În cât timp trebuie solicitat primul act de identitate? Greșeala pe care o fac mulți părinți cu adolescenții lor

La 14 ani începe o obligație importantă pentru orice cetățean român, iar termenul nu este unul care poate fi ignorat. Și schimbarea numelui, domiciliului sau expirarea documentului aduc reguli clare. În plus, vechiul buletin din 1997 are o dată-limită. Află când trebuie schimbat actul de identitate și ce termene trebuie respectate.

Cetățenii români trebuie să solicite eliberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care se modifică datele personale sau adresa de domiciliu. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv în cazul în care documentul aflat în posesia titularului urmează să expire.

Termenul în care trebuie solicitat un nou act de identitate diferă în funcție de motivul înlocuirii. În anumite situații, procedura poate fi începută cu mult timp înainte de expirarea documentului deținut.

Primul act de identitate trebuie solicitat în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

O regulă distinctă se aplică persoanelor cărora le-a fost acordată sau care au redobândit cetățenia română și aleg să își stabilească domiciliul în România. În această situație, cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie depusă în cel mult un an de la data acordării sau redobândirii cetățeniei.

Aceste obligații sunt prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, actul normativ care reglementează evidența, domiciliul, reședința și documentele de identitate ale cetățenilor români.

Persoanele care dețin deja un act de identitate valabil pot solicita eliberarea unuia nou cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării. Cererea nu trebuie însă lăsată până în ultimele zile, întrucât termenul-limită pentru depunerea acesteia este de 15 zile înainte de încetarea valabilității documentului.

Actul de identitate existent rămâne la titular până în momentul în care îi este înmânat noul document, precizează Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Eliberarea unui nou act de identitate trebuie solicitată în cel mult 15 zile atunci când se modifică numele de familie, prenumele, data nașterii sau adresa de domiciliu a titularului.

Același termen se aplică în situația în care autoritățile modifică denumirea sau rangul localității ori numele străzii. Cererea este necesară și atunci când imobilul de domiciliu este renumerotat sau rearondat, precum și în cazul înființării unor localități ori străzi.

În cazul cărții electronice de identitate, schimbarea domiciliului poate fi operată în suportul electronic al documentului prin depunerea unei solicitări la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor.

Trecerea la cartea electronică de identitate nu este condiționată de apropierea datei de expirare a documentului deținut. Potrivit legii, titularul poate solicita oricând preschimbarea unui act de identitate care se află încă în termenul de valabilitate.

Regula se aplică indiferent dacă solicitantul deține un buletin de identitate, o carte de identitate emisă potrivit modelului din 1997, o carte de identitate provizorie sau o carte de identitate simplă.

Cererea pentru emiterea cărții electronice de identitate poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor din țară.

În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv Cartea Electronică de Identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS), ambele având formatul unui card bancar și fiind prevăzute cu elemente moderne de securitate. Odată cu dezvoltarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este retras treptat.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cetățenii care dețin o Carte de Identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot utiliza până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031.

După această dată, documentul nu va mai putea fi folosit nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate nu a expirat.

Modelul de carte de identitate emis începând din 1997 este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și include elemente de securitate considerate depășite în raport cu standardele europene actuale. Autoritățile arată că acest tip de document este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

Începând cu 1 august 2026, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din întreaga țară dispun de stații mobile care permit preluarea cererilor la domiciliul persoanelor care, din motive medicale, nu se pot deplasa la sediul serviciului de evidență a persoanelor.