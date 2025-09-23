Jurnalista Camelia Donțu, corespondent PRO TV la Bruxelles a întrebat despre prezența Sentinela Estică în România și dacă țara ar putea beneficia de forțe aliate suplimentare în viitor.

„Vă mulțumim că ne-ați primit. Îmi puteți spune, România s-a confruntat cu multe incidente cu drone pe teritoriul său. Puteți confirma că România este, de asemenea, acoperită de Sentinela Estică și cum se va face acest lucru? Și ar trebui să ne așteptăm ca forțe aliate suplimentare să fie desfășurate în România în viitorul apropiat?”

Martin O’Donnell a explicat că Sentinela Estică a fost anunțată recent de secretarul general și de generalul Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ca răspuns la incidentele recente din Polonia. El a subliniat că programul este conceput pentru a fi flexibil și agil, și că, deși a fost declanșat de evenimente punctuale, vizează întregul flanc estic, de la nord până la Marea Neagră, ceea ce include, desigur, România. O’Donnell a menționat că mai multe națiuni au oferit deja capacități suplimentare care pot fi distribuite oriunde în teritoriul aliat, precizând:

„Așadar, deși o forță poate fi desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi desfășurată într-o altă țară foarte, foarte rapid în caz de nevoie.”

El a oferit exemple recente pentru a arăta modul în care NATO poate mobiliza rapid resurse din mai multe țări, cum a fost situația din Polonia și Estonia, unde aeronave din diferite state membre au intervenit pentru a răspunde unor incidente. O’Donnell a explicat că astfel de mijloace pot fi puse la dispoziția NATO și a statelor membre pentru a face față oricărei amenințări potențiale care ar putea apărea.

Camelia Donțu a revenit cu o întrebare legată de diferențele de reacție la incidentele cu drone: România nu a interceptat dronele în ultimii doi ani, în timp ce Polonia și alte țări au reacționat rapid, ceea ce a generat comentarii ironice din partea Rusiei.

„Vă mulțumesc. Am avut trei incidente în ultimele două săptămâni, România, Estonia, Polonia, dar există o diferență între modul în care Polonia, de exemplu, a reacționat față de amenințări, dronele, au interceptat dronele. Iar în România, unde în ultimii, să spunem, doi ani, am avut cele mai multe incidente cu drone, România nu a interceptat dronele. Și atunci comunicarea a fost destul de vagă din partea autorităților către opinia publică. După aceea a venit răspunsul autorităților ruse că poate românii au văzut un OZN. Este amuzant. Acest răspuns oarecum slab față de amenințările Rusiei din partea autorităților române nu încurajează Rusia să acționeze din nou?”

Martin O’Donnell a explicat că fiecare situație trebuie analizată în funcție de circumstanțele sale și că nu există o rețetă unică pentru modul în care trebuie reacționat la fiecare incident.

El a subliniat că nu orice incursiune în spațiul aerian sau prezența unei drone constituie automat o amenințare și că răspunsul depinde de evaluarea fiecărui caz. În același timp, el a evidențiat că NATO acționează întotdeauna prin intermediul membrilor săi din toate cele 32 de state și a oferit ca exemple răspunsurile la evenimentele recente din Polonia și Estonia. El a punctat astfel că resursele aliate pot fi mobilizate rapid și eficient oriunde este nevoie.