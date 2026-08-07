Ai încă buletinul vechi? Data după care nu îl vei mai putea folosi, chiar dacă este valabil

Dacă încă ai buletinul emis după modelul din 1997, este important să știi că acesta nu va mai putea fi folosit la nesfârșit. Autoritățile au stabilit data-limită până la care documentul rămâne valabil, dar și situațiile în care vechiul model mai poate fi emis.

Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație, pe măsură ce noile cărți de identitate devin disponibile la nivel național. Schimbarea face parte din procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor, prin introducerea Cărții Electronice de Identitate (CEI) și a Cărții de Identitate Simple (CIS), ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate.

Pe măsură ce infrastructura tehnică este implementată în întreaga țară, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este înlocuit treptat. Autoritățile au stabilit atât termenul până la care actualul document rămâne valabil, cât și situațiile limitate în care acesta mai poate fi emis.

Persoanele care dețin o carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot utiliza până la data expirării înscrise pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, documentul nu va mai putea fi folosit nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și din Spațiul Schengen, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe cartea de identitate nu a expirat.

Motivul retragerii acestui model este că documentul este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și conține elemente de securitate care nu mai corespund standardelor europene actuale. Autoritățile arată că acesta este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

În prezent, la nivel național, cetățenii români pot opta pentru eliberarea noilor documente de identitate, respectiv Cartea Electronică de Identitate (CEI) sau Cartea de Identitate Simplă (CIS), după ce au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru emiterea acestora.

După operaționalizarea sistemului la nivel național, cartea de identitate model 1997 a continuat să fie emisă doar persoanelor care, din motive medicale, nu se puteau deplasa la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Măsura a fost una temporară, deoarece autoritățile nu dispuneau încă de echipamentele necesare pentru preluarea la domiciliu a datelor biometrice și a celorlalte informații necesare emiterii noilor acte de identitate. Scopul a fost acela de a garanta dreptul fiecărui cetățean de a obține un document de identitate, fără ca imposibilitatea deplasării să reprezinte un obstacol.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), începând cu 1 august 2026, toate serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din țară sunt dotate cu stații mobile care permit preluarea cererilor la domiciliul persoanelor nedeplasabile. Astfel, imaginea facială, amprentele, semnătura și celelalte documente necesare pot fi colectate la domiciliul solicitantului sau în locul în care acesta se află, oferindu-i acces la CEI sau, după caz, la CIS.

În aceste condiții, de la 1 august 2026, cartea de identitate model 1997 mai este eliberată doar în situațiile expres prevăzute de lege. Acestea vizează cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate pentru emiterea primului act de identitate, precum și cererile formulate pentru persoane majore prin intermediul unei persoane împuternicite, în baza unei procuri speciale autentificate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate. În toate celelalte situații, solicitanții primesc unul dintre noile tipuri de documente de identitate, în funcție de opțiunea exprimată și de condițiile prevăzute de lege.

Trecerea la noile documente de identitate se va face treptat, astfel că persoanele care dețin în prezent o carte de identitate model 1997 nu sunt obligate să o înlocuiască imediat, atât timp cât aceasta este încă valabilă.

Cu toate acestea, indiferent de data expirării înscrisă pe document, vechea carte de identitate nu va mai putea fi utilizată după 3 august 2031. De la această dată, ea nu va mai fi acceptată nici ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și din Spațiul Schengen.

În perioada următoare, CEI și CIS vor deveni documentele emise în mod obișnuit de autorități, în cadrul procesului de modernizare a sistemului național de evidență a persoanelor.