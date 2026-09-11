Cine poate cumula pensia cu salariul? Când poate fi cerută recalcularea pensiei

Pensionarii care vor să lucreze după ieșirea la pensie trebuie să știe că regulile diferă în funcție de tipul pensiei. În unele cazuri, veniturile pot fi încasate fără limită împreună cu pensia, în timp ce pentru alte categorii există restricții și praguri care pot schimba situația financiară a beneficiarilor.

Pensionarii din sistemul public pot obține, în anumite condiții, venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Regulile se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă legea prevede anumite restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș.

Persoanele pensionate pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și pot încasa simultan pensia și veniturile profesionale, în condițiile stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Nivelul veniturilor obținute din activitățile profesionale nu limitează acest drept, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pensionarii sistemului public pot cumula pensia cu veniturile obținute din activități pentru care sunt datorate contribuții de asigurări sociale, inclusiv salariul obținut în baza unui contract individual de muncă, potrivit Codului Fiscal. Cumulul este permis și în cazul activităților desfășurate în calitate de prestator casnic, în condițiile Legii nr. 111/2022, dacă pentru sumele respective se achită contribuția de asigurări sociale.

Pensia poate fi cumulată cu veniturile realizate din alte activități pentru care se achită contribuția de asigurări sociale, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.

Prin prestator casnic se înțelege persoana fizică ce poate desfășura activități casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice, în condițiile legii. Activitatea casnică poate fi desfășurată în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau într-un alt loc necesar desfășurării acesteia, stabilit de comun acord.

Pensionarii de invaliditate pot, la rândul lor, să obțină venituri din activități profesionale, indiferent de gradul de invaliditate în care sunt încadrați. Legea nr. 360/2023 permite beneficiarilor pensiei de invaliditate să cumuleze drepturile acordate de stat cu alte venituri.

Pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri indiferent de gradul de invaliditate, precizează CNPP. Regula reprezintă una dintre modificările introduse prin noua lege a pensiilor.

Menținerea unei activități profesionale după pensionare are efecte și asupra modului în care sunt valorificate contribuțiile achitate ulterior. În același timp, dreptul de a cumula pensia cu veniturile profesionale nu se aplică în toate situațiile, legea prevăzând restricții pentru beneficiarii pensiei anticipate și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș.

O restricție distinctă se aplică soțului supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș. Acesta nu poate cumula pensia cu venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Prin urmare, acesta este pragul aplicabil în a doua jumătate a anului 2026.

Restricția se aplică în momentul în care veniturile lunare depășesc valoarea salariului minim brut pe țară. În această situație, cumulul pensiei de urmaș cu veniturile respective nu mai este permis.

O altă categorie pentru care există restricții este cea a beneficiarilor unei pensii anticipate. Aceștia nu pot încasa simultan pensia și veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu.

Aceeași restricție se aplică persoanelor care ocupă funcții elective sau sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului. În această categorie sunt incluși și membrii cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, potrivit legii, celor aplicabile persoanelor menționate anterior.

Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după înscrierea la pensie pot solicita valorificarea stagiului de cotizare acumulat ulterior. Recalcularea pensiei prin adăugarea acestei perioade poate fi cerută o singură dată într-un an calendaristic.

Stagiul de cotizare realizat în perioada în care pensia este cumulată cu veniturile profesionale poate fi folosit la recalcularea dreptului de pensie. Potrivit precizărilor CNPP, această perioadă nu este însă luată în considerare la acordarea punctelor de stabilitate.

În cazul pensiilor de serviciu și al pensiilor militare de stat, situația ar putea fi diferită pentru persoanele care aleg să continue activitatea într-o instituție publică. Acestea ar putea încasa doar 15% din pensie pe perioada în care primesc și salariu de la stat.

Proiectul inițiat de Guvern, care prevede această măsură, a trecut tacit de Senat, fără să fie dezbătut și votat, după expirarea termenului stabilit pentru adoptare. Camera Deputaților este cea care va lua decizia finală asupra proiectului.