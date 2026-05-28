Preț carburanți joi, 28 mai.S-a schimbat prețul motorinei. Cât costă un plin de carburant

Preț carburanți joi, 28 mai. Piața carburanților din România a înregistrat noi modificări de preț joi, cu evoluții divergente între marii distribuitori. Rompetrol a continuat scăderile la motorină, în timp ce Socar a aplicat o scumpire semnificativă la benzină. Restul rețelelor au menținut tarifele neschimbate.

Preț carburanți joi, 28 mai. Rompetrol a redus joi dimineață prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru, ajungând la 9,24 lei/litru, după o nouă ajustare descendentă aplicată la doar două zile distanță de precedenta.

Această serie de ieftiniri vine după ce compania a coborât anterior prețul motorinei sub nivelul benzinei, o situație mai puțin obișnuită pe piața locală a carburanților.

Companie Motorină anterior (lei/l) Motorină actual (lei/l) Diferență motorină Benzină anterior (lei/l) Benzină actual (lei/l) Diferență benzină Rompetrol 9,34 9,24 -0,10 9,53 9,53 0 OMV 9,59 9,59 0 9,68 9,68 0 Lukoil 9,59 9,59 0 9,53 9,53 0 Socar 9,59 9,59 0 9,49 9,64 +0,15 MOL 9,54 9,54 0 9,53 9,53 0 Petrom 9,53 9,53 0 9,62 9,62 0

Evoluțiile recente indică o piață în care ajustările sunt realizate individual de companii, nu printr-o mișcare generalizată. Rompetrol își consolidează poziția competitivă pe motorină prin reduceri succesive, în timp ce Socar ajustează în sus prețul benzinei.

În ansamblu, diferențele între furnizori rămân moderate, iar piața continuă să fie influențată de politici comerciale interne și de dinamica regională a prețului petrolului.

Pentru un calcul realist al costului unui plin de motorină, putem folosi datele actuale din piața carburanților din România și un model relevant, precum BMW Seria 4 (F32 420d), echipat cu un rezervor standard de aproximativ 57 litri.

La prețurile actuale, Rompetrol oferă cel mai mic tarif la motorină, de 9,24 lei/litru, ceea ce duce la un cost total de aproximativ 526,68 lei pentru un plin complet. În comparație, restul marilor distribuitori – Petrom, MOL, OMV, Lukoil și Socar – practică prețuri cuprinse între 9,53 și 9,59 lei/litru, ceea ce ridică valoarea unui plin la un interval de aproximativ 543 – 547 lei.

Diferențele dintre stații nu sunt majore la nivel individual, însă devin vizibile în costul final al alimentării. Între cel mai ieftin și cel mai scump plin există o diferență de aproximativ 20 de lei pentru un rezervor de 57 litri.

Dacă luăm în calcul o variantă de rezervor extins, de aproximativ 60 litri, costul unui plin poate urca până la peste 575 lei în cazul stațiilor cu prețuri mai ridicate, în timp ce Rompetrol rămâne sub pragul de 555 lei.

Pentru a estima costul unui plin de benzină, folosim datele actuale din piața carburanților din România și modelul BMW Seria 3 G20 330i xDrive, echipat cu un rezervor standard de aproximativ 59 litri.

Pe baza prețurilor actuale ale benzinei standard, costul unui plin diferă ușor în funcție de stația de alimentare. La Rompetrol, unde litrul de benzină este 9,53 lei, un plin ajunge la aproximativ 562 lei. Un nivel similar se regăsește și la MOL și Lukoil, unde valorile sunt aproape identice.

În zona superioară a pieței se află OMV, cu un preț de 9,68 lei/litru, ceea ce ridică costul unui plin la aproximativ 571 lei. Petrom se situează ușor sub acest nivel, cu un total de aproximativ 567 lei, iar Socar ajunge la circa 569 lei pentru un rezervor complet.

Diferențele dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe variante sunt relativ reduse, de aproximativ 9 lei pentru un plin complet. Totuși, chiar și aceste variații pot deveni relevante pe termen lung, în special pentru șoferii care parcurg distanțe mari lunar.

Prețurile carburanților intră pe un trend descendent, potrivit noilor tarife valabile pentru 28 mai, care indică ieftiniri atât la benzină, cât și la motorină. Ajustările vin în contextul mecanismului oficial de calcul utilizat în stabilirea prețurilor maxime de comercializare.

Benzina standard de tip 95 înregistrează o scădere de 0,19 lei/litru, ajungând la un preț de 31,21 lei/litru.

Această ajustare reflectă influențele cumulate ale cotațiilor internaționale și ale factorilor de cost utilizați în formula de calcul, ceea ce a dus la o reducere moderată, dar vizibilă pentru consumatori.

Motorina standard se ieftinește într-un ritm mai accentuat, cu o reducere de 0,26 lei/litru, până la nivelul de 28,96 lei/litru.

Evoluția indică o presiune descendentă mai mare pe segmentul motorinei, comparativ cu benzina, ceea ce se reflectă direct în prețul final plătit la pompă.

Conform metodologiei aplicate de autoritatea de reglementare în domeniul energetic, prețurile maxime de comercializare sunt calculate pe baza unor componente standardizate:

PL – media cotațiilor internaționale Platts pentru ultimele 14 zile

CV – cursul mediu al monedei naționale raportat la dolarul SUA

MC – marja comercială a operatorilor din piață

AC – nivelul accizelor stabilite prin Codul Fiscal

TVA – taxa pe valoarea adăugată aplicată consumului

Acest mecanism are rolul de a corela prețurile locale cu evoluțiile pieței internaționale și cu regimul fiscal în vigoare.

Scăderile de preț vin într-un context de volatilitate moderată a pieței energetice, unde fluctuațiile cotațiilor internaționale și ale cursului valutar influențează direct costurile finale.

În astfel de condiții, ajustările periodice la pompă sunt rezultatul unui echilibru între piața globală și structura fiscală locală.

Potrivit celor mai recente date la nivelul Europei (25 mai), prețurile carburanților sunt: