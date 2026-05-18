Mesajul a fost transmis în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, urma să poarte discuţii cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

În paralel, presa iraniană a relatat că Statele Unite nu au oferit nicio concesie concretă în răspunsul transmis la cele mai recente propuneri ale Teheranului privind încheierea conflictului.

Potrivit agenţiei semioficiale Mehr, lipsa compromisurilor din partea Washingtonului riscă să ducă la un blocaj al negocierilor.

Declaraţiile lui Trump au readus în atenţie avertismentul anterior al liderului american, care susţinea că „o întreagă civilizaţie” ar putea fi distrusă dacă Iranul nu acceptă un acord pentru oprirea războiului, înainte de anunţarea armistiţiului de la începutul lunii aprilie.

Preşedintele SUA a avertizat, de asemenea, că armistiţiul este „foarte aproape de a fi anulat”, după ce a respins solicitările Teheranului, pe care le-a catalogat drept „total inacceptabile”.

„Ar fi bine să se grăbească, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris el pe platforma sa Truth Social. „TIMPUL ESTE ESENŢIAL!”

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a susţinut că propunerile transmise de Teheran au fost „responsabile” şi „generoase”.

Potrivit agenţiei semioficiale iraniene Tasnim, propunerile includeau încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, inclusiv oprirea atacurilor israeliene împotriva grupării Hezbollah din Liban, susţinută de Iran. De asemenea, Teheranul a cerut ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene şi garanţii că Iranul nu va mai fi ţinta unor atacuri.

Conform aceloraşi surse, Iranul a solicitat şi despăgubiri pentru pagubele provocate de război, precum şi reafirmarea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Hormuz.

La rândul său, agenţia semioficială Fars a relatat că Washingtonul a formulat cinci condiţii în răspunsul transmis Teheranului. Printre acestea s-ar număra menţinerea în funcţiune a unui singur sit nuclear iranian şi transferul către SUA al stocurilor de uraniu puternic îmbogăţit.

Donald Trump a sugerat vineri că ar putea accepta suspendarea programului nuclear iranian pentru o perioadă de 20 de ani, semnalând o posibilă schimbare de poziţie faţă de cererea anterioară privind oprirea completă a acestuia.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul se află foarte aproape de realizarea unuia dintre principalele sale obiective, respectiv eliminarea tuturor celor consideraţi responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023, potrivit unui comunicat al biroului său de presă.

Totodată, armata israeliană a anunţat sâmbătă moartea lui Ezzedine al-Haddad, comandant al aripii armate a Hamas, care ar fi fost ucis vineri într-un atac aerian ţintit desfăşurat în Fâşia Gaza, potrivit AFP.

„Am promis că fiecare arhitect al masacrului şi al luării de ostatici va fi eliminat până la ultimul, şi suntem foarte aproape de a finaliza această misiune”, a spus Netanyahu duminică, în şedinţa săptămânală de cabinet, numindu-l pe Ezzedine al-Haddad un „terorist josnic”.

De la atacul din 7 octombrie 2023, armata israeliană a anunţat eliminarea mai multor lideri Hamas, inclusiv Yahya Sinwar, considerat liderul organizaţiei în Gaza, şi Mohammed Deif, şeful aripii sale armate.

Totodată, premierul a precizat că forţele israeliene controlează în prezent aproximativ 60% din teritoriul Fâşiei Gaza, ceea ce sugerează continuarea extinderii prezenţei militare în zonă, în contextul armistiţiului mediat de SUA, în vigoare din 10 octombrie.