Se schimbă regula pentru cartea electronică de identitate. Ce au decis autoritățile

Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit în continuare, în limita sumelor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul a decis menținerea acestei facilități printr-o hotărâre publicată recent în Monitorul Oficial.

Măsura este valabilă pe întreaga perioadă de implementare a PNRR, astfel încât prima carte electronică de identitate să poată fi eliberată fără costuri pentru cetățeni, în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.

Prin HG 604/2026, care se aplică deja, Guvernul urmărește asigurarea contravalorii primei cărți electronice de identitate din fondurile alocate prin PNRR pe întreaga perioadă de implementare a programului.

Noua prevedere permite continuarea gratuității și după atingerea Jalonului 173, însă numai în limita sumelor alocate prin PNRR pentru această destinație.

Mai exact, după modificarea recentă, HG nr. 1.335/2023 privind stabilirea condițiilor, limitelor și mecanismului de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate prevede că finanțarea se realizează, pe perioada de implementare a PNRR, din fondurile alocate cu această destinație.

Banii sunt prevăzuți prin componenta 7 – investiția 8 – Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, în limita sumelor alocate prin PNRR. Finanțarea se realizează potrivit normelor legale aplicabile PNRR și Mecanismului de redresare și reziliență, fără depășirea fondurilor alocate pentru această destinație.

Până la modificarea recentă a prevederilor, asigurarea contravalorii cărților electronice de identitate s-ar fi putut face “până la atingerea țintelor aferente investiției”.

Nota de motivare a modificării explică necesitatea menținerii gratuității pe perioada de implementare a proiectului, ținând cont de fondurile care sunt încă disponibile pentru această destinație.

Potrivit documentului, „având în vedere disponibilul financiar existent și necesitatea asigurării continuității măsurilor prevăzute prin proiect, se justifică oportunitatea menținerii gratuității cărții electronice de identitate pentru cetățeni pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, respectiv până la data de 29 august 2026, în limita sumelor alocate prin PNRR.

Nota de motivare precizează în continuare: Această soluție permite valorificarea fondurilor disponibile prin PNRR, contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate și evită generarea unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, care ar trebui să suporte costurile aferente, în lipsa acestei surse de finanțare sau a altor finanțări externe nerambursabile”.

Astfel, perioada în care prima carte electronică de identitate poate fi eliberată gratuit este raportată la durata de implementare a proiectului și la fondurile disponibile prin PNRR.

Modificarea permite menținerea facilității și după atingerea țintei inițiale stabilite pentru investiție, fără ca finanțarea să depășească sumele alocate prin proiect.

Noua regulă leagă, astfel, acordarea gratuită a primei cărți electronice de identitate de perioada de implementare a PNRR și de existența fondurilor disponibile pentru această măsură.

În acest fel, banii alocați prin PNRR pentru cartea electronică de identitate pot fi utilizați pe durata prevăzută pentru implementarea proiectului, în limitele stabilite de finanțarea europeană.

Menținerea facilității și după atingerea țintei inițiale, până la epuizarea sumelor alocate prin proiect, permite ca mai mulți cetățeni să beneficieze de gratuitate la obținerea primei cărți electronice de identitate.