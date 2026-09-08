Rechizite școlare gratuite în 2026! Cine poate beneficia și ce acte trebuie depuse?

Părinții care vor să reducă din cheltuielile de început de an școlar mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a cere rechizite gratuite. Sprijinul se acordă în anumite condiții de venit, iar dosarul trebuie să conțină mai multe documente. Cine sunt elevii eligibili și ce acte trebuie depuse?

Părinții sau tutorii elevilor din învățământul primar și gimnazial pot depune, în perioada 7–11 septembrie, cereri pentru acordarea de rechizite școlare gratuite. Solicitările trebuie înregistrate la secretariatele unităților de învățământ la care sunt înscriși copiii. Sprijinul este destinat elevilor care provin din familii cu un venit net mediu lunar de cel mult 2.162,50 lei pentru fiecare membru.

Programul se adresează elevilor înscriși la cursuri de zi în învățământul de stat, atât în ciclul primar, cât și în cel gimnazial. Pentru stabilirea eligibilității este luat în calcul venitul net mediu lunar al familiei realizat în luna iulie 2026. Pragul stabilit reprezintă jumătate din salariul minim brut pe țară valabil în luna iulie, de 4.325 de lei, rezultând o limită de 2.162,50 lei pentru fiecare membru al familiei.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, acordarea rechizitelor se face pe baza unei cereri depuse de părintele sau reprezentantul legal al elevului. Cererea trebuie înregistrată la unitatea de învățământ în termen de cinci zile de la începerea anului școlar, respectiv în perioada 7–11 septembrie 2026.

Dosarul pentru acordarea rechizitelor gratuite trebuie să conțină cererea de sprijin, copii ale actelor de identitate ale părintelui sau părinților și copia certificatului de naștere al elevului. Familia trebuie să prezinte documente care dovedesc veniturile nete obținute de toți membrii în luna iulie 2026.

În funcție de situația fiecărei familii, pot fi solicitate documente privind pensiile, indemnizațiile de șomaj, alocațiile sau pensia alimentară. Persoanele care nu realizează venituri trebuie să depună o declarație pe propria răspundere. Veniturile provenite din chirii, arendă sau alte surse trebuie declarate și, atunci când este necesar, susținute prin documente justificative.

În cazul familiilor în care există situații precum divorțul sau stabilirea încredințării copilului, dosarul poate include și hotărârea judecătorească relevantă, precum și documente care dovedesc plata pensiei alimentare.

Directorii unităților de învățământ au la dispoziție 15 zile de la începutul anului școlar pentru a identifica elevii eligibili și pentru a face publică lista beneficiarilor. Ulterior, școlile transmit informațiile către inspectoratele școlare județene sau către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care stabilesc necesarul de rechizite pentru fiecare județ și pentru municipiul București.

Ministerul Educației și Cercetării se ocupă de achiziționarea rechizitelor, iar inspectoratele școlare le repartizează către unitățile de învățământ. Distribuirea către elevi revine conducerilor școlilor și autorităților administrației publice locale, iar această procedură trebuie finalizată până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

În anul școlar 2023–2024, valoarea pachetului de rechizite era de 65 de lei pentru un elev din ciclul primar și de 75 de lei pentru un elev de gimnaziu. Datele privind învățământul preuniversitar arată că numărul beneficiarilor a scăzut de la 258.356 în anul școlar 2021–2022 la 167.674 în 2022–2023.