pe 2 noiembrie. Comitetul mixt pentru Strategia de Securitate Națională a analizat măsurile necesare pentru creșterea rezilienței gospodăriilor.

Lee Miles, profesor specializat în gestionarea crizelor și dezastrelor la Universitatea Bournemouth, a prezentat rezultatele cercetărilor sale.

Potrivit datelor prezentate, 75% dintre gospodării nu implementaseră măsuri importante pentru gestionarea efectelor schimbărilor climatice.

Cercetarea a mai arătat că aproximativ 69% dintre respondenți erau dispuși să aloce cel mult o zi pregătirii pentru urgențe.

Profesorul a atras atenția asupra diferenței dintre informarea populației și aplicarea efectivă a recomandărilor.

„Important în campania «Be Ready» este să o transformăm într-o campanie «Being Ready»”, a declarat Lee Miles.

Specialistul a subliniat și necesitatea finanțării corespunzătoare a structurilor locale responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

În opinia sa, atribuirea unor responsabilități suplimentare fără resurse financiare adecvate poate afecta capacitatea acestor organisme de intervenție.

Susținătorii programului invocă pana masivă de electricitate produsă în Peninsula Iberică în 2025. Incidentul a afectat transportul public, plățile electronice, bancomatele și comunicațiile telefonice.

Evenimentul a demonstrat cât de rapid poate provoca o avarie electrică dificultăți în funcționarea serviciilor esențiale.

Cercetările Universității Bournemouth indică însă diferențe între riscurile percepute de populație și amenințările discutate în spațiul public.

Astfel, 35% dintre respondenți au identificat accidentele casnice drept pericolul cel mai probabil să îi afecteze. Numai 5% au indicat războiul și conflictele, iar 4% au menționat terorismul.

Lee Miles a susținut că mesajele autorităților trebuie adaptate riscurilor specifice fiecărei comunități.

Campania guvernamentală nu reprezintă un anunț privind iminența unui război sau a unei catastrofe naționale. Recomandările urmăresc pregătirea populației pentru întreruperi temporare ale serviciilor esențiale, indiferent de cauza acestora.