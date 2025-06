De data asta nu trebuie să-ți exersezi sprintul, ci doar să tastezi codul summer pentru a obține 30% discount pe site. Preferi tribuna digitală? Deschide rapid aplicația și activează summerapp: acolo avantajul urcă la 33%, exact scorul care îți garantează calificarea în fazele finale ale economiilor de vară.

Parfumurile fresh, cu note citrice ușor efervescente, fac echipă cu spray-urile de corp, care te răcoresc după un set de plajă prelungit. În compartimentul defensiv intră cremele cu filtre UVA/UVB și formule apă-gel, perfecte pentru reprize lungi sub soare fără peliculă lipicioasă.

Cei care joacă ofensiv pe styling pot miza pe uscătoarele ionice cu tehnologie de reglare automată a temperaturii, iar iubitorii de gadgeturi beauty găsesc periuțe de dinți sonice și epilatoare IPL la prețuri care rareori intră în oferta de bază. Pentru a evita cartonașele galbene ale regretului, notificările push din aplicație îți semnalează instant când un bestseller intră la flash sale.

Antrenamentul n-ar fi complet fără o strategie de testare sigură: modul Virtual Try-On scanează nuanțele de makeup direct pe fața ta și îți înlătură emoțiile penalty-urilor cromatice; în paralel, Fragrance Finder îți alege parfumul compatibil după câteva click-uri despre note preferate.

Când mingea nu nimerește plasa și vrei să schimbi tactica, serviciul Try It First îți trimite acasă eșantionul, iar returul în 90 de zile îți asigură fair-play financiar. Toate detaliile sunt grupate în pagina oficială a campaniei Black Friday de vară la Notino.ro: https://www.notino.ro/black-friday/

Pe lângă reducerile clare, există și bonusuri de vestiar: la o comandă ce depășește 250 RON, transportul devine automat gratuit, iar dacă valoarea crește, se activează diverse cadouri variate: mini parfumuri, măști de față sau accesorii de călătorie aterizează în pachet fără să completezi alt formular.

În back-office, ambalajele din carton reciclat FSC și plicurile 100% ecologice reduc amprenta de carbon, așa că poți strânge puncte la capitolul sustenabilitate fără să schimbi echipamentul.

În sezonul trecut, Notino a raportat un Beauty Box vândut la fiecare 40 de secunde în perioada Summer Black Friday, dovadă că stocurile se evaporă mai repede decât o repriză de prelungiri. Dacă vrei un parfum cu mesaj personalizat, gravarea cu laser e gratuită pe durata campaniei, reprezentând un assist perfect pentru cadoul care va avea puterea de a ridica galeria în picioare.

În cele 7 zile de joc nu există VAR pentru prețuri: după 29 iunie, tabela revine la normal, iar tu rămâi să numeri zilele până în noiembrie…

Mai bine marchezi acum și intri în vacanță cu echipa completă în bagaj!