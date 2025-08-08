În perioada 8 august – 17 august, la Mănăstirea Oașa, județul Alba, se desfășoară Tabăra Națională „Părintele Teofil Părăian”, la care iau parte peste 230 de tineri din toată țara. Tabăra este organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa. Programul unei zile de tabără presupune participarea la programul liturgic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, la activitățile gospodărești, dar și la activități culturale, duhovnicești.

Anul acesta, tabăra este dedicată celor doi sfinți români recent canonizați în Mitropolia Ardealului: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, tema fiind aleasă în contextul „Anului comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Tabăra Națională de la Oașa se desfășoară, de această dată, într-un context aparte: se împlinesc 30 de ani de când, Părinții de la Mănăstirea Oașa au început să scrie, împreună cu generații întregi de tineri, o poveste despre credință, prietenie și formare duhovnicească. Din 1995, obștea tânără, îndrumată de părintele Teofil Părăian, a deschis porțile către tabere studențești în care rugăciunea și munca se împletesc firesc, iar fiecare ediție a devenit o treaptă pe drumul întâlnirii cu Dumnezeu și al descoperirii de sine.

În aceste trei decenii, mii de tineri au trecut pragul Mănăstirii Oașa, găsind aici liniștea care vindecă, lumina care îndrumă și puterea care te ridică, pentru a continua lupta cea bună în lume. Fiecare tabără este, de fapt, o pagină din „povestea lui Dumnezeu scrisă în inima tinerilor” – o poveste care continuă și astăzi, prin cei care aleg să se lase atinși de frumusețea vieții trăite în Hristos.

Programul taberei este unul bogat și cuprinde mai multe conferințe susținute de invitați din diverse domenii. Astfel, vineri, 8 august, arhim. Iustin Miron și ierom. Pantelimon Șușnea vor continua seria conferințelor intitulate „Tâlcuirea Psaltirii”.

Sâmbătă, 9 august, lect. univ. dr. Mihaela Guranga, de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, va susține un „Atelier de psihologie”, iar duminică, 10 august, starețul așezământului monahal, protos. Silvan Cablea, va răspunde întrebărilor tinerilor, în cadrul întâlnirii „Dialoguri duhovnicești”.

De asemenea, în data de 12 august, de la ora 18:00, părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, va vorbi participanților despre „Sfântul Dometie cel Milostiv de la Râmeț: povățuitor înțelept și slujitor jertfitor”, iar miercuri, 13 august, tot de la ora 18:00, părintele protopop de Alba Iulia, Teofil Slevaș, va conferenția pe tema: „Prin Simplitate, la Sfințenie: Sfântul Serafim cel Răbdător”.

Din programul Taberei Naționale de la Oașa nu vor lipsi nici proiecțiile de filme și documentare realizate de TrinitasTv, prin intermediul cărora vor fi prezentate, în seara zilei de luni, 11 august, viețile celor doi sfinți români.

În cadrul taberei tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august – Adormirea Maicii Domnului și 17 august – Sfântul Gheorghe Pelerinul.

Vineri, 15 august, tinerii vor realiza un spectacol artistic intitulat Oașa are talent, iar sâmbătă, 16 august, vor face o drumeție pe Vârful Fetița din apropierea Mănăstirii. Tabăra de va încheia duminică, 17 august, când tinerii vor face o excursie pe Vârful Oașa Mare unde vor participa hramul Schitului „Sfântul Gheorghe Pelerinul”.