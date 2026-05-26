Petrolul brazilian profită de blocajele din Strâmtoarea Ormuz. Investitorii se tem de noi taxe pentru transportul maritim

Petrolul brazilian devine tot mai important pentru marile economii asiatice, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocajelor din Strâmtoarea Ormuz. China și India și-au majorat semnificativ importurile de țiței din Brazilia, în timp ce traderii și investitorii urmăresc cu atenție riscul unor noi taxe de tranzit impuse de Iran pentru navele petroliere. În paralel, volatilitatea de pe piețele energetice continuă să crească, iar analiștii avertizează că lanțurile globale de aprovizionare rămân fragile.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran a schimbat rapid fluxurile comerciale din piața energetică globală. Problemele din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, au determinat rafinăriile asiatice să caute furnizori considerați mai siguri și mai puțin expuși riscurilor geopolitice.

„China și India, împreună cu alte state asiatice, au nevoie de alternative care să fie mai sigure din punct de vedere politic și disponibile fizic”, a declarat Sumit Ritolia.

Brazilia a devenit unul dintre principalii beneficiari ai acestei reconfigurări. Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Kpler, statele asiatice au importat aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi de țiței brazilian în 2025. În perioada ianuarie-mai 2026, volumul a crescut la aproximativ 1,8 milioane de barili pe zi.

Analiștii spun că avantajul Braziliei vine din faptul că petrolul său nu depinde de tranzitul prin Golf, informează Al Jazeera.

„Perturbările cauzate de războiul din Iran și de închiderea Strâmtorii Ormuz au sporit importanța Braziliei ca furnizor marginal de țiței pentru Asia”, a declarat Sumit Ritolia, specialist în modelarea rafinăriilor și a piețelor petroliere la Kpler.

Specialiștii avertizează însă că Brazilia nu poate înlocui complet statele din Golf ca furnizori pentru Asia. Totuși, într-un context în care transporturile maritime sunt afectate, petrolul brazilian a devenit mai atractiv pentru rafinăriile care încearcă să își reducă expunerea la eventuale blocaje și șocuri de aprovizionare.

China a devenit principalul cumpărător al petrolului brazilian. Datele Kpler arată că importurile chineze de țiței brazilian au ajuns la aproximativ 1,316 milioane de barili pe zi în primele cinci luni din 2026, comparativ cu aproximativ 704.000 de barili pe zi în 2025.

În paralel, valoarea exporturilor braziliene de petrol către China a crescut cu aproape 95% în primul trimestru al anului, până la 7,2 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Brazilia-China.

Și India și-a accelerat achizițiile. Importurile indiene au urcat la aproximativ 238.000 de barili pe zi între ianuarie și mai 2026, față de aproximativ 100.000 de barili pe zi anul trecut. În aprilie, Brazilia a devenit al patrulea cel mai mare furnizor de țiței al Indiei.

Analiștii explică faptul că rafinăriile asiatice caută surse alternative de aprovizionare, care să nu depindă de Strâmtoarea Ormuz.

Cererea Indiei este susținută și de creșterea consumului intern de combustibil. Spre deosebire de China, care accelerează tranziția către vehicule electrice, India rămâne puternic dependentă de carburanții convenționali și are o nevoie mai mare de aprovizionare constantă.

Brazilia își extinsese deja producția offshore înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit Kpler, producția de petrol a țării a crescut de la aproximativ 3,77 milioane de barili pe zi în 2025 la o medie de 4,06 milioane de barili pe zi în perioada ianuarie-mai 2026.

În luna mai, producția a atins aproximativ 4,11 milioane de barili pe zi. Diferența majoră este însă reprezentată de schimbarea direcției exporturilor. Petrobras, compania petrolieră de stat a Braziliei, și-a orientat o parte tot mai mare a livrărilor către piețele asiatice.

„Oamenii au vorbit despre un preț de aproximativ 1 dolar pe baril pentru tranzitul țițeiului și ieșirea din strâmtoare”, a declarat Dave Ernsberger.

Peste 60% din exporturile Petrobras sunt direcționate acum către China. În același timp, exporturile către Statele Unite au scăzut la zero, după ce în martie depășeau aproximativ 60.000 de barili pe zi.

Creșterea prețurilor petrolului începe să genereze beneficii și pentru economia braziliană. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică estima încă din martie că majorarea prețurilor la țiței va susține balanța comercială a Braziliei.

