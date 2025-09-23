În contextul economic actual, marcat de inflație și modificări fiscale, tot mai multe firme din România își revizuiesc strategiile privind spațiile de lucru și optează pentru birouri flexibile în locul sediilor permanente. Potrivit Supertree Workspaces & More, care a lansat un ecosistem integrat de servicii pentru antreprenori – incluzând coworking, consultanță de business și programe de networking și mentorat –, această tendință ajută companiile să-și optimizeze bugetele.

Costurile pentru închirierea unui spațiu de coworking pornesc de la aproximativ 700 de euro și pot ajunge până la 10.000 de euro, în funcție de tipul biroului, numărul de utilizatori și durata contractului. „Tot mai multe companii și antreprenori aleg coworking-ul în locul birourilor tradiționale pe termen lung, datorită flexibilității contractuale și eliminării unor costuri suplimentare, precum mobilarea, instalarea internetului sau achiziția echipamentelor necesare”, explică Supertree.

Gianina Crăciun, fondator Supertree Workspaces & More, declară:

„În 2025, piața de co-working este printre marile câștigătoare ale contextului economic: creșterea costurilor fixe și presiunea fiscală determină companiile să aleagă spații flexibile, cu contracte avantajoase și facilități premium. Tot mai des, birourile de coworking sunt închiriate pe termen mediu-lung pentru departamente sau proiecte, iar antreprenorii și echipele mici le folosesc constant. Companiile aleg Supertree nu doar pentru spațiile de lucru moderne și flexibile, ci și pentru pachetul de beneficii incluse – de la consultanță de business și programe de mentorat, până la oportunități constante de networking. Toate acestea le oferă sprijin concret în luarea deciziilor strategice și în accelerarea dezvoltării afacerilor lor. În această vară, gradul de ocupare a depășit 60%, iar până la final de an estimăm 85-90%, pe fondul cererii crescute din partea IMM-urilor și a companiilor multinaționale”.

Dacă în trecut coworkingul era asociat mai ales cu freelanceri, acum spațiile flexibile sunt alese tot mai des de multinaționale, companii românești mari, IMM-uri, soloprenori și specialiști din profesii liberale, în domenii precum IT, tech, pharma, fintech, consultanță, avocatură sau construcții. Un exemplu recent este o firmă agricolă franceză care a închiriat un birou privat pentru echipa sa din România.

Durata medie de închiriere este de 1-2 ani pentru birouri private și de aproximativ 12 luni pentru open space-uri, pentru echipe sau departamente de 5-15 persoane. Aceasta oferă flexibilitate și costuri optimizate, incluzând utilități, internet, săli de ședințe, recepție, consultanță de business și acces la comunitatea de specialiști Supertree.

„Spațiile de coworking sunt preferate astăzi nu doar pentru flexibilitate, ci și pentru sălile de întâlniri complet echipate cu videoproiector, microfon și camere, workshop-uri tematice și networking, oferind un mediu profesionist la costuri mai accesibile față de un sediu clasic. Companiile apreciază în mod special accesul la consultanță de business – un serviciu unic pe piață – care le ajută să ia decizii strategice și să își eficientizeze procesele. În plus, programele de mentorat și comunitatea activă de profesioniști sprijină lansarea rapidă a proiectelor și dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, în timp ce multinaționalele găsesc aici suportul necesar pentru a intra pe piața din România. Am creat Supertree nu doar ca un spațiu de coworking, ci ca un ecosistem cu servicii integrate și beneficii extinse – de la birouri flexibile moderne până la consultanță de business și acces la mentorat”, afirmă Gianina Crăciun.

Programul de mentorat „Il Pensatoio” oferă acces la experți din industrie, feedback personalizat și oportunități de networking, sprijinind dezvoltarea proiectelor și luarea deciziilor de business. Spațiile Supertree, cu o suprafață totală de 2.200 mp, includ 34 de birouri private pentru 2-6 persoane, 3 zone open space cu 60 de desk-uri, peste 60 de locuri hot desk și săli pentru training, workshop-uri și întâlniri, toate complet utilate și personalizabile. În total, spațiile pot găzdui 280 de persoane.

Printre facilități se numără Wi-Fi de mare viteză, lounge, concierge, curierat, imprimantă, workshop-uri, yoga și masaj gratuit, parcare subterană și studio de podcast, precum și opțiuni adiționale, cum ar fi abonamente medicale și săli de evenimente corporate cu videowall pentru 170 de persoane.

Se estimează că în 2025 peste 30% dintre IMM-uri vor utiliza spații de coworking, iar Bucureștiul a depășit în 2024 pragul de 40.000 mp de coworking, cu o creștere de peste 20% față de 2023.

Despre Supertree Workspaces & More

Supertree Workspaces & More este un concept de coworking creat ca un ecosistem complet, cu spații moderne, dotări premium și facilități pentru productivitate și colaborare. Comunitatea beneficiază de consultanță de business, evenimente de networking, prânzuri tematice, workshop-uri și masaje la birou. Localizat strategic în Globalworth BOC Tower, Pipera, spațiul oferă acces facil la metrou și principalele artere de business. Supertree a fost lansat de Adeco Advisory, care furnizează servicii fiscale, juridice, recrutare și relocare pentru companii internaționale, facilitând operațiuni în România în mai puțin de 30 de zile.