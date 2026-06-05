Se schimbă regulile pentru aceste plăți în numerar. Transferul bancar și cardul devin obligatorii de la 1 iulie. Unde se aplică

Plata chiriilor în numerar va fi interzisă în Cipru începând cu 1 iulie, în cadrul unui proces amplu de reformă fiscală. Autoritățile impun utilizarea exclusivă a metodelor electronice pentru toate contractele de închiriere. Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor, indiferent de valoarea chiriei sau de destinația proprietății. Schimbarea vine în contextul în care tot mai multe state încurajează tranzacțiile digitale și reduc dependența de numerar.

Numerarul nu va mai putea fi utilizat pentru achitarea chiriilor în Cipru începând cu 1 iulie, potrivit unui nou avertisment transmis de Departamentul Fiscal. Autoritățile le reamintesc proprietarilor și chiriașilor că toate plățile aferente contractelor de închiriere vor trebui realizate prin metode electronice.

Conform noilor reguli, chiria va putea fi achitată exclusiv prin transfer bancar, card de debit, card de credit sau alte instrumente de plată electronică recunoscute. După intrarea în vigoare a măsurii, plata în numerar nu va mai fi acceptată.

Noile prevederi se aplică tuturor contractelor de închiriere care vizează proprietăți aflate pe teritoriul Republicii Cipru. Regula este valabilă indiferent de valoarea chiriei și indiferent dacă spațiul este utilizat ca locuință, birou, magazin sau în alte scopuri.

Pentru numeroși chiriași și proprietari care au preferat ani la rând tranzacțiile directe în numerar, schimbarea va presupune adaptarea la un nou mod de efectuare a plăților. În multe comunități locale, în special în cazul contractelor vechi, plata chiriei în persoană a rămas o practică obișnuită.

Implementarea obligativității plăților electronice face parte din strategia mai amplă de reformare și modernizare a sistemului fiscal cipriot. Autoritățile susțin că noul mecanism va permite o monitorizare mai eficientă a fluxurilor financiare generate de închirieri.

Potrivit reprezentanților Departamentului Fiscal, scopul principal este creșterea transparenței și crearea unei evidențe clare pentru fiecare tranzacție efectuată între chiriași și proprietari.

În același timp, autoritățile consideră că noul sistem va reduce posibilitățile de raportare incompletă a veniturilor și va contribui la combaterea economiei subterane.

Departamentul Fiscal a precizat că proprietarii nu vor avea dreptul să accepte chiria prin alte metode decât cele electronice autorizate. De asemenea, chiriașii vor fi obligați să efectueze plățile prin sistemul bancar sau prin alte platforme digitale recunoscute oficial.

Cerința se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor și se înscrie în eforturile Ciprului de a extinde utilizarea tranzacțiilor digitale în activitatea economică de zi cu zi.

Pentru chiriași, noul sistem oferă avantajul unei dovezi clare a fiecărei plăți efectuate. Pentru proprietari, toate încasările vor fi înregistrate și vor putea fi verificate mai ușor în eventualitatea unor controale sau neclarități apărute ulterior.

Numerarul este utilizat tot mai rar și în Marea Britanie, unde un număr în creștere de comercianți aleg să funcționeze exclusiv cu plăți electronice. Tendința este evidențiată de un studiu realizat de Link, principala rețea de bancomate din Regatul Unit.

Potrivit cercetării, aproximativ 14% dintre magazine au renunțat la acceptarea numerarului în ultimul an. Comercianții invocă drept principale motive costurile de operare, riscurile de securitate și schimbarea preferințelor consumatorilor.

Datele studiului arată că retailerii încearcă să reducă impactul fraudelor, al furturilor și al costurilor generate de manipularea banilor cash. Totuși, aproximativ jumătate dintre cumpărăturile efectuate în magazine continuă să fie plătite în numerar.

Fenomenul a atras atenția parlamentarilor britanici. Membrii Comisiei Trezoreriei au avertizat anterior că lipsa unor date clare privind acceptarea numerarului poate afecta persoanele vulnerabile și pe cei care își gestionează bugetul exclusiv cu bani cash.

Aceștia au atras atenția asupra riscului apariției unui sistem cu două niveluri, care ar putea dezavantaja persoanele dependente de numerar și ar putea genera costuri suplimentare pentru acestea.

Raportul Link, intitulat „Keeping Choice Alive”, arată că 77% dintre afacerile de pe principalele artere comerciale britanice acceptă în continuare numerar. Cu toate acestea, peste jumătate dintre firmele care nu mai acceptă această metodă de plată au luat decizia în ultimul an.

Printre motivele invocate de comercianți se numără riscul bancnotelor contrafăcute, problemele de securitate, furturile din magazine, reducerea cererii pentru plățile cash și costurile asociate gestionării banilor.

Studiul relevă că aproximativ jumătate dintre comercianții intervievați cheltuie peste 50 de lire sterline pe lună pentru administrarea și depunerea încasărilor în numerar. În cazul a 15% dintre respondenți, costurile depășesc 200 de lire sterline lunar.

Orașul Hastings, situat în comitatul East Sussex, reflectă această tranziție. Unele afaceri acceptă exclusiv numerar, altele doar carduri, iar majoritatea permit clienților să aleagă între cele două variante.

Experiența antreprenorului Alex White ilustrează schimbarea produsă în comportamentul consumatorilor și în modul de funcționare al afacerilor locale, scrie BBC.

„Când am început, am vrut să fie doar un magazin cu numerar, pentru că așa am fost crescut. Nu voiam cu adevărat să folosesc un aparat de plătit cu cardul de credit, ceea ce reprezintă un cost suplimentar”, a spus el.

Pe măsură ce preferințele clienților s-au modificat, comerciantul a fost nevoit să își adapteze modelul de afaceri pentru a răspunde cererii.

„Dar apoi, în timp, mi-am dat seama că mulți oameni își folosesc doar cardurile și nu folosesc numerar”, a spus el.

Diferențele dintre generații rămân însă vizibile. Tinerii preferă în mare măsură plățile efectuate prin telefonul mobil, în timp ce mulți dintre cumpărătorii mai în vârstă continuă să considere numerarul o metodă esențială de gestionare a cheltuielilor.

Explicând de ce preferă să folosească bani cash, Sharona Wrighton, în vârstă de 63 de ani, a declarat:

„Când primești beneficii trebuie să-ți faci un buget, așa că ai nevoie de bani. Nu renunța la bani”, a spus ea.

Raportul Link recomandă menținerea infrastructurii necesare pentru depunerea numerarului și monitorizarea atentă a gradului de acceptare a acestei metode de plată în economie.

Referindu-se la concluziile cercetării, Nick Quin, director general pentru afaceri corporative în cadrul Link, a subliniat importanța protejării persoanelor care continuă să utilizeze numerar în activitatea de zi cu zi.