Black Friday rămâne un reper pentru cumpărătorii din România. Din 2012, evenimentul aduce reduceri consistente la categorii variate – de la IT&C și electrocasnice, până la modă, beauty, casă și grădină, auto sau produse pentru copii.

Reprezentanții blackfriday.ro au explicat că data de 7 noiembrie a fost stabilită pentru a permite atât magazinelor, cât și clienților, o perioadă optimă pentru reduceri și livrări înainte de sărbători.

Totodată, aceștia au arătat că platforma oficială rămâne punctul central al evenimentului, unde vor fi publicate informații actualizate despre magazine, branduri, produse și oferte.

„An de an, Black Friday devine mai puternic și mai vizibil, iar în 2025 ne așteptăm la un interes record. Data de 7 noiembrie a fost stabilită astfel încât magazinele și clienții să aibă o perioadă optimă pentru reduceri și livrări înainte de Sărbători. BLACKFRIDAY.ro rămâne centrul oficial al evenimentului, locul unde clienții găsesc toate informațiile actualizate despre magazine, branduri, produse și oferte”, a declarat Diana Șendrea, Client Relations Manager la blackfriday.ro.

Pe site-ul oficial vor fi disponibile lista completă a magazinelor participante, brandurile și produsele-vedetă, cele mai bune reduceri și coduri promoționale, dar și noutăți în timp real prin Live Blog. În plus, vor fi publicate ghiduri și recomandări pentru cumpărături inteligente.

Pentru a înțelege amploarea evenimentului din acest an, merită analizate rezultatele din 2024. Conform datelor prezentate anul trecut de platforma online eMAG, valoarea totală a vânzărilor a ajuns la 896 milioane lei într-o singură zi, ceea ce a reprezentat o creștere de 22% față de anul precedent.

Retailerul a raportat că s-au vândut 3,2 milioane de produse, achiziționate de aproximativ 647.000 de clienți. Cele mai multe comenzi au provenit din categoriile cosmetice și suplimente, cu 615.000 de produse, dar și băuturi, hrană pentru animale și articole de curățenie, cu 706.000 de produse.

Au fost populare și categoriile de jucării, articole pentru copii, mobilă, electrocasnice mici, IT și gaming. Printre achizițiile speciale s-au aflat 19 automobile, dar și servicii precum nopți de cazare și bilete de avion. În plus, clienții au cumpărat și produse de sezon, inclusiv carne de porc.

La ediția din 2024 au participat 13.200 de selleri în Marketplace, ceea ce a asigurat diversitatea ofertelor disponibile.