Expertul contabil Radu Georgescu a analizat achizițiile instituțiilor publice din România, înregistrate în 2026. Într-o postare publicată marți, 17 noiembrie, acesta susține că a identificat sute de mii de cheltuieli care necesită verificări. Analiza sa vizează inclusiv achizițiile efectuate de Banca Națională a României. Georgescu pregătește și o platformă prin care cetățenii să poată consulta cheltuielile instituțiilor publice.

Radu Georgescu a prezentat rezultatele unei analize privind achizițiile realizate de instituțiile publice din România în cursul anului 2026. Expertul contabil susține că experiența sa de 25 de ani în departamente financiare i-a evidențiat problemele gestionării banilor publici.

Într-o postare publicată marți dimineață pe Facebook, acesta a criticat modul în care statul administrează fondurile colectate de la contribuabili.

Georgescu a explicat că i-a solicitat Anei, instrumentul utilizat pentru prelucrarea datelor, să examineze achizițiile înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit acestuia, baza de date a fost descărcată în aproximativ cinci minute. Ulterior, au fost analizate 12 milioane de înregistrări aferente anului 2026. În urma procesării informațiilor, expertul contabil afirmă că a primit un raport cu aproximativ 350.000 de achiziții care necesită verificări suplimentare.

Acestea ar prezenta prețuri considerabil mai mari decât valorile medii identificate. Alte achiziții ar ridica semne de întrebare privind legătura cu activitatea instituțiilor cumpărătoare.

„Mi-a dat un raport cu 350.000 de achiziții care ar trebui verificate, pentru că au prețul mult mai mare decât media prețurilor sau pentru că nu au legătură cu obiectul de activitate al instituției care a făcut cheltuiala. Te doare capul când vezi ce este în acest raport”, a scris Radu Georgescu.

Acesta a precizat că întregul proces, de la descărcarea datelor până la generarea rapoartelor, ar fi durat zece minute.

Rezultatele prezentate reprezintă constatările propriei analize. Identificarea unor prețuri neobișnuite nu demonstrează, în sine, existența unor nereguli sau încălcări ale legislației.

Radu Georgescu consideră că accesul la informațiile despre achizițiile publice permite cetățenilor să urmărească utilizarea banilor colectați prin taxe și impozite. El a subliniat că România a fost obligată, în contextul cerințelor europene de transparență, să asigure accesul public la aceste informații.

Expertul contabil a explicat că orice persoană poate consulta achizițiile disponibile în SEAP. Totuși, analizarea individuală a unui volum atât de mare de date presupune un efort considerabil.

Prin instrumentele utilizate, acesta susține că poate realiza verificări și comparații într-un interval mult mai scurt. Georgescu a relatat că publicarea primelor exemple de cheltuieli a provocat reacții din partea cititorilor. Un bărbat i-a solicitat informații despre achizițiile Primăriei Brașov.

O femeie i-a cerut să verifice cheltuielile școlii din Bacău unde învață fiica sa.

În opinia expertului contabil, asemenea solicitări arată că cetățenii sunt interesați de modul în care instituțiile utilizează fondurile publice.

„Noi trebuie să fim cu ochii pe banii noștri ca pe butelie. Cum ne uităm în altă parte, dispare butelia. Doar noi putem să facem singurul control real al banilor noștri”, a transmis acesta.

Georgescu intenționează să dezvolte o platformă online dedicată achizițiilor instituțiilor publice. Proiectul ar urma să fie realizat după data de 25 noiembrie, odată cu finalizarea obligațiilor sale fiscale.

Site-ul ar urma să reunească datele analizate și să faciliteze consultarea acestora de către public.

Expertul contabil a revenit și asupra unui subiect prezentat anul trecut, referitor la achizițiile de fructe de mare ale Băncii Naționale a României.

Georgescu susține că instituția efectua lunar asemenea achiziții, în valoare de zeci de mii de lei. Acesta afirmă că dezvăluirile sale au determinat BNR să publice un comunicat oficial.

În interpretarea sa, reacția instituției ar fi transmis că respectivele cheltuieli nu reprezintă o problemă asupra căreia ar trebui să intervină. Expertul contabil a remarcat și faptul că acel comunicat a fost inclus în arhiva instituției, alături de informările privind politica monetară.

Ulterior, Georgescu a solicitat o nouă verificare a achizițiilor de fructe de mare înregistrate în 2026. Potrivit rezultatelor prezentate de acesta, analiza nu a identificat asemenea achiziții în perioada examinată.

„Ieri am întrebat-o pe Ana cât a cheltuit BNR pe fructe de mare în 2026. Răspunsul m-a șocat: BNR nu a mai avut nicio achiziție de fructe de mare”, a afirmat expertul contabil.

Georgescu consideră că schimbarea ar putea demonstra eficiența monitorizării publice a cheltuielilor. Totuși, datele prezentate nu stabilesc o legătură directă între criticile sale și deciziile ulterioare ale instituției.

Radu Georgescu a anunțat că instrumentul folosit pentru analizarea bazei de date a generat peste 1.000 de clasamente privind cheltuielile publice. Acestea includ sumele alocate stadioanelor, concertelor și achizițiilor unor produse alimentare. Printre categoriile analizate se numără lămâile, portocalele, semințele și alunele.

Pentru 17 noiembrie, expertul contabil a ales să prezinte achizițiile de băuturi alcoolice efectuate de instituțiile publice. Analiza cuprinde berea, vinul și băuturile spirtoase. Georgescu susține că a publicat raportul în secțiunea de comentarii a postării sale.

Acesta a ridicat întrebări privind justificarea cumpărării băuturilor alcoolice din fonduri publice. Expertul contabil a comparat asemenea cheltuieli cu practicile din companiile private.

„Poți să-mi spui de ce o instituție publică trebuie să cumpere alcool? Nu poți să stai 8 ore fără să bei? Tu ai auzit de vreo firmă privată care să le dea angajaților niște pălincă la prânz, ca să lucreze mai bine?”, a întrebat Georgescu.

În cazul Băncii Naționale a României, acesta afirmă că analiza a identificat 51 de achiziții de alcool în 2026. Totodată, în baza de date examinată ar figura nouă achiziții de semințe și alune realizate de aceeași instituție.

Numărul achizițiilor nu indică valoarea totală a cheltuielilor, cantitățile cumpărate sau destinația produselor. Aceste informații necesită examinarea documentelor aferente fiecărei proceduri.

Radu Georgescu a asociat criticile privind achizițiile BNR cu evoluția inflației din România și responsabilitățile băncii centrale. Acesta consideră că instituția ar trebui să acorde prioritate obiectivului său fundamental, respectiv asigurarea stabilității prețurilor.

Expertul contabil a invocat nivelul ridicat al inflației din România în comparație cu celelalte state europene. El susține că situația persistă de aproximativ doi ani. În acest context, Georgescu a criticat ironic achizițiile de alcool și produse alimentare pe care le atribuie instituției.

„Când primești raportul lunar cu inflația de la Eurostat și vezi iar România, de departe, cu cea mai mare inflație, nu-ți mai rămâne decât să deschizi o bere și să spargi semințe”, a scris acesta.

Afirmațiile referitoare la achizițiile BNR provin din analiza prezentată de expertul contabil. Postarea nu include un punct de vedere al băncii centrale privind datele aferente anului 2026.

Georgescu le-a cerut cititorilor să propună noi categorii de cheltuieli publice pentru analizele următoare. Acesta intenționează să publice și alte rapoarte pe rețelele sociale, folosind informațiile extrase din SEAP.