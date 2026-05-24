Donald Trump a declarat pe platforma Truth Social că Statele Unite, Iranul și alte state implicate în negocieri au ajuns, în mare parte, la un acord, acesta urmând să fie finalizat în perioada următoare.

„Un acord a fost în mare parte negociat, sub rezerva finalizării, între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran şi diverse alte ţări”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele a afirmat că, sâmbătă dimineață, a purtat discuții din Biroul Oval cu mai mulți lideri din statele Golfului și din regiune, printre care oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain. Potrivit acestuia, conversațiile au vizat negocierile cu Iranul și un memorandum de înțelegere referitor la ceea ce a numit „PACE”.

„Separat, am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, din Israel, care, de asemenea, a decurs foarte bine. Aspectele finale şi detaliile acordului sunt în prezent discutate şi vor fi anunţate în scurt timp. Pe lângă multe alte elemente ale acordului, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”, a precizat Trump.

Potrivit unei persoane informate cu privire la discuții, liderii regionali l-au încurajat pe Trump, în cadrul convorbirii, să accepte cadrul propus în negocierile cu Iranul, descriind dialogul drept unul încurajator. O altă sursă din regiune a caracterizat discuțiile ca fiind pozitive.

„Convorbirea a fost foarte pozitivă. Se înregistrează progrese bune. Liderii regionali au susţinut progresul şi avansul pe care preşedintele Trump l-a obţinut în cadrul discuţiilor”, a declarat pentru CNN un diplomat regional care a participat la convorbire.

Într-un interviu telefonic acordat anterior publicației Axios, Trump a estimat șansele unui acord cu Iranul la „50/50” înaintea convorbirilor cu liderii din Golf și alți oficiali regionali, precizând că ar putea lua o decizie până duminică privind o posibilă reluare a acțiunii militare.

Președintele a afirmat că discuțiile ar putea conduce fie la un acord „bun”, fie la o decizie a SUA de a „pulveriza” ținte vizate.

În același timp, oficiali americani și iranieni au sugerat că părțile s-ar apropia de un cadru de înțelegere pentru încetarea conflictului, în urma discuțiilor purtate sâmbătă la Teheran de mediatori din Qatar și Pakistan. O sursă regională a declarat că Washingtonul și Teheranul avansează către un acord de cooperare care ar putea duce ulterior la un înțeles mai detaliat.

Trump a mai precizat pentru Axios că intenționează să discute și cu trimisul special Steve Witkoff și cu Jared Kushner, consilier și ginere al său. Între timp, vicepreședintele JD Vance a fost văzut sâmbătă sosind la Casa Albă.

Principala îngrijorare a Israelului este că ar putea fi convenit un acord provizoriu, limitat, care să prelungească încetarea focului, să ducă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și să reducă treptat sancțiunile impuse Iranului, fără a aborda însă aspectele considerate esențiale pentru securitatea israeliană, în special programul nuclear și stocurile de uraniu îmbogățit, potrivit unei surse israeliene. Statele Unite ar fi continuat, între timp, să ofere asigurări Israelului în legătură cu problema uraniului.

Potrivit aceleiași surse citate de CNN, premierul Benjamin Netanyahu urma să convoace sâmbătă seara o reuniune restrânsă cu un grup de miniștri și oficiali din domeniul securității, pentru a analiza evoluțiile negocierilor cu Iranul.

În paralel, mai mulți senatori republicani, inclusiv Roger Wicker din Mississippi și Lindsey Graham din Carolina de Sud, cunoscuți pentru pozițiile lor dure față de Iran, și-au exprimat rezervele cu privire la posibilitatea unui acord de pace promovat de administrația Trump.

Lindsey Graham a avertizat că percepția Iranului ca „forță dominantă” capabilă să influențeze Strâmtoarea Ormuz și să amenințe infrastructura energetică din Golf ar putea modifica semnificativ echilibrul de putere din regiune. Acesta a susținut că o astfel de evoluție ar putea deveni, în timp, „un coșmar pentru Israel”, într-o postare publicată pe platforma X.

La rândul său, Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a declarat că aceste negocieri vor „defini” moștenirea politică a lui Trump, îndemnându-l pe președinte să „ducă la bun sfârșit ceea ce a început”.

„Instinctul său a fost să ducă la bun sfârşit treabă pe care a început-o în Iran, dar i se recomandă în mod greşit să urmărească un acord care nu ar valora nici cât hârtia pe care este scris”, a scris Wicker vineri, avertizând: „Continuarea eforturilor de a ajunge la un acord cu regimul islamist al Iranului riscă să creeze o percepţie de slăbiciune”.

Ministerul iranian de Externe a transmis că Teheranul este concentrat pe finalizarea unui memorandum de înțelegere discutat în cadrul negocierilor intermediate de Pakistan.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, Esmail Baghaei, documentul ar viza încetarea conflictului, ridicarea blocadei navale impuse de SUA și deblocarea activelor iraniene din străinătate, însă nu ar include discuții privind programul nuclear al Iranului. El a precizat, citat de agenția semi-oficială FARS, că sancțiunile sunt parte a negocierilor, dar, în absența discuțiilor despre dosarul nuclear, nu se poartă tratative detaliate privind ridicarea acestora.

Printre punctele sensibile rămân stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, programul intern de îmbogățire și situația navigației prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Teheranul ar fi restricționat-o.

O sursă CNN a indicat anterior că se discută și despre posibila deblocare a unor active iraniene înghețate în străinătate.

După întâlnirile desfășurate vineri și sâmbătă la Teheran, șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, s-a întors la Islamabad, iar armata pakistaneză a descris vizita drept „extrem de productivă”, afirmând că discuțiile au contribuit semnificativ la procesul de mediere. Într-un comunicat, instituția a precizat că negocierile din ultimele 24 de ore au adus „progrese încurajatoare” către o înțelegere finală.

Baghaei a mai declarat că textul memorandumului include termene de 30 și 60 de zile, dar că acesta nu a fost încă finalizat, adăugând că pozițiile părților s-au apropiat în ultima săptămână și că evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive.

El a subliniat că orice mecanism legat de Strâmtoarea Ormuz trebuie convenit între Iran, Oman și statele riverane, respingând implicarea Statelor Unite.

La rândul său, negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a adoptat un ton ferm după discuțiile cu oficialii pakistanezi, afirmând că Iranul „nu va renunța la drepturile națiunii”, mai ales în relația cu o parte în care, potrivit lui, „nu există încredere”.