Ministerul brazilian al Finanțelor a calculat că un preț al petrolului Brent de 100 de dolari pe baril ar putea aduce venituri suplimentare echivalente cu aproape 1% din PIB peste estimările bugetare actuale pentru 2026.

Al doilea mare șoc pentru piața energetică vine din discuțiile privind introducerea unor taxe pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Piețele internaționale ale petrolului au rămas extrem de volatile după informațiile privind posibile negocieri între Iran, Oman și Statele Unite pentru reglementarea tranzitului maritim prin zonă.

Țițeiul Brent, reperul global considerat cel mai sensibil la crizele din Orientul Mijlociu, a crescut marți cu 2,5%, până la 98,47 dolari pe baril, în timp ce investitorii încearcă să evalueze impactul conflictului asupra aprovizionării globale.

Dave Ernsberger, președintele S&P Global Energy, a declarat că investitorii evită să își asume poziții ferme din cauza semnalelor contradictorii venite din partea Washingtonului și Teheranului.

„Oamenilor le este frică să adopte o poziție având în vedere atâtea mesaje contradictorii despre stadiul negocierilor”, a declarat Dave Ernsberger.

Potrivit scenariilor discutate în piață, Iranul și Omanul ar putea introduce o taxă de tranzit pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Analistul a explicat că o astfel de taxă ar avea un impact limitat într-o piață cu petrol la aproape 100 de dolari pe baril, însă ar deveni mult mai importantă într-un context de prețuri reduse.

„Dacă ne întoarcem la o piață de 55 de dolari pe baril, ceea ce am avut în decembrie, devine o taxă mult mai mare la care trebuie să ne gândim”, a afirmat acesta.

Incertitudinile privind securitatea maritimă continuă să afecteze fluxurile globale de petrol. Aproximativ o cincime din aprovizionarea maritimă mondială cu țiței tranzitează Strâmtoarea Ormuz, însă traficul din zonă a scăzut puternic după escaladarea conflictului.

Dave Ernsberger a declarat că traficul maritim prin strâmtoare funcționează la aproximativ 10% din nivelurile normale de dinaintea războiului.

„Realitatea este că foarte puține petroliere pentru țiței sau produse petroliere ajung acolo”, a declarat acesta.

Analistul a avertizat că producția de petrol din Qatar, Irak și anumite regiuni ale Arabiei Saudite ar putea avea nevoie de aproximativ două luni pentru a reveni la niveluri normale.

În același timp, piața transportului maritim ar putea avea nevoie de mai multe luni pentru stabilizare.

„Traficul maritim nu se așteaptă să revină la normal până în trimestrul al patrulea”, a spus Dave Ernsberger.

Și Amena Bakr, șefa departamentului de energie pentru Orientul Mijlociu și analize OPEC+ la Kpler, avertizează că efectele conflictului vor continua pe termen lung.

„Optimist vorbind, ar putea dura două luni pentru eliminarea blocajelor. Realist, avem nevoie de aproximativ un an pentru ca oferta să revină la nivelurile de dinainte de război”, a declarat Amena Bakr.

Deși petrolul brazilian a devenit mai atractiv pentru rafinăriile asiatice, experții avertizează că există limite logistice și comerciale importante.

Transportul petrolului din Brazilia către China poate dura aproximativ 50 de zile, mult mai mult decât rutele tradiționale din Orientul Mijlociu. Costurile logistice sunt astfel mai ridicate, iar piața transportului maritim rămâne deja tensionată.

În plus, Rusia ar putea redeveni mai competitivă în a doua parte a anului, odată cu redeschiderea sezonieră a rutelor maritime arctice către Asia.

Analiștii explică faptul că tipurile de țiței Tupi și Buzios sunt apreciate deoarece au un conținut redus de sulf și pot fi procesate eficient pentru producția de motorină și combustibil pentru avioane.

Cu toate acestea, specialiștii spun că petrolul brazilian nu poate substitui complet petrolul din Golf.

„Țițeiul brazilian poate înlocui o parte dintre volumele din Golf și poate reduce expunerea la Strâmtoarea Ormuz, în special pentru China și India, dar nu este un substitut identic pentru toate tipurile de țiței din Golf”, a declarat Sumit Ritolia.

Cum schimbă criza din Strâmtoarea Ormuz piața globală a petrolului: