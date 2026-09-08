Reguli la bloc, 2026. Greșeala care poate atrage amenzi de 2.500 de lei! Nu face așa ceva, dacă stai la bloc

Un ghiveci așezat pe casa scării pare un detaliu banal, dar poate deveni o problemă atunci când îngustează traseul de evacuare. În anumite situații, regulile de securitate la incendiu permit aplicarea unor amenzi de până la 2.500 de lei. Ce obiecte sunt vizate și când riscă locatarii să fie sancționați?

Ghivecele cu flori, bicicletele, cărucioarele sau alte obiecte lăsate pe casa scării pot părea, la prima vedere, simple lucruri depozitate temporar. În realitate, legislația privind apărarea împotriva incendiilor prevede că traseele de evacuare trebuie să rămână practicabile și să nu fie blocate de obiecte care ar putea îngreuna ieșirea din clădire sau accesul echipelor de intervenție.

Regulile sunt importante mai ales în cazul blocurilor, unde casa scării reprezintă una dintre principalele căi de evacuare în situația izbucnirii unui incendiu. Prin urmare, amplasarea unor obiecte în aceste spații comune nu ține doar de regulile stabilite de asociația de proprietari, ci și de normele privind securitatea la incendiu.

Un ghiveci cu flori nu înseamnă automat că proprietarul va fi amendat. Legislația nu prevede o sancțiune specială pentru simplul fapt că un locatar are un ghiveci pe casa scării. Problema apare atunci când obiectele amplasate pe scară reduc spațiul liber necesar evacuării, blochează traseul sau pot împiedica intervenția pompierilor.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor interzic blocarea căilor de acces, evacuare și intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie.

H.G. nr. 537/2007 stabilește contravenții pentru încălcarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. Printre faptele sancționate se numără reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, precum și încuierea sau blocarea ușilor ori a altor căi destinate evacuării. În cazul acestor fapte, amenzile pot ajunge la 2.500 de lei.

Aceeași hotărâre prevede sancțiuni și pentru depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de incendiu în casele scărilor din construcții civile. Astfel, regula nu trebuie interpretată ca o interdicție absolută privind amplasarea florilor pe casa scării. Ceea ce contează este modul în care sunt așezate ghivecele și dacă acestea afectează o cale de evacuare, reduc spațiul de circulație sau creează un risc pentru securitatea la incendiu.

Într-un bloc în care mai mulți locatari își lasă ghivecele pe trepte, pe palier sau în apropierea ușilor, spațiul liber poate fi redus semnificativ. În cazul unei situații de urgență, obiectele respective pot deveni obstacole pentru persoanele care încearcă să părăsească rapid clădirea. Astfel, chiar dacă un ghiveci luat separat nu reprezintă automat o abatere sancționabilă, amplasarea mai multor obiecte care împiedică evacuarea poate duce la încălcarea normelor de securitate la incendiu.

Regula principală se regăsește în normele generale de apărare împotriva incendiilor. Potrivit prevederilor în vigoare, în casele scărilor, pe coridoare și pe alte căi de evacuare este interzisă depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte atunci când acestea pot împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor ori accesul personalului de intervenție. Este interzisă blocarea căilor de acces, evacuare și intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită.

Regula are un scop clar: protejarea oamenilor în cazul unui incendiu. Fumul poate reduce foarte rapid vizibilitatea, iar locatarii trebuie să poată ajunge fără obstacole către ieșire. În același timp, pompierii trebuie să poată folosi casa scării și celelalte trasee pentru a ajunge cât mai repede la persoanele aflate în pericol.

Casa scării este, de regulă, o parte comună a condominiului. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor reglementează modul în care proprietarii folosesc și administrează aceste spații. Faptul că un spațiu este comun și că locatarii au convenit să îl folosească pentru depozitarea sau decorarea cu anumite obiecte nu înseamnă că pot fi încălcate regulile de securitate la incendiu.

Astfel, asociația de proprietari poate stabili reguli privind folosirea spațiilor comune, însă acestea trebuie să respecte legislația în vigoare. O hotărâre a asociației nu poate transforma o cale de evacuare într-un spațiu de depozitare și nici nu poate permite blocarea acesteia.

În cazul ghivecelor cu flori, situația trebuie analizată în funcție de modul în care acestea sunt amplasate. Un ghiveci mic, care nu afectează traseul de evacuare și nu împiedică circulația, nu reprezintă aceeași situație ca mai multe recipiente voluminoase așezate pe trepte sau pe un palier îngust. Criteriul esențial este dacă obiectele reduc spațiul disponibil, îngreunează evacuarea sau împiedică accesul echipelor de intervenție.

Aceleași reguli se aplică și altor obiecte pe care locatarii obișnuiesc să le lase în spațiile comune ale blocului, precum biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii, mobilier, cutii, încălțăminte, suporturi pentru flori sau alte obiecte personale. Niciunul dintre acestea nu este automat interzis în orice situație, însă amplasarea lor poate deveni problematică dacă blochează sau îngustează căile de evacuare ori accesul pompierilor.

De exemplu, o bicicletă lăsată într-o zonă de trecere poate deveni un obstacol important în timpul unei evacuări. Același lucru se poate întâmpla în cazul unui cărucior pentru copii, al unor cutii sau al unui grup de ghivece amplasate pe un palier îngust. Într-o situație de urgență, un obiect care pare inofensiv în condiții normale poate îngreuna deplasarea persoanelor care încearcă să iasă rapid din clădire.

O atenție deosebită trebuie acordată obiectelor combustibile. Depozitarea unor materiale care pot favoriza dezvoltarea unui incendiu într-o casă a scării reprezintă un risc suplimentar, deoarece fumul și flăcările pot afecta tocmai traseul pe care locatarii ar trebui să îl folosească pentru evacuare. În același timp, aceste obiecte pot îngreuna intervenția pompierilor care încearcă să ajungă la apartamentele afectate.

Prin urmare, locatarii trebuie să evite transformarea casei scării într-un spațiu de depozitare. Ghivecele cu flori pot înfrumuseța spațiul comun, însă amplasarea lor nu trebuie să reducă spațiul necesar evacuării și nici să împiedice accesul echipelor de intervenție. Regula de bază este simplă: căile de evacuare trebuie păstrate libere, accesibile și practicabile în condiții de siguranță.

Faptul că un obiect aparține unui anumit locatar sau că a fost amplasat „doar pentru câteva ore” nu înlătură obligația de a respecta regulile de securitate la incendiu. Într-o situație de urgență, chiar și un obiect aparent banal poate face diferența dintre o evacuare rapidă și una dificilă.