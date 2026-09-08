8 septembrie 2026, Sfânta Maria Mică. De ce această zi are o semnificație aparte în calendarul ortodox

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie și este cunoscută în tradiția populară sub numele de Sfânta Maria Mică. Praznicul are un loc important în calendarul ortodox, deoarece amintește de nașterea Fecioarei Maria și de povestea părinților săi, Sfinții Ioachim și Ana.

Sărbătoarea aduce în atenție credința, răbdarea și nădejdea celor doi părinți ai Maicii Domnului, care, potrivit tradiției bisericești, au așteptat îndelung venirea pe lume a unui copil. Nașterea Mariei este privită ca răspuns la rugăciunile lor și ca un moment legat de parcursul care avea să aibă o importanță fundamentală pentru creștinism.

Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, semnificația sărbătorii și mesajul transmis credincioșilor de această zi. Praznicul are, pe lângă semnificația religioasă, și o importantă dimensiune culturală, fiind asociat cu tradiții și credințe populare păstrate și transmise de-a lungul generațiilor.

În anul 2026, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului marți, 8 septembrie. Sărbătoarea marchează începutul seriei marilor praznice din noul an bisericesc și reprezintă una dintre zilele importante dedicate Fecioarei Maria.

„Maica Domnului ocupă un loc deosebit în spiritualitatea ortodoxă, fiind cinstită prin mai multe sărbători de-a lungul anului. Printre cele mai cunoscute se află Nașterea sa, prăznuită la 8 septembrie, și Adormirea Maicii Domnului, celebrată pe 15 august și numită în popor Sfânta Maria Mare. Ambele momente au o însemnătate aparte pentru credincioși și sunt întâmpinate prin participarea la slujbe, rugăciune și păstrarea unor obiceiuri transmise din generație în generație.”, a explicat preotul Marius Oblu.

Nașterea Maicii Domnului este legată de povestea Sfinților și Drepților Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. În tradiția creștină, aceștia sunt prezentați drept modele de statornicie și încredere în Dumnezeu, în condițiile unei așteptări îndelungate pentru venirea pe lume a unui copil.

Nașterea Maicii Domnului are o însemnătate aparte în calendarul ortodox. Ziua este legată de povestea Sfinților și Drepților Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, considerați în tradiția creștină modele de statornicie și încredere în Dumnezeu.

Potrivit tradiției bisericii, cei doi și-au dorit mult timp un copil, însă nu și-au pierdut speranța în pofida încercărilor prin care au trecut. Au continuat să se roage, iar venirea pe lume a Mariei este privită drept răspunsul primit la rugăciunile lor. Nașterea Fecioarei Maria reprezintă începutul unui parcurs cu o importanță fundamentală pentru creștinism.

Ea avea să devină Maica Mântuitorului, iar venirea sa pe lume este asociată cu apropierea împlinirii planului dumnezeiesc al mântuirii. Sfânta Scriptură nu oferă detalii despre nașterea și copilăria Maicii Domnului. Informațiile cunoscute provin din tradiția bisericii și din scrieri creștine vechi, păstrate și transmise de-a lungul timpului.

Sfânta Maria Mică, sărbătoare a bucuriei și a speranței Nașterea Maicii Domnului este un prilej de bucurie, rugăciune și recunoștință. Mesajul praznicului depășește însă evocarea evenimentului religios și amintește de puterea credinței păstrate în perioadele dificile.

„Deși au trecut printr-o îndelungată așteptare, cei doi nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Pentru credincioși, ziua de 8 septembrie este un moment de reflecție și apropiere de familie, dar și un îndemn de a rămâne puternici în fața încercărilor. Sărbătoarea amintește că răbdarea și nădejdea pot transforma așteptarea într-un prilej de împlinire și bucurie.”, a adăugat părintele Marius Oblu.

Nașterea Maicii Domnului este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox, iar ziua de 8 septembrie este marcată cu cruce roșie. Aceste zile indică momente de referință pentru viața religioasă și pot fi dedicate Mântuitorului, Maicii Domnului sau sfinților.