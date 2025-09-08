Este mare zi de sărbătoare astăzi pentru creștinii ortodocși din România. Pe 8 septembrie, se marchează Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători de toamnă, cunoscută în mod tradițional și ca „Sfânta Maria Mică”.

Dacă ne uităm în Calendarul Creștin-Ortodox, putem observa că astăzi este prima mare prăznuire cu cruce roșie din noul an bisericesc, început la 1 septembrie.

Nașterea Maicii Domnului este privită ca începutul lucrării mântuirii, întrucât din Fecioara Maria avea să se nască Iisus Hristos.

Mâine, pe 9 septembrie, sunt prăznuiți părinții Fecioarei Maria, Sfinții Ioachim și Ana, , în semn de recunoștință pentru credința și răbdarea lor.

Tradiția spune că femeile însărcinate sunt ocrotite de Maica Domnului. Tocmai din acest motiv, rugăciunile spuse astăzi, pe 8 septembrie, pentru o sarcină ușoară și copii sănătoși vor fi ascultate.

În popor, sunt multe obiceiuri specifice asociate cu „Sfânta Maria Mică”. Credincioșii împart fructele de toamnă și aduc la biserică daruri precum mere, pere, struguri sau nuci, ca semn de mulțumire pentru roadele pământului.

Românii care locuiesc la sate au o tradiție veche. Se spune că nu este bine să se guste fructe proaspete ale toamnei până nu au fost binecuvântate și împărțite mai întâi ca pomană pentru sufletele celor adormiți.

Ca toate marile sărbători din calendar, se cere odihnă și recunoștință față de Dumnezeu. Din acest motiv, astăzi sunt interzise muncile grele în gospodărie sau pe câmp.

După ziua de astăzi, credincioșii sunt sfătuiți să nu mai meargă să culeagă plante tămăduitoare. Tradiția spune că își pierd proprietățile vindecătoare.

Credincioșii sunt așteptați să meargă în număr cât mai mare de Nașterea Maicii Domnului la Sfânta Liturghie. Pentru cei care nu pot merge totuși la sfânta biserică, preoții îi îndeamnă să aprindă acasă o lumânare și să tămâieze casa. Este un obicei care le va aduce în mod sigur pace și bucurie sufletului.

O altă tradiție populară vorbește despre vremea de astăzi, pe 8 septembrie. Dacă în ziua în care sărbătorim Nașterea Maicii Domnului va fi o zi senină, se vestește o toamnă lungă și blândă. Dacă vom avea însă parte de ploaie, ar fi bine să ne pregătim din timp cojoacele groase: se anunță o iarnă grea și friguroasă.

În popor se mai spune că este bine să aprinzi astăzi focul în sobă, chiar dacă este frig în casă. Cei care nu respectă îndemnul, vor fi urmăriți de ghinion.