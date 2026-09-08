Obligație pentru beneficiarii pensiei de urmaș. Cine riscă suspendarea plății de la 1 noiembrie

Elevii și studenții care beneficiază de pensie de urmaș și își continuă studiile trebuie să prezinte dovada continuării acestora pentru a-și menține dreptul la pensie. Casa Județeană de Pensii Sălaj atrage atenția că documentul trebuie depus în original și într-un termen precis, iar nerespectarea obligației poate duce la suspendarea plății începând cu 1 noiembrie.

Informarea îi vizează pe elevii urmași cu vârsta de peste 16 ani și pe studenții care beneficiază de pensie de urmaș.

Elevii urmași care au împlinit 16 ani trebuie să prezinte, în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar, o adeverință în original eliberată de unitatea de învățământ. Din document trebuie să rezulte că beneficiarul urmează cursurile în anul școlar în curs.

O obligație similară există și în cazul studenților urmași. Aceștia trebuie să prezinte adeverința în original în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului universitar.

Documentul trebuie să ateste că beneficiarul urmează o formă de învățământ superior organizată potrivit legii.

Casa Județeană de Pensii Sălaj precizează că adeverința trebuie certificată prin ștampila și semnătura olografă a conducătorului unității sau instituției de învățământ ori ale persoanei delegate în acest sens.

De asemenea, documentul trebuie să conțină CNP-ul copilului urmaș și să fie transmis în original, cu respectarea termenului legal.

Beneficiarii sunt sfătuiți să verifice cu atenție dacă adeverința este întocmită corespunzător înainte de depunerea acesteia.

Consecința nerespectării termenului este una importantă. Potrivit informării, nedepunerea adeverinței privind continuarea studiilor în termenul stabilit atrage suspendarea plății pensiei de urmaș începând cu data de 1 noiembrie a anului în curs.

Pentru evitarea suspendării, elevii și studenții vizați trebuie să se asigure atât că documentul conține toate informațiile necesare, cât și că ajunge în original în termenul prevăzut.

Casa Județeană de Pensii Sălaj aduce și o precizare importantă pentru studenții care primesc pensie de urmaș: aceștia nu mai au obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind continuarea studiilor.

Rămâne însă obligația prezentării adeverinței care dovedește continuarea studiilor, în condițiile și în termenul prevăzute de legislația în vigoare.