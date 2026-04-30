Militarii americani își motivează solicitarea prin faptul că Iranul și-ar fi mutat lansatoarele de rachete în zone aflate dincolo de raza actualelor sisteme de precizie ale SUA, care pot lovi ținte la o distanță de aproximativ 480 km. În acest context, armata consideră necesară utilizarea unui sistem cu rază extinsă pentru a putea neutraliza eventuale obiective militare iraniene.

O decizie finală privind trimiterea rachetelor nu a fost încă luată, potrivit surselor citate. Totuși, în cazul aprobării, ar fi pentru prima dată când Statele Unite ar desfășura în condiții reale arme hipersonice, tehnologie care nu a fost încă introdusă oficial în serviciul activ.

Dincolo de implicațiile tactice în relația cu Iranul, o astfel de desfășurare ar reprezenta și un mesaj de descurajare adresat Rusiei și Chinei, în contextul competiției tehnologice militare.

Sistemul Dark Eagle are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 km, poate depăși viteze de peste 6.100 km/h și este proiectat să execute manevre complexe menite să evite sistemele de apărare antiaeriană. Fiecare rachetă, produsă de Lockheed Martin, are un cost estimat de aproximativ 15 milioane de dolari, iar Statele Unite dispun în prezent de un număr limitat de unități.

Solicitarea de desfășurare a acestor rachete în zona de conflict apare în pofida armistițiului convenit între SUA și Iran, în vigoare din 9 aprilie. Potrivit Axios, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, urmează să îl informeze joi, 30 aprilie, pe președintele Donald Trump cu privire la opțiunile militare disponibile în relația cu Iranul.

Planul analizat ar include o serie de atacuri de scurtă durată, dar intense, care ar putea viza inclusiv infrastructura strategică. Washingtonul ar miza pe ideea că o astfel de demonstrație de forță ar putea determina Teheranul să revină la masa negocierilor și să adopte o poziție mai flexibilă în privința programului său nuclear.

Președintele rus Vladimir Putin i-ar fi transmis omologului său american Donald Trump, într-o convorbire telefonică, un avertisment privind „consecințe dăunătoare” în cazul unei noi acțiuni militare a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, potrivit consilierului său diplomatic Iuri Ușakov.

Ușakov a declarat că Putin a subliniat, în discuția de miercuri, că o eventuală recurgere la forță ar avea „consecințe inevitabile și extrem de dăunătoare” nu doar pentru Iran și statele din regiune, ci și pentru întreaga comunitate internațională.

Moscova continuă să fie unul dintre principalii susținători ai Republicii Islamice în conflictul cu Israelul, aliat al Statelor Unite.

În acest context, președintele Vladimir Putin i-ar fi transmis ministrului iranian de Externe, Abbas Araghchi, că Rusia va depune toate eforturile pentru a contribui la restabilirea păcii în Orientul Mijlociu.

”Noi vedem cu ce curaj şi eroism luptă poporul iranian pentru independenţa sa”, declara Vladimir Putin.

El i-a transmis lui Abbas Araghchi că Rusia intenționează să își mențină și să își consolideze în continuare parteneriatul strategic cu Teheranul.

Potrivit unei telegrame datate 28 aprilie, secretarul de stat Marco Rubio ar fi aprobat înființarea Maritime Freedom Construct (MFC), o inițiativă comună a Departamentului de Stat și a Pentagonului.

„MFC constituie un prim pas crucial în instituirea unei arhitecturi de securitate maritimă post-conflict pentru Orientul Mijlociu. Acest cadru este esenţial pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung, a proteja infrastructura maritimă critică şi a menţine drepturile şi libertăţile de navigaţie pe coridoarele maritime vitale”, se arată în telegramă.

Componenta coordonată de Departamentul de Stat va funcționa ca un centru de legătură diplomatică între statele partenere și industria transportului maritim, în timp ce segmentul administrat de Pentagon, operat de la comandamentul CENTCOM din Florida, va monitoriza în timp real traficul naval și va menține comunicarea directă cu navele care traversează strâmtoarea, potrivit telegramei.

„Dacă se apropie şi mai mult, vom lua măsuri operaţionale fără întârziere”, a declarat Irani.

Oficialul iranian a afirmat că Republica Islamică va confrunta „în curând” adversarul cu o armă „de care acesta se teme profund”, fără a oferi însă detalii despre tipul de armament la care se referă.