Preț combustibil miercuri, 27 mai. Benzina a ajuns mai scumpă decât motorina în unele benzinării din România. Cât costă un plin

Preț combustibil miercuri, 27 mai. Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar ultimele modificări din benzinării au produs o situație rar întâlnită pe piața locală: în anumite stații, benzina standard este mai scumpă decât motorina. Diferențele dintre cele două tipuri de carburant s-au redus accelerat în ultimele zile, după mai multe scumpiri consecutive la benzină și ieftiniri selective la diesel.

Fenomenul este considerat atipic pentru piața românească, unde motorina a avut aproape întotdeauna un preț mai ridicat decât benzina. Evoluțiile recente sunt influențate direct de schimbările de pe piața europeană a produselor petroliere și de fluctuațiile cotațiilor internaționale.

Mai multe companii petroliere au majorat în ultimele zile prețul benzinei standard cu până la 15 bani pe litru. În același timp, unele rețele au redus ușor prețul motorinei, ceea ce a dus la apropierea rapidă dintre cele două tipuri de carburant.

În anumite stații Rompetrol, benzina standard a ajuns la 9,53 lei/litru, în timp ce motorina standard era comercializată la 9,34 lei/litru. Diferența de aproape 20 de bani în favoarea benzinei reprezintă una dintre puținele situații din ultimii ani în care șoferii plătesc mai mult pentru benzină decât pentru diesel.

Și în rețeaua MOL prețurile au urmat același trend. Benzina standard a urcat la 9,53 lei/litru, în timp ce motorina a fost redusă ușor, până la 9,54 lei/litru. Practic, cele două produse au ajuns aproape la același nivel.

La Socar, benzina a fost majorată la 9,49 lei/litru, iar motorina a rămas la 9,59 lei/litru. Chiar dacă dieselul continuă să fie mai scump în această rețea, diferența s-a redus considerabil comparativ cu începutul lunii aprilie.

În mod tradițional, motorina este mai scumpă decât benzina în România deoarece țara importă cantități importante de diesel și exportă mai multă benzină decât consumă intern. Acest echilibru comercial a menținut ani la rând un preț superior pentru motorină.

La începutul lunii aprilie, diferența dintre cele două tipuri de carburant depășea 1,15 lei/litru în favoarea dieselului, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în ultimii ani.

Specialiștii din piața energiei explică faptul că actuala inversare a raportului dintre benzină și motorină este rezultatul direct al schimbărilor de pe piețele europene, unde cererea și stocurile au evoluat diferit pentru cele două produse petroliere.

Prețurile carburanților din România sunt influențate direct de cotațiile spot ale produselor petroliere tranzacționate în Europa. În ultimele săptămâni, benzina a înregistrat creșteri importante pe piețele internaționale, în timp ce motorina a intrat pe un trend de scădere.

Analiștii din domeniu arată că stocurile mari de motorină acumulate anterior de companii au contribuit la reducerea prețurilor dieselului. În schimb, benzina a recuperat rapid pierderile din prima parte a lunii mai și a intrat din nou pe creștere.

Aceste evoluții sunt transferate aproape imediat în prețurile afișate la pompă de marile companii petroliere active pe piața din România.

În București și în marile orașe din țară, benzina standard se vinde în prezent la valori cuprinse între aproximativ 9,38 și 9,53 lei/litru, în funcție de rețea și zonă. Motorina standard are prețuri între 9,34 și 9,59 lei/litru.

Nivelurile actuale mențin carburanții foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei pe litru, în condițiile în care volatilitatea pieței petroliere internaționale continuă să afecteze costurile de distribuție.

În paralel, măsurile impuse de autorități privind limitarea adaosurilor comerciale rămân în vigoare pentru o perioadă limitată. Distribuitorii pot modifica prețurile la pompă o singură dată pe zi, însă evoluțiile externe continuă să influențeze rapid costurile finale suportate de șoferi.

Specialiștii avertizează că evoluția prețurilor depinde în principal de dinamica pieței europene și de cotațiile internaționale ale petrolului. Dacă benzina își menține trendul ascendent, diferențele dintre benzină și motorină ar putea dispărea complet în tot mai multe stații din România.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă costuri ridicate atât pentru alimentarea mașinilor pe benzină, cât și pentru cele diesel, într-un context economic în care cheltuielile cu transportul continuă să pună presiune pe bugetele familiilor și ale companiilor.

În contextul în care prețul benzinei standard a trecut în unele stații de 9,50 lei/litru, costul unui plin complet poate depăși rapid pragul de 600 de lei.

Un exemplu relevant este Mercedes-Benz C 200 9G-TRONIC AMG Line Advanced, unul dintre modelele premium populare pe piața second-hand din România.

Modelul este echipat cu un motor turbo pe benzină de 1,5 litri, dezvoltând 204 cai putere, alături de transmisia automată 9G-TRONIC. În condiții reale de trafic din România, consumul mediu se situează de regulă între 7 și 8 litri la 100 km, însă în oraș poate depăși 9 litri, în funcție de stilul de condus și aglomerație.

Versiunea din 2021 are un rezervor de aproximativ 66 de litri, ceea ce înseamnă că orice majorare a benzinei se reflectă imediat într-un cost semnificativ la alimentare.

La un preț al benzinei standard de aproximativ 9,53 lei/litru, cât se practică în prezent în unele benzinării din București, alimentarea completă a unui Mercedes C 200 ajunge la aproape 629 de lei.

Calculul este simplu: 66 litri × 9,53 lei/litru = 628,98 lei

Rezultatul arată că un plin complet costă aproape 629 de lei, o valoare care până nu demult era asociată mai degrabă SUV-urilor mari sau mașinilor cu motoare de cilindree ridicată.

Chiar dacă prețurile au crescut puternic, modelul rămâne relativ eficient pentru segmentul premium. Cu un consum mediu realist de aproximativ 7,5 litri/100 km, autonomia estimată poate ajunge la aproape 900 de kilometri.

Formula de calcul pentru autonomie este: 66 litri ÷ 7,5 litri/100 km × 100 = aproximativ 880 km

Astfel, un șofer poate parcurge aproximativ 880 km cu un singur plin, în condiții mixte de utilizare.

Modelul este echipat cu un motor diesel V6 de 3,0 litri, care dezvoltă 286 CP și utilizează sistemul de tracțiune integrală 4Motion, împreună cu o transmisie automată.

În condiții reale de trafic, consumul mediu pentru acest SUV se situează de regulă între:

7 și 8 litri/100 km extraurban

9 și 11 litri/100 km urban

aproximativ 8,5 – 9 litri/100 km în regim mixt

Greutatea mare a automobilului, sistemul AWD și puterea ridicată influențează direct consumul, mai ales în traficul urban aglomerat.

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI are un rezervor de aproximativ 90 de litri, unul dintre cele mai mari din segment.

La un preț mediu al motorinei de aproximativ 9,54 lei/litru, cât se regăsește în prezent în mai multe stații din România, costul unui plin complet ajunge la:

90 litri × 9,54 lei/litru = 858,60 lei

Astfel, alimentarea completă a SUV-ului german poate depăși ușor pragul de 850 de lei, mai ales în benzinăriile premium unde prețurile sunt mai ridicate.

Chiar dacă alimentarea este costisitoare, motorul diesel oferă o autonomie foarte bună pentru drumuri lungi. La un consum mediu realist de aproximativ 8,8 litri/100 km, un plin complet poate asigura:

90 litri ÷ 8,8 litri/100 km × 100 = aproximativ 1.022 km

În condiții ideale de drum lung, autonomia poate depăși chiar și 1.100 km fără realimentare.