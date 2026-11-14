Transelectrica investește 10,5 miliarde de lei în rețeaua electrică. Compania avertizează asupra unor întârzieri majore

Transelectrica a obținut aprobarea acționarilor pentru un program de investiții de aproximativ 10,5 miliarde de lei. Planul vizează dezvoltarea și modernizarea Rețelei Electrice de Transport din România în perioada 2026–2035. Bugetul a fost majorat cu aproape un miliard de lei față de versiunea anterioară. Compania intenționează să utilizeze fonduri europene, împrumuturi și venituri din tarife reglementate, dar avertizează asupra întârzierilor provocate de procedurile administrative.

Transelectrica a obținut votul unanim al acționarilor pentru forma finală a Planului de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (RET). Documentul stabilește investițiile programate pentru perioada 2026–2035 și prevede alocări totale de aproximativ 10,5 miliarde de lei.

Suma reprezintă echivalentul a aproximativ două miliarde de euro. Comparativ cu proiectul anterior, bugetul a crescut cu aproape un miliard de lei, respectiv circa 190 de milioane de euro.

Decizia Adunării Generale a Acționarilor (AGA) vine după avizarea documentului de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Autoritatea a acordat avizul la începutul lunii septembrie.

ANRE a condiționat însă intrarea în vigoare a planului de o nouă aprobare din partea acționarilor. Solicitarea a venit după efectuarea unor clarificări și modificări de redactare.

Prima versiune a strategiei fusese aprobată în noiembrie 2025. Potrivit Directoratului Transelectrica, revizuirile ulterioare nu au presupus introducerea sau eliminarea unor proiecte la solicitarea ANRE ori a Ministerului Energiei.

Programul de investiții al Transelectrica pentru următorii zece ani urmărește modernizarea infrastructurii și creșterea capacității de transport al energiei electrice. Un alt obiectiv îl reprezintă integrarea noilor unități de producție în sistemul energetic național.

Potrivit informațiilor prezentate de Ziarul Financiar, bugetul este împărțit între patru direcții principale de investiții.

Cea mai mare alocare, reprezentând 37% din fonduri, este destinată retehnologizării rețelei existente. Raportat la bugetul total, această componentă însumează aproximativ 3,89 miliarde de lei.

Alte 23% din buget, echivalentul a aproximativ 2,42 miliarde de lei, sunt rezervate creșterii capacității de interconexiune cu statele vecine.

Integrarea energiei regenerabile și conectarea noilor centrale din Dobrogea și Moldova beneficiază de 22% din fonduri. Această componentă reprezintă aproximativ 2,31 miliarde de lei.

Pentru creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor sunt prevăzute 14% din alocări, respectiv aproximativ 1,47 miliarde de lei.

Cele patru direcții reprezintă împreună 96% din bugetul prezentat. Documentul citat nu detaliază în această structură destinația diferenței de 4%.

Finanțarea investițiilor Transelectrica va proveni din mai multe surse, inclusiv din veniturile obținute prin tariful reglementat de transport al energiei electrice.

Acestea vor fi completate de împrumuturi bancare, emisiuni de obligațiuni și finanțări europene nerambursabile.

Un exemplu îl reprezintă proiectul liniei electrice aeriene de 400 kV Gădălin–Suceava. Pentru realizarea acestei investiții, compania a atras 492 de milioane de lei din Fondul pentru Modernizare.

Finanțarea europeană reprezintă echivalentul a aproximativ 92 de milioane de euro.

În documentația aferentă planului, reprezentanții operatorului susțin că societatea dispune de o capacitate solidă de îndatorare. Aceasta ar permite contractarea finanțărilor necesare pentru susținerea proiectelor programate.

Utilizarea mai multor instrumente de finanțare urmărește acoperirea necesarului de capital pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor noi capacități de transport.

Transelectrica avertizează că realizarea investițiilor depinde și de durata procedurilor administrative necesare construirii noilor linii electrice.

Potrivit companiei, dezvoltarea infrastructurii de înaltă tensiune este afectată frecvent de dificultățile întâmpinate în obținerea autorizațiilor și acordurilor obligatorii.

Aceste proceduri pot prelungi termenele de realizare a proiectelor cu doi până la trei ani.

Întârzierile reprezintă un risc pentru respectarea calendarului de execuție stabilit prin planul de dezvoltare pentru perioada 2026–2035.

Problemele administrative pot afecta inclusiv proiectele destinate creșterii capacității de interconexiune și integrării noilor centrale electrice.

Compania semnalează aceste dificultăți în contextul unui program investițional care presupune atât modernizarea rețelei existente, cât și construirea unor noi linii de transport.

Pe piața de capital, acțiunile Transelectrica au înregistrat o scădere de aproximativ 1%, potrivit datelor bursiere prezentate în material.

Titlurile companiei, tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul TEL, au ajuns la un preț de 96,6 lei pe acțiune.

La această cotație, capitalizarea bursieră a operatorului național de transport al energiei electrice se situa la aproximativ 7,2 miliarde de lei.

Valoarea corespunde unui echivalent de aproximativ 1,3 miliarde de euro, conform datelor prezentate.

Evoluția bursieră a fost consemnată în contextul aprobării programului de investiții pentru următorul deceniu.