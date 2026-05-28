Dezbaterea privind integrarea piețelor financiare din Uniunea Europeană se intensifică după apariția grupului informal „E6”, format din șase mari economii europene care susțin accelerarea reformelor pentru Uniunea Piețelor de Capital. Inițiativa a stârnit critici din partea statelor membre mai mici, inclusiv din Cipru, unde ministrul de finanțe Makis Keravnos avertizează că o astfel de structură riscă să afecteze coeziunea UE și să accentueze fragmentarea decizională în procesul de reformă economică și financiară europeană.

Dezbaterea privind viitorul arhitecturii financiare a Uniunii Europene se intensifică, după ce un grup informal format din șase mari economii europene a propus accelerarea reformelor de integrare a piețelor de capital, într-o inițiativă care a generat critici din partea statelor membre mai mici.

Ministrul de finanțe al Ciprului, Makis Keravnos, a avertizat că acest format, cunoscut neoficial sub denumirea „E6”, ar putea afecta percepția de unitate a Uniunii Europene și ar risca să adâncească diviziunile deja existente în procesul decizional comunitar.

Potrivit oficialului cipriot, crearea unei structuri paralele de coordonare între Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia și Spania nu este compatibilă cu obiectivul strategic al Uniunii Europene de consolidare instituțională.

„O structură separată nu este fezabilă, deoarece contrazice ideea că fragmentarea trebuie redusă în interiorul Uniunii Europene”, a declarat Keravnos, referindu-se la discuțiile privind viitorul piețelor financiare europene.

Statele mai mici din UE exprimă îngrijorări că deciziile majore privind integrarea financiară ar putea fi influențate disproporționat de economiile dominante, reducând capacitatea de negociere a celorlalți membri.

Grupul celor șase economii mari își propune să accelereze reformele privind Uniunea Piețelor de Capital (Capital Markets Union) și integrarea sistemului bancar european, cu scopul de a transforma Uniunea Europeană într-un actor financiar competitiv la nivel global.

Pe agenda discuțiilor se află și subiecte sensibile precum supravegherea centralizată a piețelor financiare și eliminarea barierelor de investiții între statele membre.

Keravnos a subliniat că aceste obiective sunt legitime, însă trebuie urmărite prin mecanisme incluzive:

„Unificarea sistemului bancar și a piețelor de capital este esențială. Statele membre care susțin integrarea trebuie să se asigure că aceasta nu contravine principiului pieței unice europene.”

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunilor miniștrilor de finanțe din zona euro, unde s-au analizat teme precum flexibilitatea regulilor fiscale și impactul crizei energetice asupra economiilor europene.

În paralel, lideri politici europeni au reluat apelurile pentru adaptarea politicilor bugetare la noile realități economice. Printre aceștia, premierul Italiei Giorgia Meloni a solicitat o mai mare flexibilitate fiscală pentru statele afectate de creșterea costurilor energetice.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se află în centrul acestor discuții, în încercarea de a echilibra disciplina fiscală cu nevoile de investiții și stabilitate economică ale statelor membre.

Ciprul este prezentat de oficialii săi drept un exemplu de stabilitate fiscală în interiorul Uniunii Europene. Țara a reușit reducerea datoriei publice și menținerea unor excedente bugetare, considerate esențiale pentru reziliența economică în perioade de criză.

Potrivit ministrului de finanțe, această abordare a permis gestionarea eficientă a șocurilor economice externe, inclusiv a celor generate de instabilitatea regională și de crizele climatice.

În calitate de deținător al președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene până în iulie, Cipru a contribuit la avansarea unor dosare majore, inclusiv aprobarea unui pachet de finanțare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

De asemenea, au fost realizate progrese în reformarea uniunii vamale europene, combaterea evaziunii fiscale și suspendarea temporară a unor tarife pentru îngrășăminte.

Totuși, mai multe dosare strategice vor rămâne deschise pentru următoarea președinție, inclusiv reforma privind moneda digitală europeană (euro digital) și consolidarea supravegherii piețelor financiare.

Unul dintre cele mai complexe subiecte rămâne crearea unui cadru unificat de supraveghere a piețelor de capital în UE, considerat esențial pentru atragerea investițiilor și creșterea competitivității economice.

Keravnos a recunoscut că, deși s-au înregistrat progrese semnificative, negocierile vor continua și în perioada următoare, sub coordonarea Irlandei, care va prelua președinția Consiliului UE.

Pe plan intern, economia Ciprului resimte efectele indirecte ale tensiunilor geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu. Turismul, un sector care contribuie cu aproximativ 14% la PIB-ul național, a fost afectat de percepțiile privind securitatea regională.

Statisticile oficiale indică o scădere de aproximativ 30% a sosirilor turistice în perioada Paștelui, iar industria hotelieră avertizează că revenirea este lentă, în ciuda unor semnale de stabilizare a rezervărilor.

Autoritățile cipriote mizează pe refacerea încrederii turiștilor și pe comunicarea stabilității regionale pentru a susține redresarea sectorului în sezonul de vară.